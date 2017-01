Guten Tag, ich bin die neue Diätstrecke in der aktuellen Januar/Februar Ausgabe des Donna Magazins. Was sich wie Blödelei anhört, ist tatsächlich ein bisschen so. Denn als mich die Chefredakteurin der DONNA fragte, ob ich Lust hätte Teil der Januar/Februar Ausgabe zu sein, war meine ersten Gedanken, fabelhaft da bin ich dabei aber geht es auch etwas später, ich hab grad so viel auf dem Tisch.

Bevor ich allerdings auch nur ansetzen konnte das Gedachte auch auszusprechen, ergänzte sie, dass sie keine Detox-, Fasten- oder Diätstrecke für diese erste Ausgabe im neuen Jahr plane. Was? Hatte ich richtig gehört? Keine grünen Smoothies, kein Fastentee, kein schlechtes Gewissen, keine Diätpläne, kein Superfood mit schlank & schön Versprechungen? Vive la révolution und wenn man mich angeln kann, dann mit so etwas! Also kurz gesagt, ich habe einmal mit dem Unterarm über den Tisch gefegt und Platz geschaffen für die DONNA.

Und jetzt ist sie da, meine DONNA! Mit der großartigen Désirée Nosbusch auf dem Titel und mir als Pâtisserie-Diät. Sechs ganze Seiten mit Rezepten vom Blog und einem Interview mit mir. Aufregend & schön fühlt sich das an und ich bin so stolz auf den Blog und was der alles schafft und wie er wächst und gedeiht. Das Jahr fängt so toll an und ich freue mich schon auf noch viel mehr und eine schöne Zeit mit euch.

La vie est belle

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da