Einer der Verkaufsschlager bei Pierre Hermé ist sein Cake infiniment citron. Am Wochenende geht dieser Zitronenkuchen sehr häufig über die Theke seiner Shops in Paris und ich finde – absolut zu Recht. Denn Aroma und Qualität sind wie immer bei Pierre Hermé einfach TOP. Außerdem ist der Cake au citron ein Liebling der Franzosen und vom sommerlichen Picknick nicht wegzudenken. Ich backe den Cake au citron schon sehr lange nach seinem Rezept und ich finde, er schmeckt nie ganz genau wie in seiner Boutique. Aber er ist immer absolut köstlich und ich könnte nicht sagen, welcher Cake au citron von beiden mir besser schmeckt. Beim Backen und Kochen spielen so viele Komponenten mit. Das selbe Rezept schmeckt je nach Konditor, Bäcker oder Koch immer irgendwie anders. Nie sind die Zutaten genau gleich und je nach Land oder Ort, kann es riesige Unterschiede in Qualität, Geschmack oder Backeigenschaften geben. Jeder Ofen backt anders und es gibt immer kleine, teils auch unbewußte, Abweichungen in der Art der Zubereitung. Neben all den Rezepten die im Netz herumschwirren, dürfte dieses Rezept jenes sein, welches dem tatsächlichen Cake infiniment citron am nächsten kommt. Denn es fehlt bei allen das Bergamotte-Öl für den Sirup und die Zitronenmarmelade für die Glasur. Klarer Vorteil, wenn man häufig die Möglichkeit zum ausgiebigen Testen hat 😉

Wo kauft Pierre Hermé seine Zutaten für den Cake infiniment citron ein?

Wer unbedingt die Originalzutaten für das Rezept besorgen möchte, muss sich ein wenig anstrengen und die Einkaufstipps von Pierre Hermé beherzigen. Die Sizilianischen Zitronen kauft man am besten wie Pierre Hermé, bei Cédric Casanova in Paris von La tête dans les olives ein. Jedenfalls zwischen November und Mai, denn dann sind sie frisch und haben das perfekte Aroma. Natürlich noch bei der Confiserie Saint Sylvestre – wie viele bekannte Chefs – sich die korsischen Citrons confits bzw. Cédrat confits bestellen. Marcel Santini, Gründer der Confiserie Saint Sylvestre, ist ein absoluter Lieblingslieferant von Pierre Hermé und wenn es um Nougat, kandierte Früchten oder Pâtes de fruits geht, können nur wenige in Qualität und Geschmack mit dem bekannten Confiseur aus Korsika mithalten. Dann braucht es noch fabelhafte Butter und Sahne der Coopérative Laitière d’Échiré aus Charentes-Poitou munkelt man. Aber Butter und Sahne aus Isigny tut es im Notfall bestimmt auch. Möglich, dass es ohne gutes Pariser Wasser auch gehen würde den Sirup zu kochen, aber wer will das schon. Und natürlich von Christine Ferber das Gelée de citrons jaunes nicht zu vergessen. Denn bei La Maison Ferber in Niedermorschwihr im Elsass läßt Pierre Hermé seine Konfitüren herstellen. Jetzt nur nicht auf den letzten Metern das Sel de Guérande aus der französischen Bretagne links liegen lassen. Bei Mehl, Zucker und beim Rum muss ich passen. Beim Mehl habe ich eine Ahnung, das muss ich mir aber mal demnächst bestätigen lassen. Mein Tipp, nehmt das beste von allem was ihr bekommen könnt. Wie ihr seht, ein kleiner Urlaub in Frankreich und ein Abstecher nach Korsika wären schon nötig für dieses simple Rezept.

Viel Tipps für den perfekten Kastenkuchen findet ihr im etwas einfacheren Cake au citron Rezept.

Rezept für Cake infiniment citron nach Pierre Hermé / Zitronenkuchen nach Pierre Hermé



Zutaten für 8 Portionen

Wichtige Backutensilien

Handmixer oder Küchenmaschine mit Schlagbesen

Kastenkuchenform / Königskuchenform ca. 20 x 11,5 x 7 cm (von Dr. Oetker)

Microplane / Zestenreißer fein

Pâte à cake

220 g Mehl Type 405

4 g Backpulver

feiner Abrieb von 2 BIO-Zitronen

30 g Citrons confits (kandierte Zitronen BIO oder Bergamotte), winzig klein geschnitten

235 g Zucker

175 g Vollei, ca. 3 Eier (L)

110 g Sahne

2 El. weißer Rum

1 Prise Salz

80 g Butter

Sirop d’imbibage

80 g Wasser

30 g Zitronensaft, frisch gepresst

40 g Zucker

1 – 2 Tropfen Bergamotte-Öl

Glaçage

100g Zitronenmarmelade, durch ein Sieb gestrichen

30 g Citrons confits (kandierte Zitronen BIO oder Bergamotte), winzig klein geschnitten

Zubereitung

Schritt 1

Backform vorbereiten, dafür leicht mit Butter fetten und mit Backpapier auslegen. Die kandierten Zitronen ganz fein (1 – 2 mm) zu Würfeln schneiden bzw. hacken. Mehl mit Backpulver durchsieben und die Zitronenwürfel darunter mischen.

Die Schale von 2 Zitronen fein (1) abreiben. Alles bereithalten.

Schritt 2

Danach den Sirup (2) herstellen. Dafür Wasser, Zucker und Zitronensaft einmal aufkochen lassen und 1 – 2 Tropfen Bergamotte-Öl zugeben. Abgedeckt etwas abkühlen lassen und danach in den Kühlschrank stellen.

Schritt 3

Die Butter schmelzen (Mikrowelle), sie sollte flüssig aber nicht heiß sein.

Den Zucker und die abgeriebenen Zitronenschale in die Küchenmaschine mit Ballonschneebesen geben und miteinander verrühren (3) bis der Zucker leicht krümelig wird.

Schritt 4

Die Eier zum Zitronen-Zucker (4) geben und auf mittlerer Stufe cremig-weiß schlagen.

Schritt 5

Sahne, Rum und Salz zugeben. Alles verrühren bis sich alles gut verbunden (5) hat. Danach die Mehlmischung (6) zugeben und kurz verrühren bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Zuletzt die flüssige Butter (7) einrühren bis eine homogene Masse (8) entstanden ist.

Schritt 6

Den Teig gleichmäßig in die vorbereitete Backform einfüllen (9) und auf mittlerer Schiene auf einem Rost in den vorgeheizten Ofen geben.

Schritt 7

Nach 15 Minuten die Backform aus dem Ofen nehmen und mit einem in flüssige Butter getauchten Messer, einmal der Länge nach mittig durch den Teig (10) schneiden. Die Backform zurück in den Ofen geben und für weitere ca. 35 Minuten backen. Die Gesamtbackzeit beträgt ca. 50 Minuten. Stäbchentest machen oder besser die Kernthemperatur messen.

Sollte der Kuchen zu schnell bräunen während des Backens, dann bitte mit etwas Alufolie locker abdecken.

Schritt 8

Cake infiniment citron aus dem Ofen nehmen und 5 Minuten in der Form etwas abkühlen lassen. Dann aus der Backform heben, auf einem Kuchenrost stellen und mit dem kalten Bergamotte-Sirup (11) gleichmäßig tränken. Cake infiniment citron auskühlen lassen. Danach am besten in Frischhaltefolie, locker verpackt, für 24 Stunden durchziehen lassen.

Schritt 9

Die Zitronenmarmelade erhitzen, durch ein feines Sieb streichen und den ganzen Zitronenkuchen damit dünn (12) einpinseln. Danach nach Wunsch mit kandierten Zitronen ausgarnieren.

Hier findet ihr im Blog noch viele Tipps für den perfekten Kastenkuchen.

La vie est belle

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da