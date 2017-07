Heute ist Jour du Macaron und macarons au citron vanille passen doch hervorragend zu diesem Festtag. Jedes Jahr am 20. März mit Beginn des Frühlings, wird in Frankreich der Tag des Macaron begangnen. Ins Leben gerufen wurde dieser Tag, von Über-Pâtissier Pierre Hermé und er wird dieses Jahr zum zehnten Mal zelebriert.

Aber es geht nicht nur um die kleinen Süßigkeiten, sondern um das Sammeln von Spenden. Jedes Jahr kommen die Spenden einer anderen Stiftung oder wohltätigen Organisation zugute. In diesem Jahr für die l‘association Vaincre la mucoviscidose.

Ziel ist es EUR 100.000 einzusammeln, indem Kunden eine kleine Spende in der Pâtisserie entrichten und dafür werden sie mit einem Macaron belohnt. Dieses Jahr nehmen 160 Geschäfte daran teil und die Aktion läuft bis einschließlich Sonntag. Mir gefällt das!

Etwas länger als es den Jour du Macaron gibt, backe ich schon diese kleinen Leckereien. Jetzt sind es fast 11 Jahre und unendlich viele verschiedene Rezepte. Mehrere Kurse und Masterclasses in Paris und im Elsass später, kann ich eins sagen. DAS Rezept gibt es nicht! In jedem einzelnen Kurs oder Masterclass sind aus unterschiedlichen Rezepten Macarons geworden. Peng, Schluss mit dem Mythos! Na toll Claudia! das hilft uns aber sehr, werdet ihr jetzt vielleicht denken. Recht habt ihr.

Deshalb! Jedes Rezept passt zu dem Ofen und den Gegebenheiten in dem es entwickelt wurde. Jedes Rezept beinhaltet die persönliche Handschrift und den Qualitätsanspruch des Rezeptentwicklers. Mir ist es schon passiert, dass das Rezept in den Büchern erheblich von dem, welches dann letztendlich im Kurs unterrichtet wurde abweichte. Sprüche meiner Lehrer wie: „C’est en forgeant qu’on devient forgeron“ (Übung macht den Meister) oder „The oven is the judge but sometimes the oven is an a…“ haben bei mir zu mehr Gelassenheit mit den kleinen Diven geführt.

Nicht umsonst kosten die kleinen Sandwiches gerne auch mal EUR 3,00 pro Stück. Das liegt an den bis zu 20% „Abweichlingen“ die aus dem Ofen kommen 😉

Der eine mag seine Macarons mit höherem Mandelanteil und im Inneren lieber weicher oder auch mal mit festerer Kruste und im Inneren trockener. Der nächste friert sie grundsätzlich vor dem Füllen ein. Wieder andere lassen die gefüllten Macarons 24 Stunden im Kühlschrank stehen. Unterschiedliche Verhältnisse von Zucker zu Mandeln und Eiweiß, unterschiedliche Temperaturen für Sirup und Ofen, Methoden, croûtage oder keine croûtage, Umluft oder nicht, Backpapier oder Silikon. Meringue italienne oder française. Ich hab echt alles schon gesehen. Nur eins hab ich wirklich nie erlebt, dass Eiweiße 5 Tage in irgendeiner Pâtisserie vor sich hin altern.

Also, mutig sein und ein Rezept schnappen. Da sind die Superstars der Patisserie bestimmt nicht verkehrt und ausprobieren welches euch liegt.

Deshalb gibt es heute von mir, vielmehr einen kleinen Trick oder Tipp von den Profis, als DAS Rezept.

Das Rezept für meine macarons au citron vanille, welches ich euch heute vorstelle, verwende ich gerne im Sommer. Einige haben bestimmt die Erfahrung gemacht, dass der Sommer mit seinen teilweise schwül-heißen Tagen nicht gerade ideal zum Macarons backen ist. Tja, aber was machen dann die Patissiers im Sommer, da gibt es doch auch Macarons? Oder was machen sie, wenn sie kein klimatisiertes Labor haben? Denn bei 30 Grad den aufgespritzten Teig für die croûtage, mal so 30 Minuten stehen lassen, ist keine gute Idee. Also was machen sie? Sie drehen einfach die Temperatur für den Sirup etwas hoch, auf bis zu 123°C. Das gibt mehr Stabilität und gleicht auch die etwas höhere Luftfeuchtigkeit aus. Noch etwas Kristallzucker am Ender des Aufschlagens der Meringue hinzuzugeben, hilft auch um mehr Stabilität zu erlangen.

Rezept für Macarons au citron vanille

Zutaten 30 Macarons (2 Bleche à 30 Schalen)

Macarons au citron vanille

100 g Mandelmehl

100 g Puderzucker

2 x 37 g Eiweiß (Raumtemperatur)

95 g Zucker

5 g Zucker

25 g Wasser

Gelbe Lebensmittelfarbe (Paste oder Pulver)

Ganache au citron vanille

100 g weiße Kuvertüre

50 g Sahne

1 Zitrone (40 g Zitronensaft und die abgeriebene Schale)

½ Vanilleschote

25 g kalte Butter

Zubereitung

Hilfreich ist es, sich alle Zutaten bereit zu stellen und abzuwiegen, um ein flüssiges Arbeiten zu erleichtern.

Schritt 1

Backbleche mit Backpapier auslegen. Ofen auf 170°C vorheizen, Umluft auf 140-150°C.

Mandelmehl, wenn es nicht fein genug sein sollte, einmal durchmahle (z.B elektrische Kaffemühle). Bis in einem feinen Passiersieb, keine groben Stücke mehr zu finden sind. Feines Mandelmehl und Puderzucker genau abwiegen und in eine Schüssel sieben. Eine Portion Eiweiß und die Lebensmittelfarbe nach Wunsch zugeben. Alles miteinander gut verrühren (1), bis eine Paste entstanden ist. Mit Frischhaltefolie abdecken.

Schritt 2

Zuckersirup kochen. Zucker mit Wasser in einen kleinen Topf geben. Die Größe des Topfs ist wichtig und sollte nicht viel kleiner als die Herdplatte sein. Der Topf sollte aber auch kleingenug sein, damit die geringe Menge Sirup, sich noch gut mit dem Thermometer messen lässt. Gas und Induktion lassen sich am Besten mit der Topfgröße abstimmen.

Sirup auf 123°C erhitzen. Wenn das Thermometer ca. 105°C anzeigt, langsam mit dem Schlagen des letzten Eiweiß beginnen. Den heißen Zuckersirup in einem langen Strahl, am Rande der Schüssel in die laufende Küchenmaschine gießen. Die Meringue weiter aufschlagen bis die Temperatur mindestens unter 40°C ist. 5 g Zucker zur Stärkung der Meringue hinzugeben und noch ca. 30 Sekunden weiter schlagen.

Schritt 3

Jetzt folgt die macaronage, das Verbinden der beiden Massen. Die Mandelmasse in 2-3 Portionen (2) zur Meringue geben und mit einem Silikonspatel gut unterrühren. Hier nicht zu schüchtern sein. Ein Teil der Luft soll hier wieder aus der Meringue gerührt werden. 2 Minuten dauert dieser Vorgang, bis sich alles gut vermischt hat. Der Teig sollte geschmeidig sein und in einem langen Band vom Spatel laufen (3). Ich verwende hierzu sogar die Küchenmaschine im Unterhebemodus. Furchtlos wie ich bin 😉

Schritt 4

Den Teig in einen Spritzbeutel (4) mit runder Tülle füllen. Ich verwende 0,8 cm, aber Anfänger können es auch mit 0,5 cm probieren. Dann läuft die Masse nicht so schnell aus dem Spritzbeutel. Für Anfänger ist es auch oft hilfreich, den Spritzbeutel nur mit der Hälfte des Teigs zu füllen. So drückt das Eigengewicht des Teiges, beim Aufspritzen der Kreise, die Masse nicht zu schnell aus dem Beutel.

3,5 cm große Kreise auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech aufspritzen. Dabei die Tülle ca. 1 cm über dem Blech halten und mit nur wenig, bis gar keinem Druck Macarons aufspritzen. Mit einer schnellen ¼ Drehung und ohne Druck auf den Beutel, den Teig abreißen lassen und schnell zum nächsten Kreis übergehen.

Schritt 5

Wenn alle Schalen auf das Blech aufgespritzt wurden, mit der flachen Hand zwei mal von unten gegen das Blech schlagen. Dadurch können die kleinen Luftbläschen aufsteigen und zerplatzen.

Blech in den vorgeheizten Ofen geben und bei 170°C ca. 12 Minuten backen. Oder bei 140-150° Umluft ca. 14-16 Minuten backen.

Blech aus dem Ofen nehmen. Abkühlen lassen und Macarons vorsichtig ablösen. Die Macarons sollten kleine Füßchen bekommen haben, außen eine knusprige Schale und innen noch leicht weich sein. Macarons sind keine Baiser! Ich sags nur 😉

Mit der Ganache füllen 5-6 g pro Macaron und mindestens ein paar Stunden durchziehen lassen, oder am Vortag zubereiten.

Schritt 6

Für die ganache au citron vanille, die weiße Schokolade in kleine Stücke hacken und in ein schmales aber ausreichend hohes Gefäß geben. Zitrone ganz fein abreiben und auspressen. Vanilleschote auskratzen.

Sahne mit der ausgekratzten Vanilleschote und der abgeriebenen Zitronenschale in einem kleinen Topf aufkochen und über die Schokolade gießen. 30 Sekunden stehen lassen. Danach mit einem Pürierstab aufemulgieren, den Zitronensaft zugießen und weiter mixen. Kalte Butter hinzufügen und noch einmal aufemulgieren. Für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank stellen. Am Besten aber über Nacht. Zum Füllen der Macarons die Ganache durchrühren und in einen Spritzbeutel mit kleiner Lochtülle füllen.

Eure

La Pâticesse

