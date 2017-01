Sacristains sind eine Blätterteigspezialität aus der Provence. Genauer gesagt, aus dem Département Vaucluse (Avignon) im Südosten Frankreichs, der wunderschönen Provence. Diese mit Hagelzucker und Mandelblättchen gefüllten und bestreuten Blätterteigstangen, werden dort in vielen Bäckereien angeboten. Ein Sacristain ist ein Kirchendiener oder Küster und so hat auch dieses Gebäck, mal wieder einen kirchlichen oder religiösen Ursprung.

Ganz wichtig ist, dass man den Teig nicht einfach nur mit Hagelzucker und Mandelblättchen bestreut, sondern sie müssen gefüllt UND bestreut werden. Nur dann sind es echte Sacristains und so zubereitet, haben sie einen eigenen Sound beim Reinbeißen. Es muss krachen, knacken und der Zucker muss ein wenig knirschen, wenn ihr in die Blätterteigstangen beißt. Oft sind sie so lang wie ein Unterarm, aber manchmal gibt es auch kleine fingerlange Sacristains. Ich bevorzuge sie in Tellerlänge, so dass sie z.B. schön zu einem Eis oder Fruchtsalat angerichtet werden können. Sacristains passen irgendwie zu allem. Zum Tee, zum Kaffee oder eingetunkt in eine heiße Schokolade oder mit kalter Milch. Ein Knaller sind sie zum Eiskaffee. Wer aber auch zu einem Rosé gerne mal was Süßes nascht oder noch eine süße Begleitung zu einem Sauternes sucht, sollte die Sacristains mal in dieser Kombination versuchen. Das Besondere ist, sie sind kinderleicht herzustellen und schnell gebacken, natürlich nur mit fertigem Blätterteig. Wer aus diesem Sacristains Rezept, aber einen wahren Genuss machen will, der sollte mal versuchen einen Blätterteig inversée selbst herzustellen und ihn sich dann portionsweise einfrieren.

Wer sie vielleicht etwas weicher liebt, kann die Blätterteigstangen auch dünn mit einer Crème frangipane füllen und danach mit Hagelzucker und Mandelblättchen bestreuen. Natürlich geht das Ganze auch salzig mit Käse, ganz wie ihr mögt.

Rezept für Sacristains Blätterteigstangen aus der Provence



Zutaten für 10-12 Stück

Sacristains

ca. 270 g Blätterteig Pâte feuilletée inversée oder aus der Kühltheke

60 g Hagelzucker

60 g Mandelblättchen

1 Ei

Etwas Puderzucker

Zubereitung

Schritt 1

Ofen auf 200°C vorheizen.

Blätterteig zu einem Rechteck mit einer Dicke von 2-3 mm ausrollen. (Entfällt bei Fertigblätterteig aus der Kühltheke) Danach mit einem scharfen Messer, rundherum die Kanten abschneiden (nur wenige Millimeter) und dann den Blätterteig in der Mitte durchschneiden. So dass zwei gleichgroße Blätterteigplatten entstehen.

Schritt 2

Das Ei mit ein paar Tropfen Wasser verrühren und eine Blätterteigplatte damit dünn einpinseln. Zuerst 40 g Hagelzucker auf den Blätterteig streuen und (1) danach 40 g Mandelblättchen.

Die zweite Blätterteigplatte auf die mit Hagelzucker und Mandelblättchen bestreute legen und mit einem Rollholz (2) etwas andrücken. Diese oberste Blätterteigplatte wieder dünn mit Ei einpinseln und mit Hagelzucker und Mandelblättchen bestreuen.

Schritt 3

Mit einem Scharfen Messer den Blätterteig in ca. 2 cm dicke Streifen schneiden (3) und diese von beiden Enden aus gegeneinander verdrehen. Diese Blätterteigstangen mit genügend Abstand, auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und auf mittlerer Schiene in den vorgeheizten Ofen geben. Die Temperatur auf 180°C zurück regeln und die Sacristains ca. 18 Minuten backen, bis sie durch und durch goldbraun sind. Mit Puderzucker bestreuen.

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da