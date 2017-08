Der Cake au citron wird in Frankreich auch „Le Week-end“ genannt. Denn der in einer Kastenform gebackene Zitronenkuchen, ist in Frankreich der Wochenend-Kuchen schlechthin. Entweder wird er zu Hause gebacken oder beim Boulanger oder Pâtissier des Vertrauens eingekauft. Dieser erfrischende Kastenkuchen mit Zitrone lässt sich sehr gut im Voraus backen und auch super einfrieren (bis zu einem Monat). Als sogenannter Gateaux de voyage, ist er der perfekte Pique-nique Kuchen für das Wochenende. Denn dem Cake au citron können auch längere Transporte und Geschaukel im Picknick-Korb nichts anhaben. Der Cake au citron wird am besten ca. 24 Stunden im Voraus gebacken und in Frischhaltefolie verpackt, so entfaltet er sein ganzes Aroma. Selbst Pierre Hermé ist der Meinung, dass ein anständiger Cake au citron mindestens einen Tag durchziehen muss und sein Cake au citron ist einfach fabelhaft. Apropos Pierre Hermé, ich kann mich nämlich nicht entscheiden welches Cake au citron Rezept mir besser schmeckt und deshalb backe ich meist mein etwas einfacheres Rezept und das vom Chef. Ein süß-sauerer Glücksfall für euch. Denn darum gibt es neben meinem Lieblingsrezept, auch gleich noch obendrauf das Rezept vom Chef, denn auch diesmal konnte ich es einfach nicht lassen und habe beide Rezepte gebacken. Hier findet ihr das Rezept zum Cake infiniment citron von Pierre Hermé.

Was ist das Besondere an meinem Cake au citron Rezept?

Da gibt es etwas. Dieses Rezept für einen Zitronenkuchen, ist einfach das Rezept meines Herzens. Als ich längere Zeit in Paris verbracht habe, um mich intensiv in die französische Pâtisserie einzuarbeiten, war es dieses Rezept für einen Zitronenkuchen, welches meine Mitbewohnerin fast zweimal wöchentlich buk. Sie hatte es während ihres Praktikums von ihrem Chef im Hotel gelernt und dann später an mich weitergegeben. Als richtige Zitronenkuchen-Liebhaberin hat sie jeden Morgen eine Scheibe davon mit einer Tasse Tee zum Frühstück verspeist. Diese Gewohnheit färbte in unserer gemeinsamen Zeit langsam auf mich ab und so ist es dieses einfache Rezept, welches mich an die schöne und aufregende Zeit von damals erinnert. Der Duft und der intensive Geschmack nach Zitrone macht außerdem einfach gute Laune. Um dieses herrliche Aroma zu erreichen, wird der Abrieb von 4 ganzen Zitronen benötigt, zusätzlich beinhaltet das Rezept Crème fraîche und ist deshalb très français.

Tipps für den perfekten Kastenkuchen

Auslegen der Kastenkuchenform mit Backpapier:

Natürlich lässt sich ein Kastenkuchen so präpariert einfacher aus der Form nehmen. Aber hauptsächlich dient dies dazu, dass am Rand des Kuchens und am Boden keine Krümel entstehen und er ganz besonders glatt wird und sich die Glasur besonders schön auftragen läßt. Pâtisserie-Style sozusagen.

Um die exakte Form der Kastenkuchenform auf das Backpapier zu übertragen, stelle ich die Form mittig auf das Papier und zeichne einmal um den Boden der Form. An diesen Außenlinien lege ich dann die Seiten der Form genau an und zeichne auch alle 4 Seiten ab. Danach ausschneiden (wer clever ist, legt sich gleich ein paar Blätter übereinander) und nur noch an den Linien des Bodens, die Seitenteile nach innen knicken. Form leicht fetten und Backpapier passgenau (s. Rezeptfotos 1 + 2) einlegen.

Einschneiden während der Backzeit: Ganz wichtig ist es, den Kastenkuchen nach ca. 15 Minuten kurz aus dem Ofen zu nehmen und ihn der Länge nach in der Mitte, mit einem in flüssige Butter getauchten Messer, einzuschneiden. Dadurch entsteht der für Sandkuchen typische helle Ausbund und der Kuchen backt gleichmäßiger durch.

Wahl der richtigen Backform:

Für einen optisch ansprechenden Kastenkuchen bedarf es auch die zum Rezept passende Form. Aus welchem Material die Form ist, ist bei der Verwendung von Backpapier fast egal. Allerdings kann die Backzeit dadurch variieren. Besonders wichtig ist es, sich für die richtige Größe zu entscheiden. Ist die Form zu groß, kommt nicht genügend Hitze an den Ausbund und es bildet sich kein schöner „Buckel“. Ist die Form zu klein, kann die Masse über den Rand backen und es bildet sich auch kein schöner heller Ausbund und „Buckel“. Deshalb gebe ich die Maße der Backform genau an, bitte vergleicht eure Form mit meinen Angaben.

Hitzeisolation:

Manchmal kann es nötig sein, den Kastenkuchen ein wenig vor der Hitze in eurem Ofen zu schützen. Damit der Kuchen von oben nicht zu stark bräunt, kann nach ca. der Hälfte der Zeit, ein Stück Alufolie zeltartig über die Backform gelegt werden. Manchmal – und da kennt ihr euren Ofen am besten – ist die Hitze von unten zu intensiv, dann kann es helfen, auf zwei übereinander gelegten Backblechen zu backen oder nach dem Vorheizen ein Backblech als Isolation (z.B. bei Gasbacköfen) auf den Ofenboden zu legen.

Backzeit und Kerntemperatur: Eine häufige Frage zu Rühr- oder Sandkuchen ist, warum ist der Kuchen klitschig oder woran erkenne ich, dass der Kuchen gut durchgebacken ist. Anstatt dem Stäbchentest, empfehle ich mit einem Thermometer die Kerntemperatur zu messen. Bei einer Kerntemperatur von 93 – 96 °C ist der Kastenkuchen sicher durchgebacken. Dafür am Ende der Backzeit mittig ein Sondenthermometer in den Kuchen stechen und die Kerntemperatur ablesen. Eventuell die Backzeit verlängern und den Kuchen mit Alufolie abdecken, um eine weitere Bräunung zu verhindern.

Tränken mit Sirup:

Das Tränken mit Sirup macht einen Kastenkuchen extra saftig, aber auch empfindlicher. Generell eignen sich etwas kompaktere Rezepturen (schwere Sandteige) besser, da der Sirup den Kuchen noch etwas auflockert. Tränken mit Sirup eignet sich aber auch, um einem schon etwas trocken gewordenen Kastenkuchen wieder mehr Feuchtigkeit und Geschmack zu geben. Eine Regel ist zu beachten: Heiße Kuchen mit kaltem Sirup und kalte Kuchen mit heißem Sirup tränken.

Rezept für Cake au citron / Französischer Zitronenkuchen



Zutaten für 8 Portionen

Wichtige Backutensilien

Handmixer oder Küchenmaschine mit Schlagbesen

Kastenkuchenform / Königskuchenform ca. 20 x 11,5 x 7 cm (von Dr. Oetker)

Microplane / Zestenreißer fein

Pâte à cake

200 g Vollei, ca. 4 Eier (M)

270 g Zucker

115 g Crème fraîche

215 g Mehl Type 405

5 g Backpulver

feiner Abrieb von 4 BIO-Zitronen

1 g Salz

90 g Butter

Sirop d’imbibage

80 g Wasser

30 g Zitronensaft, frisch gepresst

40 g Zucker

Glaçage acidulé

115 g Puderzucker

30 g Zitronensaft, frisch gepresst

Zubereitung

Schritt 1

Backform vorbereiten (1) und für das Auskleiden der Backform (2) zuschneiden. Die Schale von 4 Zitronen fein (3) abreiben. Mehl mit Backpulver durchsieben. Butter erwärmen, sie sollte flüssig aber nicht heiß sein. Alles bereithalten.

Falls der Zitronenkuchen getränkt werden soll: Wasser, Zucker und Zitronensaft aufkochen und danach abkühlen lassen.

Schritt 2

Ofen auf 180 °C vorheizen.

Zimmerwarme Eier und Zucker in der Küchenmaschine mit dem Ballonschneebesen auf mittlerer Stufe cremig rühren, bis sich der Zucker ganz aufgelöst hat und die Masse heller geworden ist.

Schritt 3

Danach Crème fraîche, Zitronenabrieb, Salz und das Mehl (4) mit dem Backpulver dazugeben und kurz weiter rühren, bis eine homogene Masse (5) entstanden ist. Zuletzt die flüssige Butter zugeben und wieder zu einer homogenen Masse verrühren.

Schritt 4

Die Backform mit etwas weicher Butter einpinseln (2) und mit dem vorbereiteten Backpapier auskleiden. Die Zitronenkuchen-Masse gleichmäßig einfüllen (6) und auf mittlerer Schiene auf einem Rost in den vorgeheizten Ofen geben.

Schritt 5

Nach 15 Minuten die Backform aus dem Ofen nehmen und mit einem in flüssige Butter getauchten Messer, einmal der Länge nach mittig durch den Teig (7) schneiden. Die Backform zurück in den Ofen geben und für weitere ca. 35 Minuten backen. Die Gesamtbackzeit beträgt ca. 50 – 55 Minuten. Stäbchentest machen oder besser die Kernthemperatur messen.

Sollte der Zitronenkuchen zu schnell bräunen während des Backens, dann bitte mit etwas Alufolie locker abdecken.

Schritt 7

Cake au citron aus dem Ofen nehmen und 5 Minuten in der Form etwas abkühlen lassen. Mit dem Backpapier aus der Backform heben und auf einen Kuchenrost geben und Backpapier abziehen. Den Cake au citron auskühlen lassen. Danach am besten in Frischhaltefolie verpackt einen 24 Stunden durchziehen lassen.

Falls der Zitronenkuchen getränkt werden soll: Den Cake au citron 10 Minuten abkühlen lassen und mit einem Pinsel den kalten Sirup gleichmäßig auf dem ganzen Kuchen verteilen bzw. tränken.

Schritt 8

Ofen auf 200 °C heizen.

Puderzucker mit Zitronensaft verrühren und über einem Kuchenrost auf dem Zitronenkuchen verteilen (8) und abfließen lassen. Danach für ca. 2 – 3 Minuten in den heißen Ofen geben. Zitronenkuchen aus dem Backofen nehmen, kurz abkühlen lassen und eventuell vor dem Serviere mit feinem Zitronenabrieb bestreuen.

La vie est belle

Eure

La Pâticesse

