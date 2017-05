Mal wieder ein Grundrezept für euch. Heute für Brioche feuilletée „Le nœud“. Auf Deutsch nenne ich die entzückenden Kleinen einfach blättrige Brioche-Knoten. Denn genaus so schauen sie aus. Gourmet Brioche-Knoten wäre auch nicht schlecht, denn genau so schmeckt dieses Rezept für Brioche feuilletée.

Ein extra Grundrezept gibt deshalb, weil ich eine Menge mit euch und dem Brioche feuilletée vorhabe. Wer also seine Ängste vor Blätterteig und Co. noch nicht überwinden konnte, den bekomme ich über kurz oder lang letztendlich doch rum, sich dem Tourieren von Butter zu stellen. Sträuben ist also zwecklos, schließlich mache ich das mit dem „Rumkriegen“ nicht zum ersten Mal. Natürlich gehört auch ein wenig Übung dazu, so wunderschöne Schichten zu produzieren. Aber es lohnt sich und selbst wenn nicht alle Schichten ganz gleichmäßig sind oder alles noch ein wenig schief aus dem Backofen kommt, der Stolz sich dem Ungeheuer gestellt zu haben, weckt bei den meisten Hobbybäckern den Ehrgeiz, es weiter zu versuchen und immer besser zu werden.

Hybrid or not Hybrid?

Hier haben wir ihn wieder einen Hybrid, eine Kreuzung aus Brioche und Croissant. In den USA wurde daraus der Cruffin. Croissant-Teig in einer Muffinform gebacken. Als ich den Cruffin das erste Mal sah, dachte ich mir nur, was ist zum Teufel die Innovation? Das gibt es in Frankreich seit Jahrzehnten! und zwar als Brioche feuilletée oder als Croissant brioché. Ja, und auch in einer Backform bzw. in Portionsförmchen gebacken und nicht nur in Form eines Croissant. Nun die Innovation ist wohl die Füllung. Na gut! Obwohl… Egal!

Zum Glück ist das Teil nicht frittiert, es hätte also schlimmer kommen können!

Seltsam finde ich nur, dass bei unseren Nachbarn in Frankreich so wunderbare Backwerke existieren, die oft nur mühsam den Weg nach Deutschland finden und im Vergleich amerikanische Backwaren sofort zum Hype werden. Das muss mir mal einer erklären? Bei den Macarons hat es Jahre gebraucht, selbst als sie in Paris schon ein Muss waren und DAS Mitbringsel zu Einladungen, hat es noch eine gefühlte Ewigkeit gedauert.

Sind die Franzosen nun Eigenbrödler oder schielen wir lieber über den großen Teich? Was ist da los? Man macht sich halt so seine Gedanken…

Brioche feuilletée, Blätterteig, Croissant, Cruffin, Brioche…Was ist anders?

Der Pâte à brioche wird normalerweise mit mehr Butter und mehr Ei hergestellt und ohne Zugabe von weiteren Flüssigkeiten. Hier darf aber getrickst werden, der besseren Verarbeitung und Konsistenz wegen. Deshalb ist Milch und Wasser im Teig und dafür weniger Ei. Viel Ei gibt dem Teig eine klebrige Konsistenz und damit ist das Ausrollen nicht gerade einfach. Wir haben hier also einen abgespeckten Brioche-Teig.

Aber da es dem Rezept nicht an Butter mangelt und das Fermentieren des Teigs über Nacht zu eine Menge Aroma beiträgt, ganz zu schweigen von der Knusprigkeit, die durch das Tourieren mit Butter entsteht, haben wir hier eine kleine Köstlichkeit, der es an nichts mangelt.

Und auch wenn hier der Teig in Schichten touriert wird, ist er trotzdem kein Blätterteig „Pâte feuilletée“ sondern ein „Pâte levée feuilletée“ also ein Croissant-Teig bzw. Danish mit Hefe. Blätterteig wird ohne Hefe hergestellt.

Die Knotenform für diese Brioches feuilletées habe ich von einem Backkurs aus Paris mitgebracht, aber noch nie zu Hause mit Brioche feuilletée nachgebacken. Aber, da „Le nœud“ mit Puderzucker bestäubt so hübsch aussieht und wegen dem Fehlen weiterer Extravaganzen perfekt zum Grundrezept taugt, wollte ich euch das Rezept nicht vorenthalten.

Eine weitere Form und Vaiante mit Schokolade, Ingwer und Erdnüssen dieser Brioches feuilletées findet ihr in diesem Rezept für Brioche feuilletée au chocolat von mir.

Rezept für Brioche feuilletée „Le noeud“ / Blättrige Brioche-Knoten

Zutaten für 6 Stück

Teig für Brioche feuilletée

250 g Mehl (Mischung aus Type 405 und 550)

1 Ei (M)

30 g kalte Milch

40 g kaltes Wasser

12 g Hefe

5 g Salz

30 g feiner Zucker

60 g Butter

Butter zum Tourieren

125 g Butter (mind. 82 % Fett)

Etwas Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung

Schritt 1

Alle Zutaten für den Teig, außer der Butter, in eine Rührschüssel (1) geben. Mit dem Knethaken (2) der Küchenmaschine auf Stufe 1 für 3 Minuten verkneten. Danach die zimmerwarme Butter (3) zugeben und auf Stufe 2 für 8 Minuten verkneten, bis der Teig die ganze Butter aufgenommen (4) hat. Für diesen Vorgang wechsle ich den Knethaken gegen den K-Haken der Kenwood Cooking Chef aus, mit ihm lässt sich die Butter besonders gut einarbeiten.

Schritt 2

Den Teig mit einer Teigkarte zusammenschieben, in eine Schüssel geben und mit Frischhaltefolie abdecken. Für 1,5 Stunden bei Raumtemperatur gehen lassen. Danach die Schüssel mit dem Teig für 12 Stunden (über Nacht) in den Kühlschrank stellen.

Schritt 3

Die kalte Butter auf dem Butterpapier 19 x 14 cm groß mit einem bemehlten Rollholz auseinander schlagen (5) oder zwischen Plastikfolie (Tiefkühlbeutel, Frischhaltefolie) ausrollen.

Den Teig entgasen (mehrmals auf die Arbeitsfläche schlagen) und auf eine leicht bemehlten Arbeitsfläche 30 x 20 cm groß ausrollen und auf der unteren Hälfte (6) die Butter platzieren. Die andere Hälfte (7) des Teigs über die Butter klappen. Die Ränder ganz leicht andrücken. Jetzt habt ihr eine halbe Tour. Den Teig um 90 Grad nach links drehen. Die „offene Seite“ sollte nun rechts liegen. Am besten ein Buch vorstellen! Oben, unten und rechts sind die „offenen“ Seiten und links ist der geschlossene Buchrücken.

Schritt 4

Dann den Teig rechteckig auf eine Dicke von ca. 6 – 8 mm ausrollen (8) und zu einer doppelten Tour falten.

Doppelte Tour: Der Teig wird dreimal gefaltet. Den unteren Teil des Teigs etwas über die Mittellinie hinaus falten. Danach den oberen Teil des Teigs so falten, dass er mit dem anderen Teigende (9) genau abschließt. Nur noch die obere Teighälfte über die untere falten (10) und den Teig wieder um 90 Grad nach links drehen (Buch!). Den Teig in Folie verpackt für 30 Minuten in den Kühlschrank geben.

In Schritt 5

Wieder wie ein Buch (offenen Seite rechts und links ist der Buchrücken) auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche legen und wieder ca. 6 – 7 mm dick zu einem Rechteck ausrollen. Danach zu einer einfachen Tour falten.

Einfache Tour: Der Teig wird zweimal (11) gefaltet. Das obere Drittel über das mittlere Drittel und das untere Drittel über die beiden schon zusammengefalteten (12) Teigdrittel. Leicht andrücken und den Teig um 90 Grad drehen, so dass er wie ein Buch vor euch liegt. Also links ist die geschlossene Seite (Buchrücken) und rechts die offene Seite. Jetzt in Frischhaltefolie verpackt für 30 Minuten in den Kühlschrank legen.

Das war es, ihr habt es geschafft! Vor euch liegt der fertige Teig für jedes erdenkliche Rezept mit einem Pâte à brioche feuilletée.

Für die Brioche feuilletée „Le nœud“ / Blättrige Brioche-Knoten geht es ab hier weiter:

Schritt 6

Den Teig wieder wie ein Buch (offenen Seite rechts und links ist der Buchrücken) auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche legen und auf eine Größe von etwas mehr als 15 x 36 cm ausrollen. Mit einem sehr scharfen Messer von allen Teigrändern einen schmalen Streifen abschneiden, so dass alle Kanten „offen“ sind und schön aufblättern können.

Schritt 7

Den Teig in 6 x 15 cm große Stücke zerteilen. Danach jedes Teigstück zweimal einschneiden (13), dabei sollte der Teig an einem Ende noch ca. 1 cm verbunden bleiben. Die Teigstränge zu einem lockeren Zopf (14) flechten und die Teigenden miteinander leicht verbinden (wie wenn ihr einen Ring bilden wolltet).

Schritt 8

Die Teig-Knoten in Brioche-Formen (15) setzen und mit Folie (aufgeschnittene Tiefkühlbeutel) abdecken. Bei ca. 25 °C für 2 Stunden gehen lassen. Die Brioche-Knoten sollten sich in etwa verdoppelt (16) haben.

Schritt 9

Ofen auf 180 °C vorheizen.

Die Backform auf dem mittleren Rost in den vorgeheizten Ofen geben und ca. 22 – 25 Minuten backen, bis die Brioches feuilletées außen schön braun sind. Etwas abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Beim Teig drehen und ausrollen: Immer an ein Buch denken (Buchrücken links und „offene“ Seiten rechts, oben und unten)

Nur so viel Mehl zum Ausrollen nehmen wie nötig, aber so wenig wie möglich.

Zügig und mit gleichmäßigem Druck, aber nicht mit zu viel Kraft, den Teig ausrollen. Wer zu schnell, zu viel will, wird mit einer schlechten Blätterung bestraft.

Die Temperatur für das letzte „Gehen“, sollte nicht wärmer als 28 °C sein, da sonst die Butter anfängt zu schmelzen und dies wäre für die Blätterung und das Volumen nicht gut. Die Butter sollte erst im Ofen anfangen zu schmelzen und so zur Entstehung des Volumens beitragen. Also nicht auf die Heizung! Sondern in einen warmen Raum, vielleicht im Dunstkreis einer Heizung 😉

Ist die Temperatur für das letzte „Gehen“ niedriger als 25 °C oder auch die Luft sehr trocken, dann kann es auch länger dauern als 2 Stunden. Einfach noch eine halbe Stunde dranhängen.

Ist die Backzeit wie im Rezept angegeben um und ihr seid mit der Bräunung noch nicht zufrieden, dann den Ofen ausstellen und ein paar Minuten (unter Beobachtung) warten, bis die ideale Bräunung erreicht ist.

Tipps:

