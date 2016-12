Wir sind in Der Feinschmecker und zwar in der aktuellen Oktober Ausgabe. Wir alle, also La Pâticesse der Patisserie Blog, ihr lieben Leser mit euren herzlichen Kommentaren und Nachback-Bildern, ich und auch ein bisschen Mademoiselle die kleine Feinschmeckerin und Reisekatze (welche die Bloggerei ziemlich blöd findet) und natürlich Paris, ohne diese Stadt hätte ich mich nie in die Patisserie verliebt.

Ganz ehrlich, ich freue mich! Als die E-Mail Anfrage kam, war ich ziemlich baff und glauben wollte ich es auch erst, wenn ich ein Exemplar in den Händen halten konnte. Nach einem netten Gespräch mit einer Redakteurin, gingen noch ein paar Wochen ins Land und dann war er da der 14. September. Morgens in aller Herrgottsfrühe bin ich zum ersten Kiosk gelaufen. Immer mit dem Satz im Kopf, das ist jetzt schon ein bisschen albern im Dunkeln zum Kiosk zu laufen und bestimmt hat er ihn noch nicht geliefert bekommen und ist doch auch nur ganz klein. Aber auch, hej der Feinschmecker und darf man sich nicht mehr freuen über einen kleinen Erfolg. Muss ich da jetzt super cool tun? Nö!

Am Ziel angekommen und nach einer kurzen Erklärung, warum der Wasserhäuschen-Besitzer sich nun unbedingt durch die gesamte Zeitschriften-Lieferung wühlen muss, wurde mir ein Exemplar frisch aus der Folie geschnitten. Es wurde noch ein bisschen gequatscht, ein Heiratsantrag (hö hö, der arme Mann hat keine Ahnung) wurde gemacht und mir kräftig auf die Schulter geklopft. Auch wurde jeder weitere Kunde gleich mal mit den Worten „Die ist heute im Feinschmecker“ auf meinen roten Kopf hingewiesen. Ohjeh, ohjeh. So sind sie hier die Wasserhäuschen-Besitzer, deftig und herzlich.

Zu Hause habe ich dann mal reingeschaut und ganz still habe ich mich bei einem Café in mich reingefreut, über die kleine Box in der Auslese und über die direkte Nachbarschaft zu den tollen Patisserie-Büchern für den Herbst.

Wie und ob ich es euch erzähle, wusste ich nicht so genau. Ich hoffe so ist es recht und ich freue mich (hi hi, der Feinschmecker) manchmal immer noch und sage ganz lieb Dankeschön auch an euch. Die klügsten, schönsten und liebsten Leser die ein Blog nur haben kann. Merci.

La vie est belle

Eure

La Pâticesse

