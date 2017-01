Wie muss die perfekte tarte au citron sein? Die ewige Frage unter Franzosen. Schließlich geht es hier um eine ernste Sache und die französische Patisserie wäre ohne Tarte au citron nicht denkbar. Mit oder ohne meringue. Lieber sauer oder süß. Gebackene Creme oder Lemon curd. Mal abgesehen davon, dass ich so ziemlich alles meringuesieren könnte, gibte es für mich persönlich nur eine Antwort. Wenn Lemon curd, also crémeux au citron, dann ohne meringue. Wenn die Creme mitgebacken wurde, dann muss meringue auf die tarte au citron. Einen leichten Hang zur Säure sollte sie schon haben, meine perfekte tarte au citron. Aber natürlich nicht zu viel.

Ich zeige euch heute in meinem Rezept, wie eine crémeux au citron hergestellt wird. Ganz ohne Maisstärke und Gelatine. Das Geheimnis liegt, wie so oft in der Patisserie, in der richtigen Temperatur und dem richtigen Verhältnis der Zutaten.

Ein Crémeux wird ähnlich wie eine crème anglaise zubereitet und zusätzlich mit kalter Butter aufmontiert. Manchmal wird auch Mascapone verwendet.

Die Crémeux au citron als Füllung für meine Tarte, ist nach der Kühlung schnittfest, aber super seidig in der Konsistenz und könnte auch gelöffelt werden. So muss sie sein, hach!

Die Temperaturen in meinem Rezept sind sehr wichtig, um eben genau diese Schnittfestigkeit und dabei die seidige Cremigkeit zu erreichen. Auf gut Glück könnt ihr es natürlich auch versuchen, ich empfehle dies aber nicht. Kauft euch ein digitales Zuckerthermometer! Ihr werdet viel Spaß damit haben!

Die Basis-Creme aus Zucker, Eiern und Zitronensaft wird auf 80°C erhitzt, um ihre maximale Bindefähigkeit zu erreichen. 80°C sind deshalb möglich (normalerweise beginnt bei dieser Temperatur das Ei sich in Rührei zu verwandeln), weil der Zucker und Zitronensaft, diesen Punkt etwas nach oben verschiebt. Ab ca. 68 – 70°C werdet ihr beim Rühren der Basis-Creme feststellen, wie sie langsam bindet. Bei mehr als ca. 82 – 84°C ist aber spätestens Schluss, sonst droht Rührei.

Abkühlen auf 35 – 40 °C muss die Basis-Creme, bevor die Butter untergemixt wird. Sonst würden sich die Butterbestandteile (Milchfett, Wasser und Eiweiß) trennen und dies, gibt keine schöne Konsistenz und die Bindung wäre dahin. Vom Geschmack, will ich gar nicht anfangen.

Ich hoffe ich habe euch nicht abgeschreckt, sonst würde euch eine wunderbare Tarte au citron entgehen. Ganz zu schweigen von dem leckeren Lemon Curd, welches ihr ab jetzt mit diesem Rezept, zuverlässig für euer kleines Frühstück zubereiten könntet.

Nebenbei, könnt ihr euch auch bei der Zubereitung, ein wenig wie ein echter pâtissier oder eine echte pâtissière fühlen.

Noch ein kleine Genuss-Empfehlung: Eine Tasse Drachenbrunnentee, passt perfekt zur Tarte au citron.

Rezept für Tarte au citron

Zutaten für eine Tarte au citron von 22 cm (Höhe 2 cm)

Pâte sucrée

65 g Butter

45 g Puderzucker

15 g blanchierte und sehr fein gemahlenen Mandeln

25 g Vollei (1/2 Ei) oder 1 Eigelb (L) von 25 g

120 g Mehl Type 405

1 Prise Salz

1/4 ausgekratzte Vanilleschote

Crémeux au citron

125 g Zitronensaft (je nach Größe 2-5 Stück)

125 g Zucker

150 g Eier 3 St. (M)

150 g Butter

1 – 2 Teel. fein abgeriebene Zitronenschale

Zubereitung

Schritt 1

Für den Pâte sucrée, die weiche aber nicht flüssige Butter in einer Schüssel cremig verrühren. Gesiebten Puderzucker, Vanille und Salz in die cremige Butter rühren. Das Eigelb bzw. das halbe Vollei hinzugeben und zu einer homogenen Masse verrühren. Gesiebtes Mehl und gemahlene Mandeln hinzugeben und zu einem Teig verkneten. Den Teig zu einer fingerdicken runden Platte formen und in Frischhaltefolie verpackt, für 1 – 2 Stunde in den Kühlschrank legen.

Schritt 2

Für die Crémeux au citron, die Schale einer Zitrone abreiben und bereit halten. Saft aus den Zitronen pressen.

Eier mit Zucker in einem kleinen Topf glatt rühren. Zitronensaft und Zitronenschale hinzugeben und verrühren.

Auf kleiner Flamme, die Masse unter ständigem Rühren, unter Zuhilfenahme eines Thermometers erhitzen. Bis 80 – 82 °C erreicht sind. Sofort vom Herd nehmen und durch ein feines Sieb, in eine Schüssel gießen. Alle festen Bestandteile vom Ei und der Zitrone sollten nun herausgefiltert sein.

Die Masse auf 35-40°C abkühlen lassen. Mit einem Thermometer kontrollieren.

Kalte Butter in Würfel schneiden und mit einem Pürierstab unter die Eier-Zitronen-Creme montieren, bis keine Butterflöckchen mehr zu sehen sind. Für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.

Schritt 3

Ofen auf 170°C vorheizen. Pâte sucrée aus dem Kühlschrank nehmen und ca. 2 – 2,5 mm dünn auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche rund (ca. 26 – 27 cm) ausrollen. Einen Tartering oder eine Tarteform mit dem Teig auslegen. Eventuell überstehende Ränder abschneiden. Mit einer Gabel den Teigboden einstechen.

Danach im vorgeheizten Ofen ca. 15-17 Minuten gold-braun blindbacken. Aus dem Ofen nehmen und die Tarteschale abkühlen lassen.

Schritt 4

Die Tarteschale randvoll mit der Crémeux au citron füllen und mit einer kleinen Konditorpalette über den Rand hinaus glatt streichen. Die Tarte au citron mit einer Kuchenhaube abgedeckt, für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank (5°C) stellen. Besser 4-5 Stunden. Über Nacht geht auch.

Zur Dekoration, können schnell kandierte Zitronenscheiben (110 g Zucker und 100 g Wasser aufkochen lasssen. Vom Herd nehmen und dünne Zitronenscheiben für 30 Minuten in den Sirup legen) genommen werden. Oder kurz vor dem Servieren, die Tarte au citron mit geriebener Zitronenschale bestreuen.

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da