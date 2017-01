Ohne crème pâtissière oder auch Konditorcreme genannt, geht so gut wie nichts in der Patisserie. Sie ist der Anfang vieler Rezepte und die unersetzliche Basis für die unterschiedlichsten Cremes. Was wären eine crème mousseline oder éclairs ohne sie? Klassisch wird sie mit Vanille und Butter aromatisier, aber auch andere Varianten mit Kaffee, Schokolade, Karamell oder auch Zitrone sind möglich. Ein Schlückchen Likör, wie z.B. Kirschwasser kann auch nicht schaden.

Da es hier beim Backen und Kochen ziemlich französisch zugeht, kann ich euch versprechen, dass wir hier zusammen noch oft crème pâtissière kochen werden.

Zutaten

500 g Milch

90 g Zucker

20 g Mehl

25 g Maisstärke

1-2 Vanilleschoten

4 (80 g) Eigelb

30 g Butter

Zubereitung

Schritt 1

Milch und ausgekratzte Vanilleschote mit der Schote in eine Topf geben und auf mittlerer Flamme unter Rühren zum Kochen bringen. Vom Herd nehmen und abgedeckt 5-10 Minuten ziehen lassen.

Schritt 2

Zucker und Eigelb in einer Schüssel gut verrühren (1). Mehl und Maisstärke vermischen, zu der Eiermischung geben und wieder gut verrühren (2).

Schritt 3

Die Vanilleschote aus der Milch entfernen. Danach die Vanillemilch ganz langsam (nach und nach)und unter ständigem Rühren zu der Eiermischung geben (3). Die Eier sollen sich langsam an die Hitze gewöhnen.

Schritt 4

Alles zusammen zurück in den Topf gießen und auf mittlerer Flamme unter ständigem Rühren zum Köcheln bringen. 1 Minute köcheln lassen. Rühren nicht vergessen, sonst brennt/setzt die Creme an. Topf vom Herd nehmen und die Butter unterrühren.

Schritt 5

Zur Weiterverwendung muss die Creme meist abkühlen. Hierfür die Creme sofort in eine Schüssel füllen und mit Frischhaltefolie so abdecken, daß die Folie direkt auf der Creme aufliegt. Es soll sich keine Haut bilden. Zum Abkühlen in den Kühlschrank stellen, bis eine Temperatur von 10-15°C erreicht ist. Meine bevorzugte Methode ist es, die Creme auf ein Stück Frischhaltefolie zu gießen und zu einem flachen Paket einzupacken (4). So kühlt sie schneller ab. Durch das Anheben der Folie, könnte ihr die Creme in euer Wunschformat klappen. Noch schneller kühlt sie ab, wenn ihr dieses Päckchen für ein paar Minuten in den Tiefkühler legt, aber bitte nicht gefrieren lassen. Das Ergebnis sollte fest und wabbelig sein, auf keinen Fall zu flüssig.

Bevor die abgekühlte Creme für z.B. eine Füllung weiterverwendet wird, muss sie mit einem Handmixer oder der Küchenmaschine cremig gerührt werden.

Das Rezept lässt sich ohne weiteres halbieren oder verdoppeln, je nachdem wie viel Creme ihr benötigt. Wobei ich denke, dass zu viel Creme wohl kaum vorkommen dürfte. Meist finden sich mehr Löffel im Topf, die etwas stibitzen wollen, als der Weiterverarbeitung gut tut.

Eure La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da