Manchmal hilft nur Schokolade! Choux tout Chocolat, also Schokoladen-Windbeutel mit Schokolade satt, habe ich heute für euch. Pâte à choux chocolat, Craqueline chocolat und eine Crème chantilly chocolat. Aus diesen drei Komponenten besteht dieser kleine Glücklichmacher und passt hervorragend zu den ersten herbstlichen Tagen.

Dunkle Schokolade geht eigentlich das ganze Jahr, aber im Sommer rückt sie doch etwas in den Hintergrund und macht den wunderbarsten Früchten und Beeren platz. Wenn der Herbst aber so langsam anfängt, es kälter und dunkler wird, es regnet und anfängt zu stürmen, dann steht sie wieder im Mittelpunkt der Desserts, Kuchen und süßen Kleinigkeiten. 70-80%ige Schokolade darf es schon für die Schoko-Sahne sein und natürlich nur das beste Kakaopulver, welches ihr auftreiben könnt, macht den Brandteig und die Streusel richtig lecker.

Leider sind die köstlichen Choux mit Streuselschicht in Deutschland noch nicht so bekannt. Was ich schade finde, da der Brandteig durch die Streuselschicht/Craquelin schön knuspert und die Windbeutel dadurch ihre gleichmäßig runde Form erhalten. Aber das wird schon noch – ich arbeite schließlich daran und deshalb gibt es nach einer kleinen Grippe-Pause, auch gleich wieder ein Choux à la crème Rezept. Ich habe da bestimmt ein paar Dutzend Rezepte von auf Lager. Hartnäckig kann ich sein und ich höre erst wieder auf, wenn Deutschland chouxisiert wurde! Los geht es mit der Schoko-Bombe.

Rezept für Choux tout chocolat Schokoladen-Windbeutel



Zutaten für 4 Stück

Crème chantilly chocolat

300 g Sahne

75 g Schokolade 70-80%

20 g Zucker oder nach Geschmack

Pâte à choux chocolat

70 g Milch-Wasser-Gemisch

30 g Butter

½ Teel. Zucker

1 Prise Salz

35 g Mehl Type 405

3 g Kakaopulver

1 Ei L (55-60 g)

1 Eigelb

Craquelin chocolat

25 g Butter

30 g Cassonade/Roh-Rohrzucker

3 g Kakaopulver

30 g Mehl Type 405

Für die Garnitur

Puderzucker, Vanilleschote, Blattgold oder andere Dekoelement z.B. aus Schokolade

Zubereitung

Schritt 1

Am Vortag für die Créme chantilly chocolat, die Schokolade hacken und mit dem Zucker in eine Schüssel geben. Sahne in einem Topf aufkochen. Danach die Sahne über die Schokolade gießen. Mit einem Pürierstab aufemulgieren. Die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht (mindestens aber 12 Stunden) in den Kühlschrank stellen. Die Sahne sollte auf 4°C abgekühlt werden.

Schritt 2

Für die Craquelin/Streuselteig, das Mehl, Roh-Rohrzucker, Kakaopulver und Butter verkneten. Zwischen Backpapier 1-2 mm dünn ausrollen (1) und vor der Verwendung leicht im Tiefkühler anfrosten lassen.

Schritt 3

Für die Choux, das Mehl mit dem Kakaopulver vermischen und durchsieben. Milch-Wasser-Gemisch, Butter, Zucker und Salz in einem kleinen Topf aufkochen lassen. Topf vom Herd ziehen und gesiebtes Mehl unterrühren. Topf wieder auf den Herd stellen und auf kleiner Flamme den Teig mit einem Holzlöffel rühren, bis ein Kloß entstanden ist und sich am Topfboden eine ganz leichte Mehlschicht gebildet hat (ca. 1 Minute)

In eine Rührschüssel umfüllen und für 5-10 Minuten etwas abkühlen lassen.

Ei verrühren und in 2-3 Portionen unter den Teig rühren (Handrührer). Immer erst wieder etwas Ei hinzugeben, wenn sich der Teig mit dem Ei schon gut verbunden hat.

Schritt 4

Ofen auf 220°C vorheizen

Aus dem gekühlten Streuselteig mit einem Plätzchenausstecher 5 cm große Kreise ausstechen. Den pâte à choux in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen (1 cm) und 4 Bällchen mit 5 cm und Durchmesser auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech spritzen. Eigelb mit ein paar Tropfen Wasser verrühren und die Brandteig-Bällchen mit der Eistreiche einpinseln und danach die Streuselteigplätzchen mittig (2) auf die Brandteig-Bällchen (2) legen.

Backblech auf mittlerer Schiene in den Ofen geben, Temperatur auf 180°C zurück regeln und ca. 27-30 Minuten backen. Schokoladen-Windbeutel auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Schritt 5

Die Crème chantilly chocolat aus dem Kühlschrank nehmen und in der Küchenmaschine mit dem Schlagbesen steif schlagen (3). Achtung, die Crème kann schnell überschlagen werden! Gut beobachten und die Geschwindigkeit langsam nach oben regeln. Die Crème in einen Spritzbeutel mit Tülle nach Wahl füllen.

Schritt 6

Mit einem feinen Sägemesser (Tomatenmesser) oder einer Schere einen Deckel von den Schokoladen-Windbeutel abschneiden (auf ca. der ¾ Höhe). Die Deckel mit Puderzucker bestäuben. Die Choux tout chocolat mit der Crème chantilly chocolat füllen (4), den Deckel leicht schräg aufsetzen und den Schokoladen-Windbeutel nach Wunsch ausgarnieren.

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da