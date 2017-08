Wer jemals in der Bretagne war, wird den Kouign amann kennen. Auf Märkten und Festen gibt es immer irgendwo einen Stand, welcher den bretonischen Butterkuchen frisch gebacken verkauft. Um den Händler, Bäcker oder Patissier zu finden, muss man nur dem Duft nach Butter und Karamell folgen. In der bretonischen Sprache steht kouign für Kuchen und amann für Butter. Dieser reichhaltige Kuchen wird seit 1860 in Douarnenez gebacken und besteht aus einem Brotteig pâte à pain, wird ähnlich wie ein Blätterteig pâte feuilletée gefaltet und nicht sparsam mit Salzbutter und Zucker gefüllt. Damals war Mehl knapp, aber es gab reichhaltig Butter und Zucker. Also wurde kurzerhand so viel Butter und Zucker dem Rezept zugegeben, wie das Mehl gerade noch zu binden vermag.

Beim Backen bildet sich am Rand und in der Kruste herrliches Salzkaramell. Einen weiteren Vorteil hat der Kouign amann noch. Wer sich einmal an Blätterteig und Brotteig versuchen möchte, der hat hier eine wunderbare Gelegenheit sich beiden anzunähern ohne, dass wirklich etwas schief gehen kann.

Schritt für Schritt zeige ich euch in diesem Originalrezept aus der Hafenstadt Douarnenez wie der Kouign amann auf traditionelle Weise hergestellt, bzw. der Teig gefaltet wird. Alles andere sind moderne Interpretationen. Wichtig ist beim Backen, dass er ausreichend bräunt, es muss sich wirklich Karamel bilden, also nicht zu hell backen, damit der knusprige Überzug aus karamellisiertem Zucker entsteht.

Für alle Bretagne-Liebhaber habe ich noch mehr Rezepte. Die unverzichtbare Crème de caramel au beurre salé und einen wunderbaren Far breton aux pruneaux mit Beurre noisette.

Rezept für Kouign amann / Bretonischer Butterkuchen aus Douarnenez

Zutaten für eine runde Backform (22-24 cm)

250 g Mehl Type 550

160 g Wasser

4 g Salz

5 g frische Hefe

200 g Zucker

200 g Butter leicht gesalzen, beurre demi-sel

2 El. Milch

Zubereitung

Schritt 1

Aus dem Mehl, Salz, Wasser und der Hefe einen elastischen Teig kneten. Zu einer Kugel formen (1) und 60 Minuten abgedeckt bei Zimmertemperatur ca. 20-23°C gehen lassen.

Schritt 2

Den Teig einmal in alle Richtungen leicht auseinander ziehen und zur Mitte hin übereinander falten (2). Noch einmal wiederholen (3) und wieder zur Kugel formen. 60 Minuten abgedeckt bei Zimmertemperatur gehen lassen.

Schritt 3

Ofen auf 200°C vorheizen.

Teig rund ausrollen (5). Mit dem Rollholz die kalte Butter rund und flach schlagen. Butter auf den Teig legen (6) und den gesamten Zucker auf der Butter verteilen (7).

Schritt 4

Teig mit der Butter und dem Zucker, von beiden Seiten über die Mitte falten (8). Leicht mit dem Rollholz an beiden Enden auf den Teig schlagen (9), um die Enden zu versiegeln. Auf dem Rest des Teiges wiederholen. Danach die (offenen) Enden wieder über die Mitte falten (10). Mit dem Rollholz den Teig etwas anklopfen (11) und Quadratisch ausrollen. Das Ganze wiederholen (13-16)

Schritt 5

Nach und nach, den äußeren Rand des Teiges zur Mitte hin falten und festdrücken (17), bis eine Kugel entstanden ist. Den Teig umdrehen (18) und rund auf die Größe der Form ausrollen (19).

Schritt 6

Den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Form geben. 2 El. Milch über dem Teig verteilen und rautenförmig mit einem Messer einritzen (20).

Schritt 7

Bei 200°C für 35-40 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Falls der kouign amann zu schnell bräunt, mit etwas Alufolie oder Backpapier abdecken. Stark karamellisierte Stellen sind normal und auch erwünscht. Nach dem Backen in der Form 5 Minuten abkühlen lassen, bis das Karamell etwas fester geworden ist. Danach aus der Form heben und gerne noch leicht warm, mit etwas Vanilleeis servieren.

Rezepttipp: Wenn keine beurre demi sel zu bekommen ist, gibt es zwei Möglichkeiten, sie für das Rezept selbst herzustellen. Beurre demi-sel enthält 0,5-3 % Salz. In den meisten Produkten sind 2% Salz enthalten und so kann es leicht ausgerechnet und der Butter zugegeben werden. Entweder knetet ihr die entsprechende Menge Salz unter die Butter oder ihr streut das Salz gleichmäßig auf die Butterplatte, bevor ihr den Zucker darauf gebt.

