Der Blog-Winterschlaf ist vorbei. Alle aufwachen, es gibt Müsli-Lollies. Einen süßen kleinen Confiserie-Snack für „pour le goûter“, den Nachmittags-Tee, für die Lunchbox als süßes Dessert oder für ein Snack-Buffet. Ausgedacht habe ich mir diese kleine Snack-Überraschung zusammen mit Müsliglück von Seeberger – den Spezialisten in Sachen Frühstück. Man könnte meinen, dass eine Pâticesse wie ich morgens schon Croissants und Pain au chocolat frühstückt. Stimmt auch, jedenfalls wenn ich in Paris bin. Dann wird schnell bei Gontran Cherrier reingesprungen, ein Croissant und ein Espresso bestellt, bevor der Tag richtig beginnt. In Deutschland gibt es aber meist Bircher-Müesli zum Frühstück und zwar schon ewig. Damit bin ich aufgewachsen und liebe es auch heute noch. Am Abend vorher werden die Haferflocken eingeweicht und morgens mit Zitronensaft, Milch, geriebenen Haselnüssen und einem geriebenen Apfel vermischt. Auch im Büro steht immer eine Packung Müsli im Schrank – wenn mal keine Zeit fürs Mittagessen bleibt. Zeit ist momentan bei mir sehr knapp und um alles zu schaffen, was ich mir vorgenommen habe, bräuchte es eigentlich zwei von mir und die bräuchten noch eine Assistentin 😉 Heute gibt es also eine kleine Süßigkeit aus Müsli und bald auch wieder mehr Rezepte im Blog.

Was ist drin im Rezept für Müsli-Lollies?

Für die Müsli-Lollies habe ich mich für die Sorte Berry Birthday entschieden. Ein Crunchy-Müsli mit Erdbeeren, Heidelbeeren und Getreide-Herzen. Damit alles gut zusammenhält und auch noch ordentlich Geschmack bekommt, wird das Müsli zusammen mit einer heißen Crème de caramel au beurre vermengt. Das Rezept dafür kennt ihr schon und es eignet sich wunderbar, um Müsli-Lollies oder Müsli-Riegel herzustellen. Getoppt werden die Lollies mit weißer Schokolade und noch mehr gefriergetrockneten Erdbeeren.

Welche Toppings für die Müsli-Lollies kann ich noch verwenden?

Bei der Garnitur könnt ihr richtig kreativ werden und passend zu eurer Müsli-Sorte verschiedene Toppings zusammenstellen. Ob dunkle Schokolade mit Krokant oder Fleur de sel, Milchschokolade mit bunten Streuseln oder kandierten Orangen, aber auch ganz pur schmecken die Müsli-Lollies einfach sehr lecker und sind schnell und einfach gemacht. Kinder sollten aber erst bei den Toppings miteinbezogen werden, da es durch den Karamell sehr heiß wird und kleine Finger schnell verbrannt sind. Große leider auch.

Gewinnt ein bisschen Müsliglück zum Valentinstag!

Wer Lust hat mit dem Rezept gleich loszulegen, kann auf der La Pâticesse Facebook Seite ein Päckchen mit Müsliglück von Seeberger und den passenden Lolliestielen gewinnen. Schaut doch mal vorbei und findet heraus, zwischen welchen Sorten ihr wählen könnt. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Was gibt es im Rezept für Müsli-Lollies zu beachten?

Ganz wichtig ist es, den Karamell vor der Zugabe der Sahne und Butter nicht zu dunkel werden zu lassen. Ein helles Karamell reicht aus. Wenn die Sahne zugegeben wird, wird der Karamell schlagartig dunkler und irgendwann ist es dann einfach zu dunkel und zu bitter bzw. verbrannt. Bei der kleinen Zuckermenge ist es gar nicht so einfach, den richtigen Moment abzupassen. Also, passende Topfgröße wählen und den Karamell genau beobachten.

Falls die Stiele nach dem Auskühlen der Müsli-Lollies zu locker sitzen, könnt ihr sie einfach herausziehen, in etwas Schokolade oder heißes Karamell tauchen und sie zurück in die Müsli-Kugeln stecken. Dann hält alles bombenfest.

Tipp: Wer seine Müsli Lollies für Valentinstag hübsch verpacken mag, findet auf dem Müsliglück Etikettengenerator noch Etiketten zum selbst gestalten.

Rezept für Müsli-Lollies – Sucettes au müesli



Zutaten für 8 Müsli-Lolies

Wichtige Backutensilien

Cake-Pop oder Lollie-Stiele

Silikonhandschuhe

Müsli-Lollies

150 g Müsli

30 g Zucker

30 g Butter

20 g Sahne

Garnitur/Décor

Weiße Kuvertüre

Gefriergetrocknete Erdbeeren

oder

Toppings nach Wunsch

Zubereitung

Butter in kleine Würfel schneiden und die Sahne leicht erwärmen bzw. sie sollte Raumtemperatur haben. Den Zucker gleichmäßig in einem kleinen Topf verteilen und zu einem hellen Karamell kochen. Die Sahne zugeben und warten bis das Karamell wieder flüssig ist. Danach die Butterwürfel zum Karamell geben und unter Rühren einmal aufschäumen lassen. Sofort das Müsli zum Karamell geben, Topf vom Herd nehmen und alles gründlich durchrühren. Hier bitte Silikonhandschuhe tragen! Aus der Müsli-Karamell-Masse 8 Kugel à ca. 25 g pressen/formen und jeweils einen Lolliestiel hineinbohren. Wieder etwas zusammendrücken und auf eine runde Form achten.

Bevor die Müsli-Lollies garniert werden können, bitte ca. 1 Stunde auskühlen lassen. Für die Garnitur oder Dekoration der Müsli könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ich habe etwas weiße Schokolade temperiert, die Lollies darin eingetaucht, noch eine Spirale mit weißer Schokolade aufgespritzt und viel gefriergetrocknete Erdbeeren und ein paar Herzen aus dem Müsli auf den Lollies verteilt.

La vie est belle

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da