Am letzten Tag des Jahres, gibt es von mir ein Rezept für petites gougères au gruyère Käsebällchen. Nein, eigentlich gibt es gleich zwei Rezepte. Ich verrate euch noch mein Lieblings-Kräuterquark-Rezept nach Lenôtre. Kein Buffet oder Brunch geht bei mir ohne ihn und mittlerweile bin ich auch ein wenig bekannt – manche sagen berüchtigt – für meinen sahnigen Kräuterquark. Aber erst einmal zu den gougères. Sie sind wirklich schnell gemacht. Die Zutaten hat man meist zu Hause und beim Käse darf nach Wunsch gewählt werden. Wer keinen Käse mag, kann auch winzig kleine Schinkenwürfelchen zum Teig geben. Dann aber die Kochflüssigkeit mit etwas mehr Salz abschmecken. Gougères werden aus einem pâte à choux gemacht, auch als Brandteig bekannt. Aus ihm werden auch éclaires hergestellt. Ganz große Liebe von mir! Meiner Brandmasse für salzige Kleinigkeiten wie gougères au fromage, gebe ich gerne etwas Weißwein zur Kochflüssigkeit. So bekommen die Kleinen, noch einen extra Kick an Geschmack.

So, und jetzt lasst uns das alte Jahr zum Einwickeln von Käsebällchen nehmen und uns gemeinsam, auf eine neues Jahr freuen. Bonne année et bonne santé !

Rezept für Petites gougères au gruyère / Kleine Käsebällchen mit Gruyère



Zutaten für ca. 100 Stück

50 g Weißwein

4 Eier (200 g)

1 Prise Zucker

1 Prise Salz

1 Prise Muskatnuss

85 g Butter

115 g Mehl Type 405

140 g Gruyère

Schritt 1

Mehl durchsieben, Käse fein reiben, Eier in einer Schüssel verrühren und alles bereitstellen.

150 g Wasser, Weißwein, Salz, Zucker, Muskatnuss und die Butter in einem Stieltopf aufkochen. Mehl auf einmal zugeben und mit einem Holzlöffel verrühren. Eine Minute über mittlerer Flamme, den Teig verrühren, bis sich am Topfboden eine weiße Schicht bildet. Den Teig in eine Rührschüssel umfüllen. 15 – 20 Minuten abkühlen lassen.

Schritt 2

Den Ofen auf 240°C vorheizen.

Die Eier nach und nach unter den abgekühlten Teig rühren. Danach 90 g vom geriebenen Käse in den Teig geben und unterrühren.

Schritt 3

Teig in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen. Auf einem mit einer Backmatte oder Backpapier ausgelegtem Backblech, ca. 1,5 – 2 cm kleine Bällchen spritzen und mit etwas geriebenem Käse (1) bestreuen.

Schritt 4

Backblech auf mittlerer Schiene in den auf 240°C vorgeheizten Ofen geben. Die Temperatur auf 180°C zurück regeln und 20 – 22 Minuten goldbraun (2) backen.

Kräuterquark-Rezept nach Lenôtre

Zutaten

500 g Magerquark

50 g gemischte Kräuter

1 El. Olivenöl

1 El. Weißweinessig

1 Teel. Salz

gemahlener Pfeffer

250 ml. Sahne

Schritt 1

Alle Zutaten bis auf die Sahne gut verrühren und abschmecken. Eine Stunde durchziehen lassen.

Schritt 2

Kalte Sahne steif schlagen und unter die Quarkmasse heben.

