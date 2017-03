Schon das zweite Kastenkuchen-Rezept, seit es meinen kleinen Blog gibt. Diesmal ein cake marbré framboise Himbeer-Marmorkuchen mit weißer Schokolade überzogen, Himbeeren belegt und mit etwas Rosenwasser aromatisiert.

Wundert euch nicht, Kastenkuchen werden euch hier noch öfters begegnen. Nur eben auf französische Art und eine kleine Imagekampagne, braucht der Kastenkuchen auch ganz dringend.

Der Kastenkuchen ist unter den Kuchen, was der VW unter den Automarken ist. Praktisch, etwas langweilig, alltagstauglich und für Anfänger gut geeignet.

Haltbar ist er, gut zu transportieren und schnell gemacht ist er auch. Also grundsolide.

Er liegt als Nusskuchen, Marmorkuchen, Schokokuchen oder Zitronenkuchen in den Supermarktregalen. Entweder eingeschweißt oder als Backmischung. Manchmal findet man ihn auch in Konditoreien. In einer durchsichtige Folie verpackt und mit dem Logo der Konditorei beklebt. Dort liegt er meist am Rand der Vitrine oder in den Wandregalen. Der Star ist er nicht. Wenn es ganz schlimm kommt, eilt ihm noch der Ruf voraus, trocken und mit Fettglasur überzogen zu sein. Der Kastenkuchen hat es wirklich nicht leicht, den Weg in unsere Herzen zu finden. Er darf mit auf Wanderungen, mit ins Schwimmbad, liegt in Büroschubladen als eiserne Reserve, wird schnell für überraschenden Besuch gebacken, aber auf das große Kuchenbuffet kommen andere.

Es muss Liebhaber geben da draußen! Liebhaber wie mich! Super saftig und von zart schmelzenden Konsistenz und wunderschön ausdekoriert, habe ich mich in Paris vor vielen Jahren neu verliebt.

Kurz vor der Rückreise mit dem Zug von Paris nach Deutschland, wollte ich noch ein Mitbringsel besorgen. Pierre Hermé schien mir da eine verlässliche Adresse zu sein. Weil ich ziemlich bepackt war und es etwas sein musste, was die flexiblen Temperaturen im Zug übersteht, ließ ich mich zu einem cake aux fruits überreden. Le cake! Der Name leitet sich von dem Namen für die Backform moule à cake ab und hört sich natürlich schon mal ganz anders an als Kastenkuchen.

Um eine lange Geschichte kurz zu machen, le cake schaffte es nicht mal bis zur Grenze. Der Duft nach Rum, Vanille und kandierten Früchten, stieg mir und meinem Sitznachbarn derart in die Nase, dass ich beschloss ihn anzuschneiden. So wurde aus le cake aux fruits tatsächlich ein gateau de voyage. Ein Kuchen für die Reise oder ein Reisekuchen, wie ich ihn gerne nenne. Gateaux de voyages sind Kuchen mit einer Haltbarkeit von mindestens 3 Tagen, die sich gut transportieren lassen.

Und weil le cake nun mal nicht nur gut auf Reisen schmeckt, sondern auch zu Hause. Haben die französischen Patissiers es zu einer kleinen Kunstform erhoben, diesen eckigen und prall gewölbten Rührkuchen, so extravagant wie möglich zu dekorieren.

Bestimmt wartet ihr schon auf das Rezept. Los geht’s!

Rezept für Cake marbré framboise Himbeer-Marmorkuchen

Zutaten für eine Königskuchenform von 18 cm Länge

4 Eier

200 g Zucker

2 Prise Salz

100 g Butter

200 g Mehl Type 405

50 g Mandeln, enthäutet und gemahlen

10 g Backpulver

65 g Crème fraîche

175 g Himbeeren, frisch oder tiefgekühlt

15 g Zucker

Eventuell 1 El. Rosenwasser

50 g Himbeer-Konfitüre

Für die Dekoration

200 g weiße Kuvertüre

125 g frische Himbeeren

Eventuelle Litschis und essbarer Glitzer

Zubereitung

Schritt 1

Alle Zutaten rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, sie müssen Zimmertemperatur haben.

Himbeeren mit 15 g Zucker und 1El. Wasser in einem kleinen Topf erhitzen. Durch ein Sieb streichen, um die Kerne zu entfernen. Danach zurück in den Topf geben und auf 60 g einkochen und abkühlen lassen.

Butter schmelzen und bereit stellen.

Eine kleine Königskuchenform von 18 cm Länge buttern und mit Mehl ausstäuben oder mit Backpapier auslegen.

Schritt 2

Ofen auf 160°C vorheizen.

Für den hellen Teig: 100 g Zucker und 1 Prise Salz mit 2 Eiern verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. 100 g Mehl, 25 g gemahlenen Mandeln und 5 g Backpulver durchsieben und mit dem Crème fraîche zu der Eier-Zucker-Mischung geben und verrühren. Danach 50 g flüssige aber abgekühlte Butter unter den Teig rühren.

Für den Himbeer-Teig: 100 g Zucker und 1 Prise Salz mit 2 Eiern verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. 100 g Mehl, 25 g gemahlene Mandeln und 5 g Backpulver durchsieben und mit der Himbeersauce und eventuell 1 El. Rosenwasser zu der Eier-Zucker-Mischung geben und verrühren. Danach 50 g flüssige aber abgekühlte Butter unter den Teig rühren.

Schritt 3

Die Hälfte des hellen Teigs in die Backform füllen. Den gesamten Himbeer-Teig, beginnend in der Mitte der Form, auf die erste Teigschicht geben. Den restlichen hellen Teig, wieder in der Mitte beginnend (1), auf den Himbeer-Teig füllen.

Schritt 4

Den cake marbré framboise bei 160°C, auf der mittleren Schiene, für 10 Minuten backen. Mit einem in flüssige Butter getauchtes Messer, der Länge nach einmal durch den Teig ziehen. Für weitere 35-40 backen. Stäbchenbrobe! Kuchen etwas auskühlen lassen und aus der Form nehmen.

Himbeer-Konfitüre mit 1 Teel. Wasser in der Mikrowelle erwärmen und durch ein Sieb streichen.

Den Himbeer-Marmorkuchen ganz dünn mit der flüssigen Himbeer-Konfitüre einpinseln (2). Den Kuchen völlig auskühlen lassen.

Schritt 5

Für die Dekoration:

Himbeeren putzen und verlesen.

Weiße Kuvertüre klein hacken und 160 g davon in einer kleinen Schüssel, über einem Topf mit ca. 60°C heißem Wasser schmelzen. Wenn die Kuvertüre geschmolzen ist (ca. 45°C), die restlichen 40 g Kuvertüre unter die schon geschmolzenen Kuvertüre rühren, bis sie sich darin aufgelöst hat. Die weiße Kuvertüre sollte jetzt ca. 29-30°C haben und ist damit perfekt um den Himbeer-Marmorkuchen zu überziehen (3).

Den Kuchen sofort mit den Himbeeren und eventuell Litschis belegen (4). Nach Wunsch mit etwas essbarem Glitzer bestäuben.

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da