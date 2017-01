Diesmal war ich dran und musste die galette des rois backen. Als amtierende Königin, wurde mir diese Ehre, nach vielen Jahren das erste Mal wieder zugedacht. Vor fast genau einem Jahr, hatte ich das Glück, die fève (kleine Porzellanfigur) in meinem Stück galette des rois zu finden. Es war ein lustiger Abend mit viel Cidre (der gehört einfach zur galette des rois) und begleitenden Rufen „Le roi boit !“ (der König trinkt) jedes Mal wenn ich einen Schluck nehmen wollte. Der König muss bei uns die galette für den 6. Januar des nächste Jahres stellen. Für mich noch der angenehmste Teil der königlichen Regentschaft, das Backen! Denn, es war mir doch ein wenig unangenehm im Mittelpunkt der Gesellschaft zu stehen. Mit einer goldenen Papierkrone auf dem Kopf, die selbst zur Taxifahrt nicht abgenommen werden durfte, bestritt ich diesen, letztendlich doch sehr lustigen Abend. Also abgemacht und umgesetzt. Hier ist er der Dreikönigskuchen und mein galette des rois Rezept.

Ich habe mal wieder den Klassiker ausgegraben und nach vielen Jahren mit unterschiedlichsten Füllungen wie Orange-Schokolade, Pistazie und auch Caramel, muss ich zugeben, der Klassiker schmeckt mir einfach am besten. Crème frangipane, was für ein Wort schon! Eine crème d’amande mit Rum und crème pâtissière mit Vanille zusammengerührt, ergibt diese sagenhaft leckere und saftige Füllung für die galette des rois. Wie immer habe ich für mein galette des rois Rezept, meinen pâte feuilletée inversée Blätterteig inversée (verkehrt herum) selbst gemacht und kurz vor Ende der Backzeit, noch mit etwas Zucker karamellisieren lassen. So schmeckt der Blätterteig inversée noch besser und bekommt zusätzlich einen schönen Glanz.

Rezept für galette des rois Dreikönigskuchen



Zutaten für eine Galette des rois Dreikönigskuchen von ca. 24 cm

2 Rollen Blätterteig à ca. 270 g oder ca. 600 g selbst hergestellten Rezept Blätterteig inversée / Pâte feuilletée inversée

Crème frangipane, bestehend aus:

Für die crème d’amande:

75 g Butter

75 g Puderzucker

75 g geschälte und gemahlene Mandeln

1 Ei (M)

15 g Mehl

15 g Rum

Für die crème pâtissière:

125 g Milch

½ Vanilleschote

2 Eigelbe

25 g Zucker

15 g Maisstärke

1 Eigelb zum Bestreichen

2 Teel. Puderzucker zum Karamellisieren

Schritt 1

Für die crème pâtissière Eigelbe, Zucker und Maisstärke in einer kleinen Schüssel verrühren. Die Milch mit der ausgekratzten Vanilleschote aufkochen. Vanillemilch langsam zur Eigelbmischung gießen und dabei ständig rühren. Alles zurück in den Topf geben und bei mittlerer Hitze und ständigem Rühren aufkochen lassen. Vorsicht, bei so einer kleinen Menge, geht das blitzartig. Die crème pâtissière auf Frischhaltefolie geben und einpacken. Danach abkühlen lassen (Kühlschrank).

Schritt 2

Für die crème d’amande, die sehr weiche aber nicht flüssige Butter (wenige Sekunden in die Mikrowelle geben) mit dem Puderzucker verrühren. Die Mandeln zugeben und weiter rühren. Danach das Ei unter die Mischung rühren und als letztes das Mehl und den Rum zugeben und verrühren.

Schritt 3

Für die crème frangipane, die abgekühlte crème pâtissière mit einem kleinen Schneebesen cremig rühren und unter die crème d’amande mischen. Frangipane in einen Dressiersack mit Lochtülle füllen und bereit halten.

Schritt 4

Pâte feuilletée inversée Blätterteig inversée (1) mit einem Rollholz 3 mm dick ausrollen oder gekauften Blätterteig, auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausbreiten. Zwei 24 cm große Kreise ausschneiden. Den unteren Kreis auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben. Eigelb mit 1 Teel. Wasser verrühren und den Rand des unteren Teigkreises mit Eistreiche einpinseln. Dabei nicht ganz bis an den äußersten Rand gehen.

Schritt 5

Die frangipane auf die Mitte des unteren Blätterteigkreises spritzen. Etwa 4 – 5 cm Abstand zum Rand lassen. Mit einer kleinen Palette zur Mitte hin höher ausstreichen (2). Die kleine Porzellanfigur nicht vergessen!

Schrit 6

Ofen auf 220°C vorheizen. Mit dem zweiten Blätterteigkreis bedecken und die Ränder etwas andrücken. Einen schönen Rand gestalten (3). Zweimal mit Eistreiche einpinseln. Die erste Schicht ca. 5 Minuten antrocknen lassen. Auch hier ist es wichtig, einen ca. 1 mm kleinen Rand zu lassen, um den Blätterteig nicht am Aufgehen zu hindern.

Schritt 7

Mit einem scharfen und spitzen Messer Verzierungen einritzen. Wichtig ist, damit die galette des rois nicht nach dem Backen zusammenfällt, mit dem Messer kleine Luftlöcher einzustechen. Am Besten in die Verzierungen stechen, dann fallen sie nicht so auf (4).

Schritt 8

Die galette des rois auf mittlerer Schiene in den Ofen geben und 15 Minuten backen. Danach die Temperatur auf 180°C runter stellen und weiter 20 Minuten backen, bis der Blätterteig schön gebräunt ist. Kurz bevor sie fertig ist, aus dem Ofen holen und dünn mit Puderzucker (kleines Sieb) bestäuben. Für weiter 5 Minuten in den Ofen geben, bis sich Karamell gebildet hat.

Eure La Pâticesse

