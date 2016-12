Wegen den warmen Gewürzen und dem malzigen Muscovado-Zucker, passen diese Spekulatius Sterne einfach perfekt in die vorweihnachtliche Zeit. Bei Tee, Kaffee oder Glühwein und Kerzenschein, träumen sich viele gerne in nostalgische Zeiten zurück. Deshalb habe ich euch ein Rezept für Spekulatius Sterne im Vintage-Charme mitgebracht. Buchweizenmehl, Muscovadozucker, Spekulatius-Gewürze und eine wie Raureif anmutende Oberfläche, erinnern sofort an alt vergangene Tage. Das Rezept ist ganz einfach, aber durch die besonderen Zutaten, die eher selten in Spekulatius-Teigen zu finden sind, ist es fast schon wieder ein wenig besonders. Außerdem, haben sie einen tollen Sound beim Abbeißen und Zerkauen. Ich liebe es, wenn es erst knackt und dann noch durch den Zucker ganz sanft knirscht. Herrlich!

Wie werden die Spekulatius Sterne gemacht?

Wirklich ganz einfach und in einem Multizerkleinerer mit Edelstahlmesser, sind die Sterne in knapp 3 Minuten verknetet. Praktisch ist, dass der Teig auch am Abend vorher zubereitet werden kann und einfach über Nacht im Kühlschrank ruht, wenn man mag.

Wichtig ist für dieses Rezept, dass die Mehle mit dem Backpulver, den Gewürzen und dem Salz einmal durchgesiebt oder mindestens alles miteinander gut vermischt wird. Damit sich die Gewürze und vor allem das Backpulver gut verteilen. Auch der Muscovado-Zucker, der gerne zum Verklumpen neigt, muss einmal mit dem Haushaltszucker vermischt werden und die Zucker-Klümpchen müssen aufgelöst werden. Danach geht alles ganz schnell. Der Teig ruht noch für 2 Stunden im Kühlschrank, oder über Nacht. Für die rustikale und leicht an Raureif erinnernde Zuckerkruste, werden die ausgestochenen Plätzchen, nur noch ganz dünn mit Wasser bepinselt und mit Haushaltszucker bestreut.

Welche Gewürze kommen in das Rezept für Spekulatius Sterne?

Entweder kauft ihr euch eine klassische Spekulatius-Gewürzmischung, da ist das Angebot riesig um die Weihnachtszeit oder ihr mischt euch aus Gewürzen wie z.B. Zimt, Ingwer, Nelken, Sternanis, Muscat, Cardamom, Pomeranze, Orangen- oder Zitronenschale eure eigene Haus-Mischung. Das Rezept funktioniert aber auch ziemlich gut nur mit Zimt. Etwas Zitronengras finde ich persönlich auch ganz spannend und ein Hauch Pfeffer gibt etwas Schärfe.

Wie werden die Spekulatius Sterne am besten genossen?

Also, wenn man mich fragt, dann wäre die Antwort, natürlich das ganze Jahr. Für mich sind Zimt, Kardamom, Muscat, Ingwer und Co. immer aktuell. Wenn ich aber einen Rat geben darf, dann sind sie perfekt für den Nikolaustag mit einer schönen heißen Tasse Schokolade.

Rezept für Étoiles Spéculoos / Spekulatius Sterne



Zutaten für 30 – 50 Spekulatius Sterne

Spekulatius-Teig

100 g Butter

125 g Mehl Type 405

75 g Buchweizenmehl

3 g Backpulver

1 g Salz

5 g Spekulatius-Gewürz, gemahlen

65 g Zucker

65 g Muscovado Zucker, dunkel

25 g Ei, 1/2 (M) Ei verrührt

10 g Milch

Zucker zum Bestreuen

Zubereitung

Schritt 1

Mehle zusammen mit Backpulver, Salz und Gewürzen durchsieben.

Muscovado-Zucker zusammen mit dem Haushaltszucker vermischen und alle größeren und festen Muscovade-Klümpchen dabei zerkleinern.

Ei mit Milch verrühren und kalte Butter in Würfel schneiden.

Schritt 2

Mehl-Gewürzmischung zusammen mit der kalten Butter in einen Multizerkleinerer mit Edelstahlmesser geben und zu feinem Sand verarbeiten. Geht natürlich auch in der Schüssel der Küchenmaschine (K-Haken) oder per Hand.

Dann das Mehl zusammen mit der kalten Butter zwischen den Fingerspitzen zerreiben und immer wenn es anfängt zu kleben, neue Mehl-Buttermischung aufnehmen. So lange wiederholen, bis ein feiner Sand entstanden ist.

Schritt 3

Zucker-Mischung und Ei-Mischung dazugeben und schnell zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Bitte nicht zu lange kneten bzw. mixen, aber die Zutaten sollten sich gut bzw. gleichmäßig vermischt haben.

Schritt 4

Teig zu einer fingerdicken Platte formen und in Frischhaltefolie gewickelt für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank geben.

Schritt 5

Ofen auf 180 °C vorheizen.

Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 3 mm dick ausrollen und Sterne nach Wunsch ausstechen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Die Sterne leicht mit Wasser bepinseln und mit Zucker bestreuen.

Bei 180 °C für ca. 7 – 8 Minuten backen (je nach Größe) und danach auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

La vie est belle

Eure

La Pâticesse

