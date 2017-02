In dieser Tarte au chocolat-café, stecken 5 Sorten Schokolade und ein wenig Café. 70% und 60% Schokolade, weiße Schokolade, geröstete Kakaobohnen und Kakaopulver.

Der Geschmack ist schokoladig herb, mit einer feinen Café-Note. Ein knuspriger Boden und die Nougatine von gerösteten Kakaobohnen, geben der Tart einen schönen Crunch und stehen im Kontrast, zu der fein schmelzenden Füllung.

Die Café-Schicht verstärkt und begleitet die Edelbiterschokoladen vorzüglich. Jede Schicht für sich ist ein Hochgenuss und verbindet sich auf dem Gaumen zu einem Ganzen. Als Abschluss eines Dîner, ist diese Tarte das krönende Ende.

Jetzt aber mal genug der Lobhymnen auf den Geschmack. Denn diese Tarte, kann noch ganz anderes bewirken.

Sie ist sozusagen, die etwas elegantere französische Antwort, auf die klassische Herrentorte. Nein, nicht Helge Schneider…, den kann niemand an Eleganz übertreffen!

Während aber die klassische Herrentorte, im Kaffeehaus gerne von Seniorenkränzchen, zum Kaffee bestellt wird. Haben wir es hier mit einer ganz anderen Expertin zu tun. Sie sollte nur gut dosiert eingesetzt werden und nicht beim falschen Gast!

Denn eigentlich, trägt dieses Dessert, bei meinen Freundinnen auch den Namen Ex-Junggessellen-Tarte. Sie hat den Ruf, aus Junggesellen und unentschlossenen Herren, veritable Partner und Ehemänner zu machen. Jawohl, Schokolade kann so was!

Meistens werden sie für einen kurzen Moment gaanz still und schließen für wenige Sekunden die Augen. Das ist der Moment, in dem die magische Wirkung einsetzt. Aber bitte keine Experimente machen, denn mit Liebe spielt man nicht und bevor ihr euch verseht, bleibt der Falsche für immer!

So ihr lieben Männer, ihr wisst jetzt, was euch blühen kann, wenn ihr demnächst eine Tarte au chocolat-café serviert bekommt.

Rezept für Tarte au chocolat-café Schokoladentarte mit Café

Zutaten für 1 Tarte von 22 cm (Höhe 2 cm)

Pâte sucrée au chocolat

25 g Schokolade 70 %

50 g Buter

35 g Puderzucker

1 Prise Salz

15 g Mandeln geschält und gemahlen

25 g Eigelb (Eigelb von einem L Ei)

100 g Mehl Type 405

Ganache au café

100 g Sahne

140 g weiße Schokolade

1-2 P. à 1,8 g Espresso-Sticks (löslicher Bohnenkaffee)

Ganache au chocolat

135 g Sahne

10 g Invertzucker (Grafschafter „Der Sonnenklare“ geht auch)

125 g Schokolade 60 %

35 g Butter

Nougatine au grué de cacao

15 g Milch

50 g Zucker

15 g Glucose (Grafschafter „Der Sonnenklare“ geht auch)

30 g Butter

50 g Kakao Nibs (geröstet, die rohen schmecken säuerlich)

5 g Mehl Type 405

Für die Garnitur/Dekoration

1 Teel. Kakao Pulver

Etwas Blattgold oder Blattgoldflakes

Zubereitung

Schritt 1

Für den Pâte sucrée au chocolat, die Schokolade auf dem Wasserbad oder vorsichtig in der Mikrowelle schmelzen. Die weiche aber nicht flüssige Butter, gesiebten Puderzucker und Salz cremig rühren (1). Das Ei unterrühren (2). Danach das gesiebte Mehl, gemahlene Mandeln und geschmolzene Schokolade (3) gleichmäßig unterkneten. Erst zu einer Kugel formen, auf Frischhaltefolie legen, mit Frischhaltefolie abdecken und zu einem fingerdicken Kreis platt drücken. Für 1-2 Stunde in den Kühlschrank legen. Über Nacht geht auch!

Den Teig zwischen der Frischhaltefolie, zu einem ca. 2 mm dünnen und ca. 27 cm (Durchmesser) großen Kreis ausrollen. Wieder für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank legen.

Schritt 2

Ofen auf 170°C vorheizen.

Einen Tartering, zügig mit dem Teig auslegen (4). Der Teig wird unter Zimmertemperatur sehr schnell weich, besonders durch die Handwärme. Eventuelle einen Esslöffel zur Hilfe nehmen, um den Teig im Ring zu glätten und anzupressen. Während aller Schritte der Teigverarbeitung gilt, wird er zu weich, dann bitte etwas im Kühlschrank kühlen.

Danach den Tarteboden mit eine Gabel leicht einpiecken. Bitte nicht durchstechen, die Löcher schließen sich oft nicht und später kann Ganache durchfließen.

Auf einem mit einer Silikonmate (Backpapier) ausgelegtem Backblech, auf mittlerer Schien, im vorgeheizten Ofen ca. 15-17 Minuten blindbacken. Nach 8-10 Minuten der Backzeit, das Blindbackmaterial entfernen und die Tarteschale bis zum Ende weiterbacken.

Die Tarteschale kann gut am Vortag zubereitet werden oder sogar eingefroren werden.

Schritt 3

Für die Ganache au café, Schokolade in kleine Stücke brechen und in ein hohes Gefäß geben. Sahne mit dem Kaffeepulver (Typ Espresso) aufkochen, 2 Minuten abkühlen lassen und auf die Schokolade gießen. Mit einem Pürierstab aufemulgieren, ohne zu viel Luft unterzuschlagen. Gefäß mit der Ganache auf den Tisch aufklopfen, um die Luftbläschen aufsteigen und zerplatzen zu lassen.

Ganache café auf ca. 35°C abkühlen lassen und gleichmäßig in die Tarteschale (7) gießen. Tarte 2 Stunden kühl stellen.

Schritt 4

Ofen auf 170°C vorheizen.

Für die Nougatine au grué de cacao, Milch, Glucose (oder Heller Sirup), Butter, Mehl und Zucker aufkochen lassen. Kakao Nibs unterrühren. Auf einer Silikonbackmatte gleichmäßig verteilen (5) (ausstreichen) und bei 170°C ca. 10-12 Minuten goldbraun backen. Vorsicht, bitte dabei bleiben und im Auge behalten. Da die Nougatine, wenn ihr sie aus dem Ofen geholt habt, noch um einiges nachdunkelt (durch die entstandenen Hitze und die Hitze des Backblechs), bitte rechtzeitig aus dem Ofen nehmen.

Auskühlen und aushärten lassen und in Stücke brechen (6). Die Stücke auf Küchenpapier legen, um nicht vom Zucker aufgenommenen Butter zu entfernen.

Schritt 5

Für die Ganache au chocolat, die Schokolade in kleine Stücke brechen und in ein hohes Gefäß geben. Sahne mit Invertzucker (Heller Sirup) aufkochen und 2 Minuten abkühlen lassen. Sahne auf die Schokolade gießen und mit einem Pürierstab aufemulgieren, ohne zu viel Luft unterzuschlagen. Auf 40°C abkühlen lassen und die kalte, in Würfel geschnittene Butter, mit einem Pürierstab in die Ganache einarbeiten. Gefäß mit der Ganache auf den Tisch aufklopfen, um die Luftbläschen aufsteigen und zerplatzen zu lassen.

Ganache au chocolat bei ca. 35°C (eventuelle in der Mikrowelle leicht erwärmen), gleichmäßig bis zum Rand, auf die Ganache au café gießen (8). Größere Luftbläschen, eventuelle mit einem Zahnstocher aufstechen – für die Perfektionisten 😉

Mindestens 2 Stunden im Kühlschrank (5-6°C) fest werden lassen.

Schritt 6

Kurz vor dem Servieren, die Tarte au chocolat-café ausgarnieren. Mit einem kleinen Sieb, das Kakaopulver auf die Tarte stäuben, um einen samtigen Effekt zu erzielen. Nougatine unsymetrisch in die Tarte stecken und etwas Blattgold auf der Tarte au chocolat-café verteilen.

Ich freue mich, mit der Tarte au chocolat-café, das erste Mal an einem Blog-Event teilnehmen zu können. Aber bei diesem Thema hatte ich keine Wahl 😉

Danke an Sibel von Insane in the Kitchen und Zorra von 1x umrühren bitte aka Kochtopf für diesen tollen Event.

Eure

La Pâticesse

