Kandierte Orangen und Zitronen sind nicht nur in der Weihnachtszeit beliebt, sie können das ganze Jahr genascht werden oder in der süßen sowie salzigen Küche zum Würzen und Aromatisieren genommen werden.

Frankreich ist der größte Hersteller von kandierten Früchten. In der Stadt Apt in der Provence, die auch la capitale mondiale des fruits confits (Welthauptstadt der kandierten Früchte) genannt wird, werden Tonnen von Früchten seit dem Hochmittelalter zu Süßigkeiten verarbeitet. Jede Frucht kann dort kandiert werden, es ist nur eine Frage der Zeit. Selbst ganze Melonen sind in Apt zu erhalten. Mit meinem Rezept, könnt ihr aber erst einmal etwas kleiner anfangen.

Orangen und Zitronen kandieren ist ganz einfach, es braucht nur ein wenig Geduld. Um genau zu sein ca. 2 Tage. Es lohnt sich aber es einmal selbst zu versuchen. Besonders in der Vorweihnachtszeit.

Meist bereite ich sie Mitte November zu, da ich die kandierten Orangen und Zitronen für mein Stollen-Rezept benötige. Auch auf Plätzchenteller sind sie ein schöner Hingucker. Besonders die in Viertel geschnittenen und in dunkle Schokolade getauchten Orangenscheiben kommen immer sehr gut an. Aber auch als Zutat in Florentinern und leckeren Weihnachtskonfitüren, dürfen sie nicht fehlen. Natürlich bekommt mein pain d’epices auch immer ein paar Würfelchen ab.

Entscheidend für schöne kandierte Orangenscheiben ist die Qualität der Früchte. Die Besten sind gerade gut genug. Die Orangen und Zitronen sollten sich in der Hand schwer anfühlen, kernlos und unbeschadet sein. Natürlich werden zum Kandieren von Schalen nur Bio-Früchte verwendet. Schließlich möchte niemand Spritzmittel in seinen mit Schokolade überzogenen orangettes oder citronettes haben. Orangettes und citronettes sind in dunkle Schokolade getauchte kandierte Orangenstäbchen.

Extra für euch, habe ich das erste Mal Zitronen und Orangen zusammen kandiert. Geschmacklich und optisch unterscheidet sich das Ergebnis nur ein klein wenig, zu getrennt voneinander verarbeiteten Früchten.

Zutaten

2 Orangen (Bio, Schale zum Verzehr geeignet, Handelsklasse 1, kernlos)

2 Zitronen (Bio, Schale zum Verzehr geeignet, Handelsklasse 1, kernlos)

1050 g Zucker

Zucker zum Wälzen und Schokolade nach Geschmack für die orangettes und citronettes.

Zubereitung

Schritt 1

Orangen und Zitronen gut unter heißem Wasser (2) abbürsten, abspülen und danach abtrocknen.

Schritt 2

Von der Hälfte der Früchte die Enden abschneiden und in maximal 5 mm dicke Scheiben schneiden. Von der anderen Hälfte die Schalen inkl. weißen Fleischs runterschneiden (3).

Schritt 3

650 g Zucker in einen Stieltopf geben und mit 500 ml. Wasser übergießen. Früchte und Schalen zugeben (4). Auf mittlerer Flamme erhitzen, bis der Sirup sprudelnd kocht. Flamme etwas runter stellen und 8 Minuten köcheln lassen. Danach vom Herd nehmen und mit Frischhaltefolie (6) abgedeckt 8 Stunden stehen lassen. Es kann ein kleiner hitzebeständiger Teller (5) auf die Früchte gelegt werden, damit alle Früchte vom Sirup bedeckt sind.

Nicht in den Kühlschrank stellen, da schnelles Abkühlen und Durchkühlen des Sirups, das Fruchtfleisch der Früchte beschädigt.

Schritt 4

Danach weitere 100g Zucker dem Sirup mit den Fruchtscheiben und Schalen zugeben, wieder aufkochen und für 8 Minuten köcheln lassen. Nicht im Topf rühren, dies würde nur das Fruchtfleisch beschädigen. Etwas Schwenken des Topfes ist erlaubt. Mit Frischhaltefolie abdecken und wieder für 8 Stunden stehen lassen. Noch 3 weitere Mal diesen Vorgang wiederholen, bis der ganze Zucker verbraucht ist.

Schritt 5

Die kandierten Orangen und Zitronen einzeln und vorsichtig aus dem Sirup nehmen. Den Sirup von den Scheiben und Schalen gut mit den Fingern abstreichen und sie auf einen Teller legen. Mit Küchentüchern noch mehr Sirup abtupfen/entfernen.

Schritt 6

Danach auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech verteilen und für ca. 30 Minuten in den auf 80°C vorgeheizten Backofen geben (7). Auf einem Gitter abkühlen lassen. Sind sie noch sehr klebrig, für weitere 30 Minuten in den Ofen geben.

Nach belieben weiterverarbeiten oder für Dekorationen verwenden (8).

Schalen fein würfeln und als Backzutat verwenden. Schalen zu Stiften (ca. 4 mm) schneiden und in Zucker wälzen oder in geschmolzene dunkle Schokolade tauchen. Scheiben vierteln oder halbieren in Zucker wälzen oder auch teilweise in dunkle Schokolade tauchen.

Der Sirup kann, nach dem er durch ein feines Sieb gegossen wurde, zum Würzen und Aromatisieren weiter verwendet werden.

Essen ist zum Teilen da