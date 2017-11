Die Tarte au chocolat gehört in Frankreich zu den beliebtesten Desserts und überhaupt hat sie unzählige Anhänger. Wie dunkel die Schokolade für die Ganache sein darf und ob Butter in die Ganache gehört oder nicht, da scheiden sich die Geschmäcker. Die Franzosen lieben dunkle Schokolade und deshalb habe ich mich in meinem Tarte au chocolat et fruits secs Rezept auch für die 70%ige Variante entschieden. Ganz wichtig ist es die Tarte au chocolat immer frisch zu genießen. Bloß nicht im Voraus produzieren, sondern immer am Tag der Ganache-Zubereitung servieren. Nur dann ist das Aroma und die Konsistenz perfekt.

Irgendwie mag sich bei mir keine richtige Weihnachtsstimmung einstellen. Es ist einfach viel zu tun und obwohl ich mich auf diese Zeit im Jahr immer sehr freue, habe ich wohl in diesem Jahr Anlaufschwierigkeiten. Und weil ich auch etwas wenig Zeit zum Bloggen habe, gibt es gleich zwei Rezepte. Eine klassische Tarte au chocolat (die unbedingt in euer Repertoire gehört) und die Festtagsversion. Mit einer Haube aus Caramel au chocolat et fruits secs.

Diese Schokoladen-Tarte mit Nüssen und Trockenfrüchten wird es schon richten – habe ich mir gedacht – als sich sie kreiert habe. Tatsächlich hat sich dann auch beim Backen und Fotografieren ein wenig besinnliche Stimmung eingeschlichen. Alles rein was glücklich und zufrieden macht war hier das Motto. Dunkle Schokolade, ein Potpourri an Nüssen und Trockenfrüchten, Karamell, Butter, Sahne und Vanille. Das Schokoladen-Karamell entwickelt bei der Zubereitung einen leicht fruchtigen Geschmack und harmoniert deshalb fabelhaft mit den Nüssen und Trockenfrüchten. Außerdem war das Rezept für eine Schokoladen-Tarte sowieso längst überfällig 😉

Rezept für Tarte au chocolat et fruits secs Schokoladen-Tarte mit Nüssen und Trockenfrüchten



Zutaten für eine Tarte von 22 cm Durchmesser 6 – 8 Personen

Pâte sucreé

60 g Butter

35 g Puderzucker

15 g blanchierte und gemahlenen Mandeln

1 Eigelb(M)

120 g Mehl Type 405

1 Prise Salz

½ ausgekratzte Vanilleschote

Ganache au chocolat

325 g Sahne

225 g Schokolade 70%

15 g Invertzuckersirup (Grafschafter Heller Sirup oder Akazienhonig geht auch)

Caramel au chocolat et fruits secs

150 g Nußmischung (z.B. Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Cashewkerne, Pistazien)

50 g Trockenfrüchte (z.B. Cranberries, Sultaninen)

100 g Zucker

150 g Sahne

40 g Butter

75 g Schokolade 70%

Zubereitung

Schritt 1

Für den Pâte sucreé, die weiche aber nicht flüssige Butter in einer Schüssel cremig rühren. Danach den gesiebten Puderzucker, die ausgekratzte Vanilleschote und das Salz einrühren. Eigelb hinzugeben und zu einer homogenen Masse verrühren. Mit dem gesiebten Mehl und den gemahlenen Mandeln zu einem Teig verkneten. Den Teig zu einer fingerdicken runden Platte formen und in Frischhaltefolie verpackt, für mindestens 1 Stunde (besser 2 Stunden) in den Kühlschrank legen.

Schritt 2

Ofen auf 170°C vorheizen. Pâte sucreé aus dem Kühlschrank nehmen und ca. 2-3 mm dünn (1) auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche oder zwischen Backpapier (1) rund ausrollen. Einen Tartering oder eine Tarteform mit dem Teig auslegen. Eventuell überstehende Ränder abschneiden. Mit einer Gabel den Teigboden einstechen. Danach im vorgeheizten Ofen ca. 18 – 22 Minuten gold-braun blindbacken. Aus dem Ofen nehmen und die Tarteschale abkühlen lassen.

Schritt 2

Für die Ganache au chocolat die Schokolade in kleine Stücke hacken und in eine Schüssel geben. Die Sahne zusammen mit dem Invertzuckersirup in einem Top aufkochen und über die kleingehackte Schokolade (2) gießen. Mit einem Pürierstab (die Messer sollten komplett in der Masse untertauchen) die Ganache (3) aufemulgieren. Die auf 40°C abgekühlte Ganache in die vorbereitete Tarteschale (4) gießen und für 2-3 Stunden in den Kühlschrank stellen.

Schritt 3

Bevor mit der Zubereitung des Caramel au chocolat et fruits secs begonnen werden kann, bitte die Tarte au chcolat aus dem Kühlschrank nehmen und für ca. 20 Minuten in die Gefriertruhe stellen.

Die Butter in Würfel schneiden, Schokolade klein hacken und die Sahne in der Mikrowelle erwärmen. Den Zucker trocken (ohne Zugabe von Wasser) zu einem blonden Karamell kochen. Die Butter und die Sahne zugeben und kochen, bis sich das Karamell gelöst hat. Topf vom Herd nehmen und die Schokolade zum Karamell geben und miteinander verrühren. Die Nüsse und Trockenfrüchte unterrühren. In eine Schüssel umfüllen und im Kühlschrank (für Eilige in der Gefriertruhe) auf 28 – 29°C abkühlen lassen. Zwischendurch immer wieder gut durchrühren. Die Masse sollte noch glänzend und geschmeidig sein.

Schritt 4

Die Tarte auch chocolat aus der Gefriertruhe nehmen und das 28 – 29°C warme Caramel au chocolat et fruits secs auf der Tarte verteilen. Für 1 Stunden in den Kühlschrank geben.

