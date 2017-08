Clafoutis aux cerises darf im Sommer nicht fehlen. Dieser französische Kirschauflauf stammt aus dem Limousin, also der Mitte Frankreichs und ist ein traditionelles Dessert. In Limousin oder der Auvergne ist dieser Kirschauflauf auch unter dem Namen Milliard oder Millard bekannt. Er wird klassisch mit frischen Kirschen zubereitet, die von einem flüssigen Teig (l’appareil à clafoutis) umgeben sind. Clafoutis ist geschmacklich und von der puddingartigen Konsistenz her, ähnlich dem Flan oder Far breton. Vergleichen könnte man die Teigmischung mit einem Crêpe-Teig, also ziemlich flüssig, erst im Ofen beginnt sie zu stocken und wird kompakter.

Für ein echt französisches Clafoutis aux cerises, wird der Teig aber zusätzlich noch eine wenig aromatisiert. Kirschwasser, Vanille und Zimt werden hierfür am häufigsten genommen. Ich mag es gerne, wenn auch noch gemahlene Mandeln in der Mischung sind und manchmal löse ich auch etwas Marzipan in Milch auf. Meistens wenn Kinder mitessen und ich das Kirschwasser deshalb weglassen muss/will. Diesmal habe ich anstatt des Zimts, einen Teelöffel Sonnentor Gewürz-Blüten-Mischung dazugegeben. Neben verschiedenen Blütenblättern (Rose) enthält sie auch etwas Zimt, Nelken und Ingwer, was alles sehr gut mit Kirschen harmoniert. Also, ein bisschen experimentieren ist erlaubt, aber nicht zu viel.

Denn unbedingt muss die Auflaufform ordentlich mit flüssiger Butter eingepinselt und mit Zucker ausgestreut werden, damit während des Backens, am Rand ein wenig Karamell entsteht und der Teig dort etwas stärker bräunt.

Eine Sache ist auch noch wichtig. Klassisch werden die Kirschen für Clafoutis nicht entkernt, damit sich kein Kirschsaft mit dem Teig vermischt. Aber solltet ihr den Kirschauflauf für die ganz Erwachsenen unter den Erwachsenen zubereiten oder für kleine Kinder, dürft ihr eine Ausnahme machen und die Kirschen werden entkernt. Ansonsten einfach ein kleines Tellerchen für die Kirschkerne zusätzlich eindecken. Ich lasse aber meist die Kerne drin, damit die Kirschen schön knackig bleiben und kein Saft austritt.

Außerdem erinnert mich das immer ein wenig an die Zeit, als es noch in Ordnung war, in einer Hängematte liegend Kirschkerne ins Gebüsch zu spucken. Das Tagewerk war erreicht, wenn es mir gelang den gestrigen Rekord aufzuheben – Sommerferien waren doch was Wunderbares. In meinem Alter wäre das ein wenig unfein und peinlich wäre es mir bestimmt auch obendrein, dabei entdeckt zu werden. Falls also jemand einen lauschigen Garten hat und ihn mir für diese Art von Aktivität zur Verfügung stellen würde, wäre ich einem kleinen Wettkampf auch nicht abgeneigt 😉

Rezept für Clafoutis aux cerises / Französischer Kirschauflauf



Zutaten für 8 Personen oder eine Form von 26 – 28 cm

L’appareil à clafoutis

3 Eier (M)

1 Eigelb (20 g)

90 g Mehl Type 405

20 g Butter

200 g Sahne

250 g Milch 1,5%

110 g Zucker

25 g Kirschwasser (für Kinder mit Milch ersetzen)

4 g Salz

1 Vanillestange, ausgekratzt

1 Teelöffelspitze Zimtpulver oder wer mag 1 Teel. Flower Power Gewürz-Blüten-Zubereitung

Clafoutis

400 g Kirschen

15 g Butter und etwas Zucker für die Form

Für die Garnitur

Puderzucker

Sahne

Kirschen

Zubereitung

Schritt 1

Alle Zutaten rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, sie sollten Raumtemperatur haben.

Butter leicht erwärmen (Mikrowelle), sie sollte flüssig aber nicht heiß sein. Eier und Eigelb in der Küchenmaschine mit dem Schlagbesen ca. 1 Minute gut verrühren (1). Danach Butter, Sahne, Milch, Mehl, Kirschwasser, Salz, Zucker, Vanille und Gewürze in die Rührschüssel geben und ca. 3 Minuten gut verrühren (2). Die Schüssel abdecken und den Teig 20 Minuten quellen lassen.

Schritt 2

Kirschen waschen, verlesen und von den Stielen befreien. Je nach Vorliebe auch die Kirschen entkernen.

Danach die Butter für die Form erwärmen (Mikrowelle), sie sollte flüssig aber nicht heiß sein. Flüssige Butter in die Form geben und mit einem Pinsel gut verteilen. Die Form mit Zucker gleichmäßig ausstreuen (3) und überflüssigen Zucker aus der Form rieseln lassen.

Schritt 3

Ofen auf 180°C vorheizen.

Kirschen gleichmäßig in der Form verteilen und den Teig vorsichtig zwischen die Kirschen gießen (4), aber nur soviel, dass die Kirchen zu ca. ¾ bedeckt sind. Die Form auf mittlerer Schiene in den vorgeheizten Backofen stellen und ca. 35 -40 Minuten backen.

Die Clafoutis aux cerises ist fertig, wenn der Teig nicht mehr schwabbelt, wenn ihr an der Form rüttelt und ein in die Mitte gestochenes Messer noch leicht feucht ist, aber kein flüssiger Teig mehr daran klebt.

Auf Raumtemperatur abkühlen lassen und mit geschlagener Sahne und frischen Kirschen servieren.

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da