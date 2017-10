Jedes Jahr vor Weihnachten, steht bei Ladurée in Paris, dieser nach Lebkuchen duftende cake pain d’épices in der Auslage. Für mich verkörpert er einfach die Weihnachtszeit. Mit seinem Duft nach Gewürzen und Honig, bringt dieser kleine Kuchen, sofort feierliche Stimmung ins Haus. Häufig wird er als Mitbringsel zu einem Besuch gekauft. Leider ist die tolle Dekoration nicht dabei. (Hm, beim nächsten Mal nachfragen!) Mein cake pain d’épices Rezept, ist eine wunderbare Alternative zum klassischen Gewürzbrot pain d’épices. Mit Kastanienmehl, braunem Zucker, vielen Gewürzen und Orangenmarmelade, steht er dem Pariser Original in nichts nach. Ihr könnt ihn zum Kaffee servieren, oder als Dessert mit einer Kugel Walnusseis. Ich habe gleich ein paar mehr gebacken und in durchsichtige Folie verpackt. So wartet dieses kleine weihnachtliche Geschenk, auf seine baldige Auslieferung.

Rezept für Cake pain d’épices Gewürzkuchen

Zutaten

100 g Butter

4 Eier

150 g brauner Zucker

100 g Orangenmarmelade

125 g Milch

200 g Mehl Type 405

50 g Kastanienmehl

10 g Backpulver

1-2 g Salz

1 Teel. Quatre-épices oder Fünf-Gewürzmischung (Fenchel, Sternanis, Zimt, Pfeffer, Nelken)

2 Teel. Zimt

1 Teel. Ingwer

Etwas Butter und Mehl für die Form

Für die Dekoration nach Wunsch, eventuell Zimtstangen, Sternanis, Vanillestange, kandierte Orangenscheiben.

Zubereitung

Schritt 1

Butter schmelzen. Braunen Zucker in einem Blender zu Puderzucker mahlen. So löst er sich leichte. Die beiden Mehle mit dem Backpulver zusammen in eine Schüssel sieben.

Schritt 2

Ofen auf 160°C vorheizen.

Zimmerwarme Eier und braunen Zucker verrühren, bis sich der Zucker gelöst hat. Milch, Salz, 50 g der Orangenmarmelade, die beiden Mehle mit dem Backpulver und die Gewürze zu der Eier-Zucker-Mischung geben und verrühren. Danach die flüssige, aber nicht mehr warme Butter unterrühren.

Schritt 3

Eine kleine Königskuchenform von 18 cm Länge, buttern und mit Mehl ausstäuben. Den Teig in die Form füllen und bei 160°C auf der mittleren Schiene für ca. 50 Minuten backen. In der Zwischenzeit 50 g Orangenmarmelade leicht erwärmen und durch ein feines Sieb streichen. Den cake pain d’épices aus dem Ofen nehmen und die Form entfernen. Den noch warmen Kuchen mit der Orangenmarmelade einpinseln. Auskühlen lassen und nach Wunsch dekorieren.

Der cake pain d’épices hält sich ca. 1 Woche frisch an einem kühlen Ort.

Eure La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da