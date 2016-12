Machen wir uns nichts vor, gleich wird es ziemlich klebrig süß, denn für Pâte de nougat die cremige Variante des Nougat de Montélimar, wird nicht an Zucker und Honig gespart. Weil diese klebrige Köstlichkeit nicht oder nur schwer in Deutschland zu bekommen ist, zeige ich euch heute, wie ihr sie ganz einfach selbst machen könnt. Einmal als Grundzutat für die Patisserie und einmal als Nascherei bzw. als Brotaufstrich. Wer Weihnachten gerne Genüsse aus der eigenen Küche verschenkt, sollte ein paar Gläschen Pâte de nougat mit auf die Liste setzen. Denn dieser fabelhafte Aufstrich wird bestimmt viele Fans finden.

Arbeitet man in einer französischen Patisserie, dann wird man eimerweise mit köstlichen Grundzutaten konfrontiert, die alleine für sich schon kleine Sünden wert wären, noch bevor die Patissiers mit ihnen ihre Rezepturen veredeln. Ein paar kennt ihr schon, wie das beste Rezept für Pistazienpaste, köstliche Praliné noisette oder auch die Crème de caramel au beurre salé. Eine dieser Grundzutaten für die Patisserie ist auch Pâte de nougat und ich weiß nicht, warum ich diese Köstlichkeit bis hier noch geheim gehalten habe.

Was ist Pâte de nougat?

Pâte de nougat ist Nougat de Montélimar in einer cremigen Konsistenz. Sagt doch schon alles, ziemlich lecker also. Eigentlich wurde diese süße Crème für die Patisserie kreiert, um Eis und Crèmes mit dem Geschmack von weißem Nougat de Montélimar zu aromatisieren. Die Zubereitung ist ganz ähnlich wie für Nougat de Montélimar. Es wird Eiweiß mit etwas Zucker cremig geschlagen und unter Zugabe von heißem Honig und Zuckersirup weiter geschlagen, bis eine fluffige Crème entstanden und die Masse etwas abgekühlt ist. Die Temperatur des Sirup und das Verhältnis der Zutaten entscheidet über die Konsistenz. Deshalb braucht ihr für dieses Rezept auch ein Zucker-Thermometer. Danach werden, je nach Weiterverwendung, Nüsse und/oder getrocknete bzw. kandierte Früchte untergehoben.

Was unterscheidet die Nascherei Pâte de nougat vom Pâte de nougat für die Patisserie?

Heute stelle ich euch eine Variante des Nougat de Montélimar vor. Einmal zum Naschen bzw. eine Crème für aufs Brot und natürlich die Variante für die Patisserie. Für die Pâtisserie gibt es auch noch eine Aroma-Paste, von dieser ist heute aber nicht die Rede.

Der Unterschied zwischen beiden Varianten meines Rezepts, besteht ausschließlich, in den der Basiscreme zugesetzten Nüssen und getrockneten bzw. kandierten Früchten.

Für Pâte de nougat pour pâtisserie werden ausschließlich klein gehackte und leicht geröstete Mandeln der Basiscreme zugegeben. Damit die Crème noch flexibel mit anderen Aromen zu kombinieren ist, aber natürlich auch eindeutig den typischen Geschmack nach Nougat de Montélimar transportiert. Auf Vanille wird hier auch verzichtet, denn Vanille wird bei Bedarf dem späteren Rezept zugegeben oder auch nicht. Diese Crème eignet sich wunderbar zum Aromatisieren und zum Einstrudeln in Eis, aber auch für leckere Crèmes ist sie geeignet. Für das Aromatisieren von weißer Ganache würde ich sie nicht verwenden, da dann bitte den Pâte de Nougat die Aroma-Paste verwenden. Mal sehen, ob ich das Rezept auch noch geklont bekomme 😉

Für die Nascherei Pâte de nougat, dürft ihr auch gerne selbst kreativ werden und die Zutaten austauschen. Ich habe mich für Mandeln, Pistazien und Cranberries entschieden. Alternativ könnte man auch kandierte Orangen, geröstete Pinienkerne oder auch Walnüsse der Grundcreme zusetzen. Der Anteil der Nüsse sollte aber immer überwiegen, da es sonst wirklich zu süß wird. Auch sollten die Stücke nicht zu groß sein und die Nüsse immer leicht geröstet, um keine Aromen zu verschenken. Hier dürft ihr auch gerne Vanille unterrühren, also ganz wie es euch gefällt.

Rezept für Pâte de nougat / Französische weiße Nougatcreme



Zutaten für ein Glas von ca. 450 ml.

Pâte de nougat

30 g Eiweiß

5 g Zucker 1

1 Prise Salz

125 g Zucker 2

75 g Honig, z.B. Lavendelhonig

50 g Glukosesirup

45 g Wasser

Zum Naschen

50 g gehackte Mandeln

50 g Cranberries

35 g gehackte Pistazien

eventuell Vanille

Für die Patisserie

135 g sehr fein gehackte und leicht geröstete Mandeln

Zubereitung

Schritt 1

Alle Zutaten rechtzeitig bereitstellen, sie sollten Zimmertemperatur haben. Die Nüsse sollten gehackt und in einer Pfanne leicht angeröstet werden. Die Cranberries zu kleinen Würfeln hacken und bereitstellen.

Schritt 2

Die Zutaten für den Sirup (Zucker 2, Glukosesirup, Honig und Wasser) in einen Topf geben, auf den Herd stellen und auf 118 – 120 °C erhitzen. Parallel dazu, das Eiweiß, den Zucker 1 und die Prise Salz zu cremigen Eischnee aufschlagen.

Schritt 3

Den heißen Sirup bei laufender Maschine, langsam zu dem cremig (d.h. noch nicht ganz steif) aufgeschlagenem Eischnee gießen. Die Masse muss so lange geschlagen werden bis sie auf ca. 40 – 50 °C abgekühlt ist.

Tipp’s:

Am besten den heißen Sirup am Rand entlang und nicht direkt auf den sich drehenden Schlagbesen gießen. Da sonst zu viel Sirup an den Rand der Schüssel spritzt.

Der Sirup muss die exakte Temperatur haben, deshalb ist es besser den Eischnee etwas auf den Sirup warten zu lassen, als den Sirup auf den Eischnee.

Schritt 4

Unter den noch warmen Pâte de nougat, die vorbereiteten Nüsse und Trockenfrüchte heben. Das geht am besten mit einem Spatel oder auch einer etwas flexiblen Teigkarte.

Schritt 5

Sind alle Zutaten gleichmäßig vermischt, kann der Pâte de nougat in saubere Gläser gefüllt werden. Danach bitte in den Kühlschrank stellen und innerhalb 2 Wochen verbrauchen.

Vor dem Servieren, die weiße Nougatcreme mindestens 30 Minuten vorher aus dem Kühlschrank nehmen.

