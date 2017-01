Dieses Jahr habe ich eine französische Version des Christstollen Klassikers gebacken. Stollen Bourdaloue mit getrockneten Williams-Christ-Birnen, Birnengeist, Marzipan, Mandeln, Vanille und Tonkabohne. Ich kann euch schon mal sagen, er ist wunderbar gelungen und duftet beim Anschneiden einfach sagenhaft nach Mandeln und Birne. Wie sollte es auch anders sein, wenn sich deutscher Christstollen und die französische tarte bourdaloue in einem Rezept zusammen tun.

Am ersten Advent ist es Tradition bei uns Stollen zu backen, das hat meine Mutter schon so gemacht und nun gehört es seit einigen Jahren zu meinen Backaufgaben in der Vorweihnachtszeit. Jedes Jahr grübele ich darüber nach, welche Version eines Stollen ich dieses Jahr neben dem Klassiker backen könnte. Streifzüge durch die Märkte, Weinhandlungen und Fachgeschäfte gehen den Überlegungen voraus. Nachdem ich mich habe inspirieren lassen, werden die verschiedensten Kombinationen noch gedanklich von mir durchgespielt. Notizen gemacht, Zutaten und Mengen werden verschoben und dann doch wieder alles verworfen. Mal zu exotisch, zu simple, zu wenig Winter und Weihnachten für ein gutes Stollen Rezept oder einfach noch nicht fertig gedacht und deshalb aufs nächste Jahr verschoben. Ihr seht schon, so ein Weihnachtsstollen kann eine ernste Angelegenheit sein.

Rezept für Stollen Bourdaloue

Zutaten für 1 Stollen

150 g Sultaninen

50 g Williams-Christ-Geist

40 g Wasser

500 g Mehl 405

140 g Zucker

110 g Milch

1 Würfel frische Hefe

100 g Marzipan Rohmasse

1/2 Tonkabohne

1/2 Vanillestange

300 g Butter

1/2 Teel. Salz

150 g getrocknete Birnen

100 g Mandelblättchen

40 g Puderzucker

Zubereitung

Schritt 1

Am Vortag Sultaninen vorbereiten. Sultaninen in eine Schüssel geben. Wasser, Williams Christ Geist und 25 g des Zuckers in einem kleinen Topf aufkochen und heiß über die Sultaninen gießen. Abdecken und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Schritt 2

Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Bitte rechtzeitig abwiegen und bereit stellen (1). Marzipan 15 Minuten in die Gefriertruhe geben und danach fein reiben. Die getrockneten Birnen in kleine Würfel schneiden.

Schritt 3

Den Vorteig vorbereiten. Milch auf ca. 25°C erwärmen, Hefe zerbröselt zugeben und in der Milch durch Rühren auflösen. 40 g vom Mehl abwiegen und mit 10 g Zucker zu der Hefemilch geben (2). Alles verrühren und abgedeckt für ca. 25 Minuten gehen lassen (3).

Schritt 4

Mehl, ausgekratzte Vanilleschote, geriebene Tonkabohne, 250 g Butter, geriebenes Marzipan, 70 g Zucker und das Salz in eine große Rührschüssel geben (4). Den gegangen Vorteig darüber gießen und mit dem Knethaken der Küchenmaschine auf erster Stufe zu einem glatten Teig verkneten. Teig 30 Minuten ruhen lassen (5).

Schritt 5

Eingeweichte Sultaninen, Mandelblättchen und gewürfelte Birnen zum Teig geben (6). Gleichmäßig aber langsam unterkneten. Die Trockenfrüchte sollen nicht zermatscht werden.

Schritt 6

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Laib formen (7). Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und abgedeckt bei Zimmertemperatur 1 Stunde gehen lassen.

Schritt 7

Mit einem Rollholz von der Mitte aus den Teig eindrücken und zum Rand hin ausrollen (8). Den ausgerollten Teil etwas über die Mitte hinaus klappen und leicht fest drücken (9). Abgedeckt bei Zimmertemperatur eine weitere 1 Stunde gehen lassen.

Schritt 8

Backofen auf 180°C vorheizen.

Damit keine verkohlten Sultaninen beim Backen entstehen, müssen sie versenkt werden. Mit dem Zeigefinger die Sultaninen zurück in den Teig drücken. Darüber den Teig wieder etwas verschließen 10).

Schritt 9

Eine Alumanschette basteln und locker (1,5-2 cm Rand um den Teig lassen) um den Stollen legen (11).

Schritt 10

Den Stollen auf mittlerer Schiene 50-60 Minuten bei 180°C backen. Nach 25-30 Minuten kann die Manschette abgenommen werden, damit der Stollen etwas breiter wird. Wer das nicht mag, lässt sie dran. Den Backvorgang regelmäßig kontrollieren und den Stollen, wenn er zu braun werden sollte, mit Alufolie abdecken.

Schritt 11

Den Stollen aus dem Ofen nehmen und sofort mit 50 g flüssiger Butter bestreichen und mit dem restlichen Zucker bestreuen. Auskühlen lassen (12). Danach in Alufolie einpacken und eine Woche an einem kühlen Ort ruhen lassen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.

Eure La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da