Petit déjeuner mit Brioche au chocolat et à la framboise. Genau diese Brioche mit Schokolade oder Himbeere, könnte Carrie Bradshaw aus Sex and the City im Hôtel Plaza Athénée in Paris gefrühstückt haben. Denn dort werden seit ein paar Jahren serviert und sind fester Bestandteil des Viennoiserie-Sortiments.

Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob Sarah Jessica Parker sie zum Frühstück oder Brunch in der Galerie oder dem Restaurant genossen hat. Die Mitarbeiter sind sehr verschwiegen 😉 Wenn aber nicht, dann hat sie etwas verpasst.

Wer einmal die Gelegenheit hat und im Plaza Athénée zum Frühstück oder Haute Couture Brunch eingeladen wird, muss sehr schnell sein. Denn diese kleinen Brioches mit Knusperhaube und Schokoladen- oder Himbeerfüllung, sind heiß begehrt.

Für die meisten von euch –und für mich auch – ist ein Frühstück im Pariser Grand Hotel der Extraklasse, nun mal nichts Alltägliches. Deshalb, bringe ich euch heute dieses Rezept für Brioche au chocolat et à la framboise mit. Damit es in euren Backöfen, nur so nach Luxus duftet. Wie wäre es mit einem Ladies-Brunch unter Freundinnen oder einem Pique-nique in der Frühlingssonne?

Regulär wird die Brioche mit Schokolade im Plaza Athénée mit einer Gianduja gefüllt. Ich habe mich aber in meinem Rezept für Schokolade mit Fleur de sel entschieden – sehr spannend und lecker schokoladig.

Das Rot der Knusperhaube spiegelt übrigens die Farbe der Markisen und wunderschönen Bepflanzung des Hotels wieder. Rot ist die Signature Color des Plaza Athénee.

Für die Himbeerkonfitüre, nehme ich eine Selbstgemachte, mit Rosenwasser und Vanille. Dies trifft meinen persönlichen Geschmack am meisten. Aber auch eine gekaufte Konfitüre von guter Qualität, wird ihren Zweck sehr gut erfüllen. Seid doch einfach kreativ und tobt euch bei der Füllung aus. Crème de caramel au beurre salé, wäre auch eine schöne Alternative.

Habt ihr wieder Lust auf einen kleinen Spaziergang durch Paris? Heute starten wir am Eiffelturm.

Folgt mir also in die Avenue Montaigne, entdeckt eine hübsche Fotolocation, macht ein Luxus-Schnäppchen bei Fendi, Prada, Chanel und Co. und investiert das Gesparte, gleich wieder in eine kleine Houte-Couture-Leckerei, im legendären Hôtel Plaza Athénee – auf der Terrasse oder in der Galerie. Macht einen Abstecher in das Palais Galliera und erfahrt, welche merkwürdige Krankheit Paris-Touristen befällt.

Nehmen wir also mal an, ihr habt mit zitternden Knien einen Teil des Turms zu Fuß erobert und euch Paris von oben angeschaut. Beeindruckend, oder? Ein paar tolle Fotos geschossen, eurer Begleitung tief in die Augen geschaut und Himmel bewahre, vielleicht gab es einen kleinen Heiratsantrag 😉

Möglicherweise ist heute aber auch nur ein sonniger Tag im Juni oder Juli. Sagen wir mal so, zwischen dem 24. Juni und 28. Juli. Ein leichter Wind, was sehr erfrischend ist, bei dem ganzen Smog in der Stadt.

Worauf will ich wohl hinaus??? Es ist S O L D E S in Paris! Jawohl! Schlussverkauf, ihr Lieben!

In den ersten Tagen, nimmt so manche Pariserin ein paar Tage Urlaub, um sich auf die Jagd nach beständigen Klassikern zu begeben. Denn Preisnachlässe bis zu 70% in den Luxus Boutiquen sind keine Seltenheit. Wollt ihr auch mal euer Glück versuchen?

Dann Sonnenbrillen auf und los!

Vom Eiffelturm den Blick in Richtung Seine. Überquert den Quai Branly (Straße) und lauft geradeaus, über die Brücke Pont d’Iéna, in Richtung Trocadéro.

Um aber meine kleine Fotolocation zu erreichen, biegen wir links in die Avenue des Nations Unie ein. Einfach geradeaus, bis ihr auf der rechten Seite auf eine Treppe stoßt. Sie ist der Anfang der Avenue de Camoëns. Treppe hoch und von der obersten Treppenbrüstung aus, habt ihr einen schönen Blick auf den Eiffelturm. Schnell auf die Brüstung setzen und ein Foto von euch machen lassen, mit dem Eifelturm im Rücken und von typisch Pariser Architektur eingerahmt.

Weiter die Avenue Camoëns geradeaus und rechts in die Rue Benjamin Franklin einbiegen. Ab hier, geht es wieder zurück zum Trocadero, bzw. zum Palais de Chaillot. Hier genießt ihr nochmal den Blick auf den Eiffelturm. Dies ist bestimmt auch eine der beliebtesten Fotolocations in Paris. Besonders oft in Fashionmagazinen aus aller Welt abgebildet. Ich weiß nicht, wie oft ich hier schon hüpfende Touristen mit Regenschirm in der Hand gesehen habe oder küssende Pärchen, mit dem Eiffelturm im Rücken. Also traut euch ruhig, hier weiß eh jeder, dass ihr Touristen seid. Wäre doch schade um das schöne Motiv.

Vom Trocadéro aus, rechts in die Avenue du Président Wilson. Ab hier geht es immer geradeaus. Der Richtige Zeitpunkt für ein kleines Schwätzchen auf dem Weg. Kennt ihr das Paris Syndrom, welches besonders japanische Touristinnen befällt? Schwindel, Angst und Schwitzen sind noch die harmloseren Symptome. Kulturschock und enttäuschte Erwartungen sind die Auslöser.

Wer nach Paris kommt, egal ob als Tourist oder um dort eine Weile zu leben, hat oft eine romantische und überhöhte Erwartung von dieser wunderbaren Stadt und ihren Bewohnern. Aber nicht überall, sieht es aus wie in „Die fabelhaften Welt der Amelié“ und der Kulturschock ist nicht weit. Wie ihr gerade auf eurem Weg mitbekommt, ist es oft auch laut. Ungeduldiges Hupen, Smog, Riesen-Avenues, Stau, gestresste Pariser, Motorräder schlängeln sich durch die stehenden Limousinen, Sightseeing-Busse verstopfen die Straße und wenn euch ein eiskalt in den Nacken gehauchtes „Excuse-moi“ trifft – dann habt IHR wohl den Weg verstopft 😉 Aber dann, biegt man wieder in die nächste Rue ein und alles ist wie im Himmel, hach…

Mittlerweile habt ihr den Regus Place d’Iéna überquert. Gleich kommt links das Musée Galliera. Fashion-Verrückte machen hier einen Stopp – wenn es geöffnet hat. Da dort überwiegend vorübergehende Ausstellungen gezeigt werden, ist dies nicht immer der Fall. Aber es lohnt sich!

Überquert den Place de l’Ama in die Avenue Montaigne. Ab hier haltet ihr eure Kreditkarten ganz fest, denn es wird ernst. Hier beginnt eine der wichtigsten Einkaufsstraßen für Luxusbekleidung. Tief durchatmen und immer auf den Verkehr achten, beim plötzlichen Überqueren der Avenue. Denn rechts und links, reiht sich ein Label nach dem anderen aneinander.

Aber vergesst nicht, auf halbem Weg, euch eine kleine Pause im Hôtel Plaza Athénée zu gönnen. Zum Thé empfehle ich, Religieuse caramel au beurre de sel von Christophe Michalak und einen Oolong. Von der Terrasse habt ihr alles im Blick. Wer kommt und wer geht. Die Hecke ist gerade so hoch, dass man die Köpfe der Vorbeigehenden sieht und sie einen auch entdecken können. Das ist doch Absicht…

Ach! Schräg gegenüber (Prada) hat Marlene Dietrich bis zu ihrem Tod gewohnt. Ein Stück geradeaus trefft ihr ziemlich mittig auf die Avenue des Champs-Élysées. Ich denke, ab hier kann ich euch alleine lassen.