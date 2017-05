Frühjahrsmüdigkeit ade. Diese Multivitamin-Torte bringt euch wieder auf Trab und spart nicht an Zutaten, die man sonst eher mit Smoothies und Saftbars in Verbindung bringt. Genau richtig für alle die noch nicht so richtig im Frühling angekommen sind und noch ein klein wenig Anlauf brauchen, um nach der dunklen Winterzeit mit neuer Energie in die nun längeren Tage zu starten. Wer natürlich schon im Sauseschritt Parks und Wälder unsicher macht oder seine Bahnen durchs Freibad zieht, der darf sich für diese Streberhaftigkeit natürlich auch mit einem Stück Multivitamin-Torte belohnen.

Außerdem greife ich heute mal wieder in die Profi-Trick-Kiste und zeige euch, mit welchen Helfern ich das perfekte klassische Entremets zaubere. Denn, man kann eine Menge gut, aber vieles eben auch besser und leichter machen.

Deshalb zeige ich euch heute mal, wie man klassisch runde Entremets ohne die Fummelei mit Tortenring, Tortenrandfolie und Frischhaltefolie arbeitet. Denn für eine perfekte Glanzglasur oder einen perfekten Velvet-Effekt braucht es zu erst einmal den perfekt glatten Untergrund. Also ohne schiefe Kanten, Macken oder andere Unebenheiten. Außerdem ist der Anschnitt und das Innenleben auch wichtig und das Insert (Einleger) sollte möglichst gerade und sauber aufgebaut werden.

Wer sich also für klassisch gearbeitete Entremets begeistern kann und sich eher vor dieser Aufgabe gescheut hat, weil Anleitungen mit mehreren Tortenringen, Tortenrandfolie und Gefummel mit Frischhaltefolie und anderen Hilfsmitteln, um zum Teil bei schiefen Tortenringen (dann habt ihr Quatsch gekauft) die Massen am Auslaufen zu hindern, dem kann heute geholfen werden.

Was ist drin in der Multivitamin-Torte

Natürlich frühlingsfrische Möhren, die in einem meiner liebsten Rezepte für Karottenkuchen verpackt sind. Ein Hauch Zimt und Muskat weckt die Lebensgeister. Haselnüsse oder Walnüsse stärken die grauen Zellen. Orange und Mango zaubern ein strahlendes Lächeln ins Gesicht und Honig spendet neue Energie.

Wer an diese Wunderwirkung nicht so recht glauben mag, genießt einfach mit Familie und Freunden ein kleines Stück zum Dessert und erfreut sich dann halt an der Wunderwirkung, welche liebe Menschen auslösen könne.

Was ist der Profi-Trick bzw. Helfer für ein klassisch „überkopf“ aufgebautes Entremets?

Leider war es bisher nicht möglich diesen Tipp mit euch zu teilen, da ich euch schlicht und einfach keinen Einkaufstipp geben konnte. Denn, die von mir üblicherweise verwendeten Silikonformen, gab es nur als 6 Nutzen auf einem Tablett. Und auch wenn ich schwer dafür bin, dass ihr euch fleißig dem Thema Pâtisserie widmet, ist die Anschaffung von solchen Mengen doch eher unrealistisch für den privaten Haushalt.

Deshalb habe ich für alle, die sich ganz neu mit dem Thema Entremets beschäftigen oder für alle anderen, welche die Fummelei satt haben oder keine Trümmertörtchen (mein liebster Ausdruck für das was einem manchmal unter die Augen kommt) und keine schiefen Aufbauten mehr sehen können, mal meine Kontakte spielen lassen. Meine Komplizen und Helfer für diese Mission waren die Cardinis von Cardin Deko (s. Bezugsquellen). Denn dort war man so lieb und hat auf meine Bitte hin, die Tabletts der Tortaflex Formen von Silikomart auseinandergenommen. Das ist absolut nicht üblich und ich bedanke mich, dass sie das möglich machen und ich euch hier meine Tipps und Tricks verraten darf bzw. jetzt muss 😉 Denn eigentlich werden diese Tabletts nur an z.B. Konditoreien verkauft, welche nicht nur eine oder zwei Entremets herstellen sondern ganze Vitrinen füllen müssen.

Welche Silikonformen sind geeignet und wie genau funktioniert der Überkopf-Aufbau eines Entremets mit diesen Silikonformen?

Ich und viele Profis verwenden gerne die Tortaflex Serie von Silikomart. Für meine Rezepte braucht ihr Tortaflex-Formen in den folgenden Größen und ich habe sie euch hier mal direkt verlinkt, damit ihr sie gleich sehen könnt und ein besseres Bild bekommt.

Tortaflex Silikonform TOR200 H 50 mm –

und

Tortaflex Silikonform TOR160 H 40 mm – Für das Insert/Einleger

Diese beiden Formen kombiniert ermöglichen den Überkopf-Aufbau ganz einfach und ergeben, durch das Silikon, möglichst makellose Kanten und Flächen.

Zuerst wird der Einleger/das Insert mit der TOR160 gefertigt. Sie hat einen Durchmesser von 16 cm und eine Höhe von 4 cm. Dadurch passt sie perfekt in die TOR200, welche einen Durchmesser von 20 cm und eine Höhe von 5 cm hat. Die so entstehenden Entremets haben also einen Mousse-Rand von 2 cm und einen Mousse-Top von 1 – 2 cm, je nachdem wie hoch ihr das Insert arbeitet. Dadurch ergibt sich ein klassisches Anschnitt-Bild und eine vereinfachte Zubereitung.

Die TOR160 hat sogar noch ein kleines Extra. Wenn man genau hinschaut, kann man sehen, dass sie im Inneren Markierungslinien hat, welche die Füllhöhe anzeigen. So könnt ihr kontrollieren wie hoch ihr aufbaut bzw. eine gleichmäßige Befüllung eurer Rezepturen garantieren.

Diese beiden Formen können zum Gefrieren, aber auch zum Backen von Massen und Teigen verwendet werden. Sie sind also vielfältig einsetzbar. Zukünftig werde ich euch immer mal wieder Rezepte mit diesen beiden Formen im Blog zur Verfügung stellen, damit ihr viel Freude und Erfolg mit der französischen Pâtisserie habt.

Jetzt aber endlich zum Rezept, damit ihr die ganze Sache in Aktion sehen könnt.

Multivitamin-Torte / Entremets multivitaminé



Zutaten für 8 Personen bzw. für ein Entremets mit 20 cm Durchmesser

Wichtige Materialien:

Silikonformen Silikomart je eine

TOR160 / Höhe 4 cm und TOR200 / Höhe 5 cm

oder

Tortenringe und Tortenrandfolie in den passenden Größen

Gelée multivitaminé

75 g Möhrensaft

125 g Mango-Orangensaft oder Multivitaminsaft, das darf alles gerne auch frisch gepresst sein 😉

15 g Honig

2 Blatt Gelatine, handelsüblich

Karottenkuchen

110 g fein geriebene Möhren oder Karotten

50 g Rapsöl

55 g Ei, ein großes Ei

25 g geriebene Haselnüsse oder Walnüsse

60 g Mehl Type 405

100 g Zucker

1/2 Teel. Zimt und Muskat, zu gleichen Teilen oder nach Geschmack

1 Prise Salz

2 g Backpulver

Glaçage miroir / Glanzglasur

125 g Glukosesirup

125 g Zucker

65 g Orangensaft ohne Fruchtfleisch

85 g gesüßte Kondensmilch (z.B. Milchmädchen)

125 g weiße Schokolade

9 g gemahlene Gelatine (handelsüblich), 1 Tütchen

1 g fettlösliche Lebensmittelfarbe orange (Pulver)

0,5 g fettlösliche Lebensmittelfarbe gelb (Pulver)

Mousse à la mangue

60 g Mangopüree TK oder aus sehr reifen Mangos

20 g Zucker

20 g Eigelb, ca. 1 Eigelb

5 g Maizena, Maisstärke

15 g weiße Schokolade

100 g Sahne

Mousse fromage blanc au miel

80 g Honig

20 g Zucker

30 g Wasser

65 g Eigelb, ca. 3 – 4 Eigelbe (M)

4,5 Blatt Gelatine, handelsüblich

290 g Fromage blanc 40 %, alternativ Frischkäse 40 % oder Speisequark 40 %

290 g Sahne

Für die Dekoration / Garnitur

Velvetsprays

Schokoladenelemente

Zubereitung

Schritt 1

Für das Gelée multivitaminé die Gelatine in kaltem Wasser für ca. 8 Minuten einweichen. Danach die Säfte mit dem Honig auf 60 °C erhitzen, die ausgedrückte Gelatine gründlich einrühren und alles in die TOR160 füllen. Etwas abkühlen lassen und für ca. 2 Stunden in den Gefrierschrank geben.

Tipp: Sollten die Säfte frisch gepresst sein und Mango enthalten, dann bitte einmal aufkochen und auf ca. 60 °C abkühlen lassen, damit die Enzyme der Mango nicht die Gelierkraft der Gelatine beeinträchtigen.

Schritt 2

Ofen auf 180 °C vorheizen.

Für den Karottenkuchen alle trockenen Zutaten gründlich vermischen (besonders wegen dem Backpulver und den Gewürzen) und zu den feuchten verrührten Zutaten (Möhren, Ei, Öl) geben. Mit einem Handrührgerät oder einem großen Schneebesen solange rühren, bis eine homogene Masse entstanden ist. Danach in die TOR200 füllen und im vorgeheizten Ofen für ca. 25 Minuten backen, bis der Karottenkuchen leicht gebräunt und auf Druck noch etwas nachgibt. Auskühlen lassen und einen Kreis von 16 cm Durchmesser ausstechen/ausschneiden.

Schritt 3

Für die Glanzglasur, die gemahlene Gelatine mit 54 g Wasser (kalt) für 10 Minuten einweichen. Die Gelatine-Masse ganz leicht erwärmen, gerade soviel, dass sie schmilzt. , Wasser und Zucker in einen kleinen Topf geben, aufkochen und auf 103 °C erhitzen.

Die gesüßte Kondensmilch zu der Zuckermischung geben, verrühren und danach die Gelatine-Masse zugeben und wieder gründlich verrühren. Diese Mischung über die weiße Schokolade und das Titandioxid gießen und mit einem Pürierstab aufemulgieren. Bitte keine Luft einarbeiten, sollte das passiert sein, bitte durch ein Sieb gießen, um die Luftblasen zu entfernen.

Die Glasur auf 35 – 38 °C abkühlen lassen und vor der Weiterverarbeitung noch einmal gut durchrühren. Die Glasur kann auch über Nacht in den Kühlschrank (ich empfehle das sehr!), muss dann aber am nächsten Tag im Wasserbad auf 35 – 38 °C erwärmt und gut durchgerührt werden.

Schritt 4

Für das Mango-Mousse das Eigelb mit 10 g Zucker und der Maisstärke in einer Schüssel verrühren. Danach das Mangopüree mit 10 g Zucker in einem kleinen Topf aufkochen und langsam (Temperaturangleich) in die Eigelbmasse rühren. Alles zurück in den Topf geben und für ca. 1 Minute unter stetigem Rühren aufkochen. In eine Schüssel zu der weißen Schokolade geben und gut verrühren, bis sich alles verbunden hat und die weiße Schokolade geschmolzen ist. Mit Frischhaltefolie, in Kontakt mit der Masse, abdecken und auf 25 °C abkühlen lassen. Danach die kalte Sahne steif schlagen und in 3 Portionen unter die vorher glatt gerührte Eigelbmasse heben.

Schritt 5

Das Mango-Mousse geleichmäßig auf dem gefrorenen Multivitamin-Gelee verteilen und mit der Karottenkuchen-Disque abdecken. Ganz leicht andrücken und für ca. 2 Stunden zurück in den Gefrierschrank geben.

Schritt 6

Für die Mousse fromage blanc au miel, die Eigelbe in einer großen Schüssel verrühren. Dann die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Danach den Honig, Zucker und das Wasser in einem kleinen Topf zum Sirup kochen. Wenn die Temperatur 120 °C erreicht hat, den Sirup langsam zu den Eigelbe geben und währenddessen mit einem Handmixer und den Schlagbesen oder in der Küchenmaschine aufschlagen, bis die Masse sich mindestens verdoppelt hat und die Temperatur auf unter 30 °C gesunken ist.

Schritt 7

Die eingeweichte Gelatine ausdrücken und in einem kleinen Topf vorsichtig auf 40 – 50 °C erwärmen. Etwas von der Eigelbmasse (ca. 3 El.) mit einem keinen Schneebesen unter die Gelatine rühren und danach gründlich unter die verbleibende Eigelbmasse rühren. Den Fromage blanc gut durchrühren und ebenfalls gründlich unter die Eigelbmasse arbeiten. Zum Schluß die kalte Sahne steif schlagen und in 3 Portionen unterheben.

Schritt 8

Die Mousse fromage blanc au miel mit einer kleinen Winkelpalette ca. 1,5 cm hoch in der TOR200 verteilen und auch den Rand mit Mousse einstreichen. Den Einleger/das Insert mittig in der Form platzieren und leicht andrücken, bis alles auf gleicher Höhe mit dem Rand der Form abschließt. Die Ränder mit Mousse auffüllen und alles mit einer Palette glatt streichen. Danach am besten über Nacht in den Gefrierschrank geben.

Tipp:

Die Reste der Mousse fromage blanc au miel könnt ihr in verschiedene Dôme-Silikonformen füllen und sie später für die Garnitur bzw. Dekoration z.B. mit Velvet-Spray einsprühen.

Schritt 9

Die Glanzglasur wider auch Verarbeitungstemperatur (ca. 35 °C) bringen. Die Multivitamin-Torte aus der Silikonform lösen und auf einer umgedrehten kleinen Schüssel/Glas über einem Kuchengitter platzieren. Sofort mit der Glanzglasur übergießen, so dass die Glasur von der Mitte des Entremets gleichmäßig über die Ränder fließt. Mit einer Palette leicht über die Oberfläche streichen und dabei die übermäßige Glanzglasur über die Ränder treiben. Wenn die Glasur leicht angezogen hat und aufhört von den Rändern des Entremets zu tropfen, mit einer Winkelpalette die Tropfnasen abschneiden bzw. nach innen abstreichen.

Schritt 10

Die Multivitamin-Torte sofort auf einer Kuchenpappe oder einem Kuchenteller absetzten und nach Wunsch ausgarnieren.

Ich habe mit einer Meringue italienne, mit Perlglanzpigmenten bepuderten Knuspermüsli Stücken, mit Velvetspray besprühten Mousse-Dômes in verschiedenen Größen und eingefärbter weißer Schokolade ausgarniert.

La vie est belle

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da