Un jour à Paris ! Einfach ganz spontan einen Tag in Paris verbringen, davon träumen doch viele. Ein Tag in Paris … Mit dem Eiffelturm im Rücken durch die Stadt des Lichts spazieren, an der Seine sitzen und in die Sonne blinzeln, sich auf einer Wolke von Pariser-Lebensart davon tragen lassen, in der Modemetropole nach Lust und Laune shoppen, Galerien oder Museen besuchen, sich fein zum Essen ausführen lassen, in die Oper oder ins Theater gehen, in einem der wundervollen Parks und Gärten ein Picknick genießen, in den Clubs der Stadt tanzen bis zum Morgengrauen… Jeder mit Sehnsucht nach dieser wunderschönen Stadt, hat bestimmt eine Vorstellung, was er erleben möchte.

Un jour à Paris… Ein Tag in Paris…

Deshalb nehme ich euch mit nach Paris, um euch meinen Tag zu zeigen. Dies wird keine Stadtführung, sondern ein ganz persönlicher Einblick in die Dinge die mir gefallen und was ich so unternehme in Paris. Manchmal ist euch bestimmt einiges bekannt, manchmal ist vielleicht auch etwas Überraschendes dabei. Einmal im Monat halte ich für einen Tag die Kamera auf alles, was mir irgendwie interessant vorkommt oder ich euch gerne zeigen mag. Natürlich sind auch viele Adressen und Tipps rund um die französische Küche dabei, besonders die Patisserien und Boulangerien der Stadt werde ich nicht vernachlässigen. Jenseits von Reiseführer Top-Ten-Listen und den bekannten Pâtisserie-Ketten, bekommt ihr von mir auch meine gut gehüteten Geheimadressen, Shoppingtipps und neusten Trends rund ums süße Leben und das mehlige Geschäft. Ich bin gespannt wie „Un jour à Paris“ sich entwickeln wird und war deshalb im letzten Monat ganz schön aufgeregt und es fiel mir ziemlich schwer noch nichts zu verraten. Gleichzeitig freue ich mich aber auch darauf, in 12 Monaten auf ein ganzes Jahr Paris mit euch zurückblicken zu können. Kommt also mit mir mit auf einen kleinen Spaziergang durch Montmartre zu meinem Frühstücksbäcker, wir besuchen die Opéra Garnier und ein Parfum Museum, ich verrate euch wie meine geheime Speisekammer aussieht und wo es 3 Sterne-Brioche gibt.

Jeden Monat ergänze ich die Karte um weitere Adressen. Sie ist öffentlich zugänglich und ihr könnt sie von jedem Ort aus aufrufen oder euch eine eigene Route durch Paris zusammenstellen.

Los geht’s! Mit meinem Tag im Januar in Paris

Essen ist zum Teilen da

