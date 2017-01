Die Pistazienpaste ist bestimmt eins der von mir am meisten hergestellten Grundrezepte zum Backen und Kochen. Was wären meine geliebten Pistazien-Windbeutel mit Himbeer-Herz ohne Pistazienpaste? Selbst herstellen ist ein Muss finde ich, was einerseits an meiner niemals endenden Liebe zu Pistazien liegt und andererseits daran, dass meist einfach ganz ganz schlimme Pistazienpasten verkauft werden und auch in der professionellen Patisserie verwendet werden. Natürliche und naturidentische Aromen, Stabilisatoren, Farbstoffe, Mischung aus anderen Nüssen (Mandeln, Haselnüsse) oder auch Extrakten aus Spinat und Brennnesseln. Alles ist möglich, nichts was es nicht gibt! Leider liegt dies auch daran, dass die meisten Kunden oder Konsumenten eigentlich nicht genau wissen wie grüne ungeröstete Pistazien schmecken und sich dann in ein Endprodukt verliebt haben, welches eigentlich nicht das Geringste mit Pistaziengeschmack zu tun hat. Ich habe schon Eis gegessen, welches mich eher an eine Mischung aus künstlichem Waldmeistergeschmack mit Bittermandelaroma gemischt erinnert hat. In meiner Welt – nicht lecker! Dabei sollten Pistazien doch etwas süß, buttrig und nach diesem leicht herben grünem (harzigen) Aromaschmecken, welches ganz typisch ist für die Pistazie. Dabei kann man auch ganz einfach Pistazienpaste selber machen.

Meist findet man im Netz ein Rezept für Pistazienpaste von Pierre Hermé und dies wird auch gebührend häufig kopiert und zitiert. Aber um dieses Rezept soll es hier nicht gehen. Denn auch dort wird mit Mandeln und Bittermandelaroma nachgeholfen, wo vorher durch zu häufiges Erhitzen und Rösten Eigengeschmack und Aroma der Pistazien vernichtet wurde. Auch der empfindlichen grünen Farbe, kommt dieser Prozess nicht gerade entgegen. Erst rösten, dann in 120°C heißen Sirup geben, beim Mahlen der Paste kommen auch ganz schnell noch 80°C zusammen und dann auch noch z.B. beim Backen die Pistazien erhitzen. Da muss man aber schon ein gaaanz stabiles Arömachen sein, um dies zu überstehen. Wer jetzt denkt, jetzt legt sie sich auch noch mit Pierre Hermé an, dem sei gesagt, würde ich niemals tun! Sonst huldige ich dem Meister ja auch uneingeschränkt, aber hier und nur hier, kann ich nicht anders, als es einfach auf meine Art zu tun. Außerdem gebe ich dort so viel Geld aus, ich darf das vielleicht ein ganz klitzekleines bisschen 😉

Der Grund weshalb leider auch in vielen Patisserien Fertig-Pistazienpasten wie oben beschrieben verwendet werden, ist leicht zu erklären. Das Aroma der Pistazie ist eher subtil und falls eine pure unverschnittene Paste verwendet wird, wird von den meisten Kunden dieser Geschmack nicht als Pistazienaroma erkannt. Ein echtes Dilemma! Auch muss die Konzentration von purer Pistazienpaste so hoch gewählt werden, um ein vom Konsumenten gewünschtes intensives Aroma zu erzielen, dass dies oft eine Frage des Preises ist.

Also gut! Ihr seht, wenn es um Pistazien geht bin ich ein wenig streng. Deshalb, komme ich hier ganz schnell zu meinem aromaschonendem Rezept für Pistazienpaste. Es unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, dass ich zwar die Pistazien auch leicht im Ofen anröste, sie aber später nicht noch einmal in einen 120°C heißen Sirup gebe. Denn dieser weitere Schritt, tut nichts für das Pistazienaroma! Außer es etwas mehr zu vernichten und die leichten Zuckerkristalle, die oft manchmal noch nach dem Zerkleinern in der öligen Paste knirschen, mag ich auch nicht so gerne. Nach dem Rösten der Pistazien lasse ich sie abkühlen und gebe sie in den Kenwood Multi-Zerkleinerere mit – und jetzt komme ich endlich zum Punkt – Glukosesirup oder was auch ganz fein geht (für alle Nordlichter) Grafschafter Heller Sirup (Mischung aus Invertzuckersirup und Glukosesirup). Der Pistazienpaste bleibt das unnötige Bad im heißen Zuckersirup erspart, es geht schneller und unkomplizierter, der Glukosesirup kristallisiert nicht aus, die Haltbarkeit wird gesteigert, und das Pistazienöl setzt sich nicht so schnell ab. Bei der Menge des Glukosesirups dürft ihr ruhig variieren. 25-50% sind so der Rahmen, innerhalb dem ich meist bleibe. So bekommt ihr eine wunderbare Pistazienpaste mit dem herrlichsten Aroma und Farbe. Unnötig zu erwähnen, dass ihr nur die besten und frischesten grünen Pistazien verwendet um z.B. eine Crème chantilly pistache ihr herrliches Aroma zu geben.

Rezept für Pâte de pistache/Pistazienpaste aromaschonend

Zutaten für 1 Glas (ca. 200 g)

Pâte de pistache

160 g grüne Pistazien

60 g Glukosesirup oder Grafschafter Heller Sirup

Zubereitung

Schritt 1

Ofen auf 160°C vorheizen. Pistazienkerne auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech verteilen (1) und auf mittlerer Schiene 7-8 Minuten leicht rösten. Die Pistazien sind fertig geröstet, wenn sie anfangen zu duften, leicht beginnen zu schwitzen und ein wenig aufplatzen (2). Backblech aus dem Ofen nehmen und Pistazien vom Backblech auf einen Teller geben, damit keine weitere Hitze auf sie einwirken kann. Bitte die Pistazien nicht bräunen!

Schritt 2

Die abgekühlten Pistazienkerne in einen Multi-Zerkleinerer (Mixer) mit Messeraufsatz oder in einen Blender geben. 1-2 Minuten auf maximaler Stufe (Stufe 5) laufen lassen, bis sie Pistazienkerne fein gemahlen sind und etwas ölig werden. Den Glukosesirup leicht erwärmen (Mikrowelle), bis er flüssig aber nicht heiß ist. Den flüssigen Glukosesirup zu den Pistazien geben und den Multi-Zerkleinerer weiter laufen lassen, bis erst eine marzipanähnliche Konsistenz entsteht und danach eine feine und glatte Paste (ca. 5-6 Minuten im Kenwood Multi-Zerkleinerer). Eventuell Pausen machen und die Paste etwas abkühlen lassen, sie sollte nie mehr als 70°C haben.

Die Länge dieses Vorgangs variiert sehr stark, je nach Gerät und Zustand des Messeraufsatzes, kann es auch mal doppelt so lang dauern.

Danach in ein sauberes Glas mit Deckel füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Die Paste sollte mindestens 3 Monate halten auch ein halbes Jahr war kein Problem. Aber wem passiert das schon 😉

