Ein Weihnachtsdessert muss nicht immer rot, weiß, grün oder aus Schokolade sein. Wer Lust auf ein Dessert in Rosé-Tönen hat, für den hab ich heute Beeren-Törtchen in modernem Design. Mit einer glänzenden Glasur aus Pinot noir rosé von BREE Wein, Beeren-Püree und beerigen Marshmallow-Knoten, sind diese kleinen Törtchen der glänzende Abschluss eines fröhlichen Weihnachtsmenüs.

Woraus besteht das Rezept für die Beeren-Törtchen mit Pinot noir rosé?

Bei diesem Rezept konzentrieren wir uns ganz auf die Aromen von köstlichen Beeren und Früchten wie Himbeeren, Erdbeere, Brombeeren, Kirschen, Johannisbeeren usw. Dafür gibt es fast in jedem Supermarkt eine tiefgekühlte Beeren-Mischung, oder ihr habt vielleicht selbst einen Garten und euch einen Vorrat für den Winter angelegt. Aus dieser Beeren-Mischung wird das sahnig-fruchtige Mousse hergestellt. Aber auch die kleinen Marshmallow-Knoten schmecken herrlich nach dem dunkelroten Fruchtpüree. Für die glänzende Fruchtglasur (kennt ihr schon aus dem Rezept für die Bubble Crown) habe ich mal etwas ausprobiert und sie ganz leicht, fast wie mit einem Gewürz, mit dem Pinot noir rosé aromatisiert. Dies hat so gut geklappt und köstlich geschmeckt, dass ich bestimmt noch öfter Wein für meine Fruchtglasuren verwenden werde.

Warum Pinot noir rosé von BREE Wein für die Beeren-Törtchen?

Zum einen liebe ich Rosé und zwar schon als er noch nicht hip war und alle Frosé (gefrorener Rosé mit z.B. Himbeeren) getrunken haben. Besonders aber, weil der BREE Pinot noir rosé aus Deutschland mit seiner leuchtenden Farbe und den fruchtigen Aromen nach Himbeeren, roten Johannisbeeren und saftigen Erdbeeren schmeckt. Der Pinot noir rosé ist wunderbar fruchtig, leicht und elegant. Er ließ sich für die glänzende Glasur mit Beeren-Püree sehr gut einreduzieren. Damit gibt er der Fruchtglasur noch einen kleinen Kick.

Wer also sein Weihnachtsfest nicht traditionell feiern möchte, sondern ein Menü aus der leichten Küche mit Meeresfrüchten, Sushi oder hellem Fleisch genießen mag und noch nach einem köstlichen kleinen Dessert gesucht hat, wird an den Beeren-Törtchen mit Pinot noir rosé bestimmt große Freude haben. Modern, luftig, beerig, glänzend und mit einem Augenzwinkern begeistern sie sicher eure Gäste.

Wer noch ein wenig mehr über die Weine in der satinierten Design-Glasflasche erfahren mag, schaut einfach mal auf der Facebook-Seite von BREE Wein vorbei.

Was gibt es zu beachten im Rezept für die Beeren-Törtchen mit Pinot noir rosé?

Nichts! Das Rezept ist total einfach und wenn ihr euch bei den Marshmallows, dem Mousse und der Glasur an die Temperaturen haltet, dann kann nichts schief gehen. Die Plätzchen können ca. 5 Tage im Voraus gebacken werden. Die Mousse, Glasur und die Marshmallows macht ihr am besten am Vortag. Dann behalten alle Komponenten (auch ohne Lebensmittelfarbstoff) ihre schöne Farbe und das beerige Aroma.

Rezept für Beeren-Törtchen mit Pinot noir rosé

Petits gâteaux aux fruits rouges



Zutaten für 8 Portionen

Wichtige Backutensilien

Handmixer oder Küchenmaschine

Silikomart Stone s. Bezugsquellen

Ausstecher rund 6 – 7 cm

Purée de fruits rouges

400 g Beeren-Mischung TK oder frisch

oder

Beeren-Püree

Pâte sablée s. Grundrezept

125 g Mehl Type 405

50 g Zucker

65 g Butter

20 g Eigelb

1 g Salz

Mousse de fruits rouges

80 g Mascarpone

130 g Beeren-Püree

50 g Zucker

3 Blatt Gelatine, handelsüblich

220 g Sahne

Guimauve de fruits rouges

3,5 Blatt Gelatine, handelsüblich

50 g Invertzucker (30g + 20 g) oder cremigen Honig

70 g Zucker

30 g Beeren-Püree

Etwas Zucker und Maisstärke

Glaçage pinot noir rosé

125 g Pinot noir rosé

300 g Wasser

150 g Zucker

10 g Pektin NH (Louis François oder Sosa s. Bezugsquellen)

5 g Zitronensaft

75 g Beeren-Püree

eventuell etwas Gelfarbe und/oder Perlglanzfarbe in Silber

Zubereitung

Schritt 1

Die Beerenmischung für die Mousse de framboises au yaourt und die Glaçage vorbereiten. Dafür 350 g TK Himbeeren auftauen lassen (Mikrowelle) und durch ein feines Sieb streichen. Danach die benötigten Mengen für die Rezepte abwiegen und bereithalten.

Schritt 2

Aus den Zutaten für den Pâte sablée nach dem Grundrezept für Pâte sablée einen Teig zubereiten. Für mindestens 1 – 2 Stunden in den Kühlschrank geben, oder über Nacht. Danach 3 mm dick ausrollen und 6 – 7 cm große Kreise ausstechen. Im auf 170 °C vorgeheizten Ofen für ca. 11 – 12 Minuten backen.

Schritt 3

Für die Mousse de fruits rouges zuerst die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Währenddessen die Sahne zu 3/4 steif schlagen (also nicht ganz steif) und bereithalten. Danach die Mascarpone und das Beerenpüree mit dem Zucker verrühren, auf ca. 50 °C erwärmen, die Gelatine ausdrücken und gründlich in der Mousse-Basis auflösen. Alles in eine Schüssel umfüllen und auf ca. 30 °C abkühlen lassen. Danach die geschlagene Sahne mit einem Stielschaber oder Schlagbesen in 2 – 3 Portionen unterheben.

Schritt 4

Die Mousse in einen Spritzbeutel füllen und die Stone-Form mit der Mousse de fruits rouges füllen und alles glatt streichen. Die Form für ca. 3 – 4 Stunden in den Tiefkühler geben.

Schritt 5

Für die Beeren-Marshmallow-Knoten die Gelatine für ca. 8 Minuten in kaltem Wasser einweichen. 30 g vom Invertzucker in eine hitzebeständige Schüssel geben. Das Vanillemark, Zucker, den restlichen Invertzucker (20 g) und das Beerenpüree in einen kleinen Topf geben und auf 110 °C erhitzen. Topf vom Herd nehmen und die ausgedrückte Gelatine zum Sirup geben, verrühren und sofort in die Schüssel zum Invertzucker gießen. Mit einem Handrührer mit Schlagbesen, zuerst bei mittlerer Geschwindigkeit und dann schnell, die Masse schaumig aufschlagen, bis sie ca. 35 °C erreicht hat.

Schritt 6

Die Guimauve-Masse in einen Spritzbeutel mit runder Tülle (8 mm) umfüllen und auf eine leicht mit Maisstärke eingeriebenen Silikonmatte lange Stränge spritzen. Für 5 Stunden bei Raumtemperatur sich festigen lassen, danach mit Kristallzucker bestreuen und aus 8 – 10 cm langen Stücken kleine Knoten binden.

Schritt 7

Für die Glaçage pinot noir rosé den Pinot noir rosé in einem Topf für ca. 4 Minuten auf 35 g einköcheln lassen und 5 g Zitronensaft zugeben. Danach den Zucker mit dem Pektin gründlich vermischen. Das Wasser in einem Top (der Topf sollte mind. 2 L fassen können) auf 40 – 45 °C erwärmen. Die Pektin-Mischung unter stetigem Rühren in das warme Wasser einrieseln lassen. Wenn sich alles klümpchenfrei aufgelöst hat, den Topfinhalt zum Kochen bringen und für 3 Minuten sprudelnd kochen lassen. Die Temperatur wird ca. auf 102 °C steigen. Den Topf vom Herd nehmen und den reduzierten Pinot noir rosé und das Beerenpüree einrühren. Die Glasur eventuell mit etwas pinker Gelfarbe einfärben und Perlglanzpigmente einrühren. In eine Schüssel umgießen und die Glasur in Kontakt mit der Frischhaltefolie abdecken, etwas abkühlen lassen und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Die Glasur kann auch direkt, wenn sie 35 – 40 °C erreicht hat, verwendet werden. Noch besser verarbeiten läßt sie sich aber, nach einer Nacht im Kühlschrank.

Schritt 8

Die Glaçage pinot noir rosé auf 35 – 40 °C erwärmen. Danach die Mousse-Portionen aus aus der Silikonform lösen und auf kleine Gläschen setzten. Sofort mit der Glasur übergießen und mit einer kleinen Palette oder einem Messer die untere Kante abstreichen um einen sauberen Rand zu bekommen. Mit einer Winkelpalette und einem Messer die Beeren-Mousse auf die kleinen Sablés setzen und die Beeren-Törtchen ca. 1 -2 Stunden auftauen lassen und mit jeweils einem Marshmallow-Knoten belegen.

