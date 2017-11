Pain perdu oder auch French Toast kennt jeder, aber Bostock?

Der Bostock ist super flauschig in der Konsistenz, herrlich süß und mit einem intensiven Mandelduft. Dafür werden Brioche-Scheiben einer Brioche Mousseline mit einem aromatisierten Sirup getränkte und mit einer Mandelcreme überbacken. Ganz sicher ist es der Traum einer jeden Brioche – wenn sie einmal altbacken ist – ein Bostock zu werden und Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Viele Franzosen verbinden Kindheitserinnerungen mit diesem Rezept und wer Pain perdu, French Toast oder auch Arme Ritter liebt, wird süchtig nach Bostock werden.

Der Bostock in Paris

Wie beliebt diese überbackenen Brioche-Scheiben sind, wird schnell klar, wenn man in Paris in die Top-Pâtisserien geht wie z.B. Fauchon (hier habe ich über deren Bostock noisette berichtet), Pierre Hermé, La Pâtisserie des Reves oder auch Café Pouchkine. Seltsamerweise nicht bei deutschen Touristen, die lassen den Bostock gerne mal links liegen. Nie werde ich vergessen, wie einmal im Café Pouchkine eine Touristin meine Frühstücks-Bestellung mit den Worten, das sieht ja langweilig aus, so trocknen Butterkuchen gibt es bei uns auch, wir nehmen natürlich Macarons und eine Schnitte, Schatz! kommentierte. Hilfe, was ist denn Schnitte für ein Wort für ein Millefeuille (sagt man das? da müsst ihr mir mal helfen) und langweilig, trocken, Butterkuchen oder ähnliches trifft auch nicht auf den Bostock zu. Also, seid euch mal nicht zu sicher in Paris. Man spricht deutsch (häufiger als ihr denkt) und ich lauere eh gerne in jeder Pâtisserie herum 😉

Der Bostock und die Sache mit dem Sirup

Bestimmt sind jetzt ein paar unter euch die denken, nicht schon wieder mit Sirup getränkt – mag ich nicht – so ein schlabberiges süßes Ding. Weit gefehlt, der Sirup beim Bostock kommt ähnlich auf die Menge von Zucker für einen Rührkuchen heraus und backt sich komplett in die Brioche ein. Da trieft nichts! Also einfach mal einen klitzekleinen Versuch wagen und sich überzeugen lassen.

Eine bessere Resteverwertung für Brioche als ein Bostock gibt es nicht

Am liebsten wird der Bostock aus einer altbackenen Brioche mousseline zubereitet. Sie ist am besten geeignet, da die Mousseline mit reichlich Butter zubereitet wird und die Kombination aus aromatisierten Sirup und super feiner, aber auch reichhaltiger Brioche einfach am besten passt. Aber auch wegen der zylindrischen Form (gebacken in einer Konservendose) der Brioche mousseline, die beim Aufschneiden schöne runde Scheiben ergibt. Der Sirup wird klassisch mit Orangenblütenwasser aromatisiert. Ich liebe aber die Kombination aus Butter, Rum, Vanille und Mandeln. Deshalb habe ich euch natürlich mein liebstes Bostock Rezept mitgebracht. Obwohl, es gibt da noch die eine oder andere Variante. Na, ihr werdet schon noch sehen….

Heute versuche ich euch erst einmal für den Bostock im Allgemeinen zu begeistern.

Rezept für Bostock / Überbackene Brioche-Scheiben



Zutaten für 10 Bostock

Brioche mousseline nach diesem Rezept. Ein bis zwei Tage vorher backen, die Brioche sollte „altbacken“ sein.

Crème pâtissière

125 g Sahne

2 Eigelbe (40 g)

25 g Zucker

12 g Maisstärke

½ Vanilleschote

Vanille-Rum-Sirup

195 g Zucker

110 g Wasser

1 Vanilleschote

40 g brauner Rum 40 %

Crème d‘amande

100 g gemahlene ungeschälte Mandeln

100 g weiche Butter

100 g Puderzucker

1 Ei (M)

1 Eigelb

15 g Maisstärke

50 g Mandelblättchen

Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung

Schritt 1

Für die Crème pâtissière, die Sahne und ausgekratzte Vanilleschote inkl. Schote in einen kleinen Topf (10 – 12 cm Durchmesser) geben und zum Kochen bringen. Vom Herd nehmen und abgedeckt 5 Minuten ziehen lassen. In einer Schüssel Eigelb, Zucker und Maisstärke gut verrühren. Die Vanilleschote aus der Milch entfernen. Danach die Vanillemilch ganz langsam und unter ständigem Rühren zu der Eiermischung geben.

Alles zusammen zurück in den Topf gießen und auf mittlerer Flamme unter ständigem Rühren (geht am besten mit einem Spiral- oder Topfbesen) zum Köcheln bringen. Eine knappe Minute köcheln lassen. Rühren nicht vergessen, sonst brennt/setzt die Creme an. Auf Frischhaltefolie gießen und flach verpackt auf Raumtemperatur abkühlen (Kühlschrank) lassen.

Schritt 2

Für den Vanille-Rum-Sirup, alle Zutaten (1) inkl. dem ausgekratzten Vanillemark und der Schote in einen kleinen Topf geben, aufkochen und ca. 5 Minuten leicht weiter köcheln lassen. Bereit halten.

Schritt 3

Brioche mousseline in 10 ca. 2,5 cm dicke Scheiben (2) schneiden.

Schritt 4

Für die Crème frangipane, alle Zutaten der Crème d’amande und die Crème pâtissière (3) in die Rührschüssel der Küchenmaschine geben und mit dem Schlagbesen zu einer homogenen Masse verrühren. Wichtig: die Butter muss weich sein und alle Zutaten sollten Raumtemperatur haben. Danach in einen Dressiersack (4) mit Lochtülle (ca. 1 cm) füllen und bereit halten.

Schritt 5

Die Brioche mousseline Scheiben gleichmäßig mit dem noch warmen Vanille-Rum-Sirup (5) tränken. Entweder von beiden Seiten in den Sirup tunken und/oder mit einem Pinsel den Sirup auf den Brioche-Scheiben verteilen. Auf einem Kuchengitter kurz abtropfen lassen.

Schritt 6

Ofen auf 180 °C vorheizen.

Die getränkten Brioche mousseline Scheiben auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech verteilen und die Crème frangipane ca. 5 mm dick aufspritzen und dabei ca. 1 – 2 mm Platz zum Rand lassen (6). Danach mit Mandelblättchen gleichmäßig bestreuen und mit etwas Puderzucker (7) bestäuben.

Schritt 7

Das Backblech mit den vorbereiteten Bostock auf mittlerer Schiene in den vorgeheizten Ofen geben und für ca. 20 – 25 Minuten backen. Die Créme frangipane sollte gestockt und leicht gebräunt sein.

Die überbackenen Brioche-Scheiben aus dem Ofen nehmen, etwas abkühlen lassen und vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben. Die Bostock können leicht warm oder auch abgekühlt (Raumtemperatur) serviert werden.

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da