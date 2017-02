Djibril Bodian heißt der Gewinner des Tages. Er hat sie, die Formel für das beste Baguette de tradition française in Paris. Denn Djibril hat innerhalb weniger Jahre (2010) schon das zweite Mal den Prix de la meilleure baguette de tradition de Paris gewonnen. Um 18:40 Uhr stand es fest, die Boulangerie Le Grenier à Pain in der 38, rue des Abbesses (18e) wird ab Mai 2015, für ein Jahr den Élysée Palast und den französischen Präsidenten mit Baguettes beliefern. Ein riesen Erfolg für Djibril, der aber mit den Füßen am Boden bleibt und erst später feiern will, weil er doch um 02:00 Uhr wieder aufsteht und in die Backstube eilt. An Gratulanten wird es ihm heute bestimmt nicht fehlen.

Jährlich seit 21 Jahren, kürt die Stadt Paris und die Berufskammer des Bäcker Handwerks Chambre professionnelle des artisans boulangers-patissiers auf der Île Saint-Louis (IVe) das beste Baguette der Stadt. Ein Spektakel für alle Mitwirkenden. Jeder der 231 teilnehmenden Bäcker, liefert im Finale vierzig seiner Top-Baguettes an. Mal mit dem Lieferwagen aber manchmal auch auf dem Motorrad. Dort werden sie dann gelistet, vermessen (55-65 cm lang), gewogen (250-300 g + 5%) und mit einer Nummern-Banderole versehen. Der Salzgehalt darf seit einiger Zeit aus Gesundheitsgründen 18 g pro kg Mehl nicht mehr überschreiten.

Die Jury bestehend aus Profis und Amateuren hat die schwierige Aufgabe, in einer Blindverkostung, unter den 118 verbleibenden Baguettes das Beste auszuwählen. Kriterien sind Geschmack, Geruch, Aussehen, Krume und Kruste.

Das Preisgeld beträgt EUR 4000,00 und eine Medaille ist auch inklusive. Weiter noch und viel wichtiger ist es aber, dass der frisch gekürte Gewinner, 1 Jahr den Élysée Palast und damit den amtierenden Präsidenten beliefern wird. Die Presse berichtet ausführlich und veröffentlicht neben dem Gewinner, auch die Top Ten Liste der besten Baguettes der Stadt. Eine 30-50% Umsatzsteigerung freut den amtierenden Bäcker, natürlich auch ein wenig.

Fragt man die Gewinner nach ihrem Geheimrezept für original französische Baguettes, lautet die Antwort meist, mindestens 12 Stunden Teig-Ruhe damit sich die Aromen entwickeln können. Nun gut, das hilft euch nicht unbedingt weiter. Deshalb hier meine Baguette Formel. Mit etwas Übung und Kreativität, backt ihr bald eure eigenen Gewinner.

Ihr merkt schon. Ich bin völlig aus dem Häuschen! Denn wenn ich in Paris bin, liegt Le Grenier à Pain in der direkten Nachbarschaft. Ich habe dort schon unzählige Male Baguettes gekauft. Immer mit dem gleichen Satz „Une tradi bien cuit, s’il vous plaît!“ So bekomme ich ein Baguette ganz nach meinem Geschmack. Gut gebacken und eben nach traditioneller Methode. Deshalb, kommt jetzt noch schnell ein Reise-Tipp von mir. Alle die vorhaben, dieses Jahr Paris zu besuchen, folgen mir bitte ab hier, auf einen kleinen…

Spaziergang durch Montmartre

Macht Halt an der Metro Station Blanche (Linie 2). Werft einen Blick auf das berühmte Moulin Rouge. Foto machen. Lauft die Rue Lepic geradeaus, am Café des Deux Moulins (Die fabelhafte Welt der Amélie) vorbei. Foto machen. Klick.

Biegt dann rechts in die Rue des Abbesses ein und schaut bei Djibril in der Nummer 38 vorbei. Kauft ein Baguette. Une tradi bien cuit, s’il vous plaît! Bonjour nicht vergessen. Foto machen. Ein paar Meter weiter, kauft ihr dann noch Obst ein und Käse bei La Butte Fromagère in der Rue des Abbesses Nummer 32. Noch ein paar Schritte bis zum Place des Abbesses. Hinter ihm liegt der Square Rictus (ein kleiner Park) mit dem Wall of Love. Auf dieser Tafel sucht ihr das deutsche „Ich liebe dich“. Knutschen und Foto machen. Die Rue la Vieuville rechts rein und immer geradeaus. Bis ihr auf die Rue Drevet stosst. Die Rue ist eine Treppe! Treppe hoch und lachend von der keuchenden Begleitung ein Foto machen. Klick. Weiter geradeaus, dann links in die Rue Gabrielle. Rechts kommt wieder eine Treppe, die Rue du Calvaire. Keuchende Begleitung ärgern und Foto machen. Klick. Ab hier ist dann ganz schön was los. Touristen überall. Ihr seid am Place du Tetre angekommen. Hier lasst ihr euch von einem der vielen Maler und Karikaturisten malen bzw. zeichnen, logisch mit Baguette. Sacré Cœur ist jetzt in Sichtweite. Hier könnten eure Einkäufe vor oder nach einer Besichtigung zum Einsatz kommen. Pique nique vor Sacré Cœur mit Blick vom Butte über Paris. Oder hinter der Kirche, im Parc de la Turlure an der Rue du Chevalier de la Barre. Hier findet ihr ein ruhiges Plätzchen. Wird morgens gerne von den Nachbarn für eine frühe Yoga Stunde ausgesucht. Viel Spaß in Montmartre, ab hier lasse ich euch dann mal machen. Nach Hause findet ihr bestimmt alleine. Immer dem Baguette entlang!

Und weiter geht es mit der Baguette Formel bzw. dem Originalrezept für Baguette de tradition française.

Französische Baguettes unterteilen sich grundsätzlich in zwei Arten. Reguläres Baguette (mit Zusatzstoffen) und Baguettes de Tradition (ohne Zusatzstoffe). Dies heißt aber nicht, dass reguläre Baguettes keine lange Teiggare oder nicht mit z.B. Pâte fermentée hergestellt sein können. Genauso können Baguettes de Tradition auch mit viel Hefe (1 Würfel auf 1kg Mehl, wer macht denn sowas?) und kurzer Teiggare hergestellt sein. Der einzige Unterschied ist, die erlaubte Zugabe von ca. bis 10% Zusatzstoffen beim regulären Baguette. Hier soll es aber nur um das Baguette de tradition française gehen.

Zu erst etwas Theorie und das Grundrezept mit seinen Zutaten. Wem das zu viel ist, der scrollt runter zum Rezept und beschäftigt sich mit der Theorie einfach später.

Grundrezept: Baguette de tradition française / Pâte à pain 1000 g Mehl Type 550 / Type 55/65 (100%)

680 g Wasser (65–70%)

18 g Salz (1,8%)

10 g Hefe (1–2%)

100 g Pâte fermentée (10–30%)



Dann gibt es noch verschiedenen Knetmethoden und Treibmittel.

Treibmittel: Baguette de tradition française Direct Levure – mit Hefe

Pâte fermentée – fermentierter (alter) Teig

Poolish – eine Art Sauerteig (mit Hefe fermentiert)

Levain – Sauerteig (ohne Hefe fermentiert)



In diesem Rezept beschreibe ich die Zubereitung für die ersten beiden Methoden, ohne lange Gare (Direct und Pâte fermentée) Also für Anfänger, um sich ranzutasten. Nach und nach könnt ihr dann euer individuelles Rezept entwicken und mit den Bestandteilen innerhalb der Grenzen (Prozente) aus dem Grundrezept spielen.

Knetmethoden P.I. – Pétrissage Intensif – Intensives Kneten (lang und bei höherer Umdrehung) Industrielle Fertigung

P.A. – Pétrissage Amélioré – (mittellang bei mittlerer Umdrehung) Bevorzugte Methode

P.V.L. – Pétrissage à Vitesse Lente / (lang bei niedriger Umdrehung) Historische Methode



P.I. und P.V.L könnt ihr gleich wieder vergessen. Im Weitern geht es immer nur um P.A.

Was könnte euch noch interessieren? Aah, die T° de Base! Ganz wichtig um dem Treibmittel während der Teiggare, die passende Arbeitsumgebung zu schaffen. Mit ihr lässt sich die Wassertemperatur im Rezept errechnen.

T° de Base um einen Teig von 24°C zu erhalten (Knetmethode P.A.) Raumtemperatur 26°C – 24°C = T° de Base 54°C

Raumtemperatur 23°C – 21°C = T° de Base 56°C

Raumtemperatur 20°C – 18°C = T° de Base 58°C



Nehmen wir mal an, eure Küche hat eine Temperatur von 20°C, dann wählt ihr eine T° de Base von 58°C Davon zieht ihr die Temperatur des Mehls und die Raumtemperatur ab und schon habt ihr die richtige Wassertemperatur für euer Rezept. In dem Rechenbeispiel sind das 17°C.

Also etwas heißes Wasser in ein Gefäß schütten, Thermometer rein und solange kaltes Wasser nachgießen, bis eure Zieltemperatur erreicht ist.

Rechenbeispiel: 58°C Température de Base

-20°C Température fournil / Temperatur Raumluft

-21°C Température de la farine / Temperatur Mehl

=17°C Température de l’eau de coulage / Temperatur Wasser

So, das sollte reichen. Ab hier einfach dem Rezept folgen.

Ich beschreibe hier ein Rezept nach französischem Standard. Dieses Rezept lernen übrigens die jungen Bäcker in Frankreich als erstes. Danach wird mit dem Grundrezept gespielt. Teiggare verlängert, Wasseranteil erhöht usw. Es kann aber auch im Haushaltsofen mit üblicher Ausstattung umgesetzt werden. Die Profis unter euch, mögen gerne ihren Backstein usw. verwenden.

Rezept für Baguette de tradition française



Zutaten für 3 Baguettes

500 g Mehl Type 550 (Type 55/65)

340 g Wasser

9 g Salz

5 g Hefe

(50 g Pâte fermentée)

Zubereitung

Um die Wassertemperatur berechnen zu können, zu erst die Raumtemperatur messen (Thermometer einfach auf den Tischlegen und messen). Danach die Mehltemperatur messen (Thermometer in die Mehltüte stecken und messen). T° de Base aus der Tabelle auswählen und Wasser temperieren.

Schritt 1 Petrissage/Kneten

Mit Autolyse:

Mehl und temperiertes Wasser in die Schüssel eurer Küchenmaschine füllen.

Mit dem Knethaken 3 Minuten auf Stufe 1 kneten (zum Vermischen der Zutaten) und 5 Minuten auf Stufe 2 kneten.

Für die Autolyse mindestens 20 Minuten den Teig abgedeckt ruhen lassen.

Danach Salz und fein zerkrümelte Hefe zum Teig geben und 3 Minuten auf Stufe 1 und 5 Minuten auf Stufe 2 kneten. Wenn ihr einen Pâte fermentée verwendet, ihn zusammen mit dem Salz und der Hefe zugeben.

Ohne Autolyse:

Mehl, temperiertes Wasser, Salz, Hefe und eventuell Pâte fermentée in die Schüssel eurer Küchenmaschine füllen.

Mit dem Knethaken 6 Minuten auf Stufe 1 kneten (zum Vermischen der Zutaten) und 4 Minuten auf Stufe 2 kneten.

Schritt 2 Pointage/Teigruhe

Den Teig 1–2 Stunden bei Raumtemperatur und abgedeckt (Folie oder Küchentuch) gehen lassen. Nach den ersten 30 Minuten, den Teig aus der Schüssel nehmen und auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche quadratisch auseinander ziehen und wie einen Geschäftsbrief falten. Wieder auseinander ziehen und falten. Danach zu einer Kugel formen, zurück in die Schüssel legen und weitere 30 bis 90 Minuten abgedeckt gehen lassen.

Schritt 3 Peser/Abwiegen

Teig teilen (3 Portionen).

Wer beim nächsten Mal mit Pâte fermentée backen möchte, nimmt hier eine Portion vom Teig ab (100-300g) und legt ihn in ein ausreichend großes Einmachglas. Deckel nicht ganz fest zuschrauben und in den Kühlschrankstellen. Wenn ihr ihn nicht innerhalb einer Woche verwendet, etwas Mehl und Wasser unterkneten, damit er was zu futtern hat.

Schritt 4 Façonnage/Formen oder Wirken

Teiglinge in die gewünschte Form bringen. Jeden Teigling etwas plattieren (1), ohne ihn zu stark zu entgasen. Das obere Drittel zur Mitte hin falten, etwas mit den Fingerspitzen an der Kante festdrücken (2). Zwei mal wiederholen (3). Jetzt ist eine schöne Teigwurst entstanden (4), die ihr nun zum Baguette rollen könnt (5).

Die Baguettes ganz leicht einmehlen und auf ein leicht bemehltes Küchentuch legen. Zwischen den Baguettes etwas Stoff zu einer Begrenzung (6) hochziehen.

Schritt 5 Apprêt/Aufgehen, Trieb

Baguettes vor Zugluft schützen (mit Tuch abdecken) und Teiggare für 45 – 60 Minuten. Für eine schöne unregelmäßige Porung, unbedingt die Zeit einhalten.

Schritt 6 Mise au four/Einschießen, in den Backofen schieben

Ofen mit Backblech auf 240°C vorheizen.

Baguettes aus dem Küchentuch heben und auf die Rückseite eines mit Backpapier belegten Backblechs legen. Mit einer Rasierklinge oder einem Küchenmesser ca. einen knappen Zentimeter tief (7) einschneiden.

Ofentür öffnen und Baguettes mit samt dem Backpapier auf das heiße Blech gleiten lassen und die Temperatur auf 220°C reduzieren. Für 22-25 Minuten knusprig braun backen.

Schritt 7 Défournement/Aus dem Ofen nehmen

Baguette de tradition française aus dem Ofen nehmen und auf einem Gitterrost auskühlen lassen.

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da