Diese Limetten-Tarte mit Basilikum ist eines meiner absoluten Lieblingsrezept und stellt sozusagen die Erweiterung meines Tarte au citron Rezeptes dar. Gleichzeitig ist es eines der Rezepte, welches sich am häufigsten von mir gewünscht wird und zu jeder Gelegenheit passt. Kein Wunder, denn eine klassische Tarte au citron ist für die wenigsten Menschen ein flüchtiger Flirt. Meist ist es Liebe und oft auch auf den ersten Blick. Ab was wäre, wenn man die Crémeux mit Limetten und frischem Basilikum aromatisiert, die Meringue italienne ebenfalls mit Limettensaft verfeinert und nachdem sie abgeflämmt wurde mit Basilikum-Zucker bestreut? Dann – oho dann – ja dann möchte man mit dieser Limetten-Tarte durchbrennen. Wem solche wilden Abenteuer ein wenig zu viel sind, der belässt es einfach bei der Crémeux au citron vert basilic und reibt nur ein wenig Limettenschale über die Tarte, wie Jacques Genin in seinem Shop in Paris oder streut etwas vom Basilikum-Zucker auf das Limetten-Basilikum-Curd wie La Pâticesse und überrascht mit einem Augenzwinkern. Alleine der Duft, das würzige Aroma und die Säure der Limette gepaart mit den süßlichen und pfeffrigen Note des Basilikum und getragen von einem satten Butteraroma, machen diese Limetten-Tarte schon zu einem wahren Genuss.

Wie genau wird die Limetten-Tarte gemacht, auf was muss man achten?

Freiwillig würde ich wenig an meinem Rezept für eine Tarte au citron ändern. Auch hier bin ich ihm treu geblieben und wer meinen Klassiker schon gebacken hat, wird auch bei diesem Rezept kaum Schwierigkeiten bekommen. Alles hängt davon ab, das richtige Verhältnis von sauer und süß zu finden. Dies habe ich euch schon mit der Rezeptur abgenommen. Ihr achtet bitte auf die korrekte Zubereitung der Crémeux, welche wie eine Crème anglaise gekocht wird. Um diese cremig-zarte Textur zu erreichen, müsst ihr euch exakt an die Temperaturangaben für die Zubereitung der Crémeux halten. Denn hierin steckt das Geheimnis für die unnachahmliche Konsistenz. Für die Bindung wird nur Ei und Butter verwendet. Keine Maisstärke, keine Gelatine oder anderes. Die Meringue italienne wird mit einem heißen Limettensirup aufgeschlagen und wie immer findet ihr alle Informationen, wie auch für den Pâte sucrée und für die Meringue italienne im Rezept. Der Basilikum-Zucker sollte erst kurz vor dem Servieren im Mörser zerrieben werden. Damit Farbe und Aroma des Basilikums am intensivsten sind.

Welche Varianten kann ich mit diesem Rezept für eine Limetten-Tarte noch realisieren?

Mir persönlich gefällt es auch, die Limetten-Tarte mit Erdbeeren zu belegen und mit Basilikum-Zucker zu bestreuen.

Aber auch Varianten mit Minze oder Ingwer sind göttliche.

Für eine Tarte au citron vert et menth: Basilikum durch Minze austauschen, sowohl in der Crémeux als auch im Zucker. Die Limetten-Meringue ist optional, macht aber die Limetten-Tarte mit Minze zu einem Augenschmaus.

Für eine Tarte au citron vert et gingembre: Hier würde ich die Meringue komplett weglassen und das Ingwer-Limetten-Aroma ganz für sich stehen lassen. Den Ingwer (ca. 2,5 cm) auf einer Ingwerreibe aus Keramik reiben und anstatt des Basilikum zur Crémeux geben. Diese Limetten-Tarte mit Ingwer passt hervorragend zu einer Tasse grünen Tee.

Rezept für Limetten-Tarte mit Basilikum/ Tarte au citron vert et basilic



Zutaten für 6 Personen / Tarteletteringe (s.Bezugsquellen) von 8 cm Durchmesser

Pâte sucrée

130 g Butter

90 g Puderzucker

30 g blanchierte und sehr fein gemahlenen Mandeln

50 g Ei, 1 Ei (M)

240 g Mehl Type 405 oder 245 g

1 g Salz

1/2 ausgekratzte Vanilleschote, oder 1 Teel. (5 g) Vanille-Paste, bitte 5 g Mehl zugeben

Crémeux au citron vert basilic

125 g Limettensaft (je nach Größe 4 – 5 Stück)

125 g Zucker

150 g Eier 3 St. (M)

160 g Butter

fein abgeriebene Limettenschale von 2 Limetten

frisches Basilikum, ca. 1 lockere Hand voll

Meringue italienne citron vert

60 g Eiweiß

100 g Zucker

30 g Limettensaft

20 g Zucker

Sucre au basilic

15 g Zucker

frische Basilikumblätter

Zubereitung

Schritt 1

Für den Pâte sucrée, die weiche aber nicht flüssige Butter in einer Schüssel cremig verrühren. Gesiebten Puderzucker, Vanille und Salz in die cremige Butter rühren. Das Vollei hinzugeben und zu einer homogenen Masse verrühren. Gesiebtes Mehl und gemahlene Mandeln hinzugeben und zu einem Teig verkneten. Den Teig zu einer fingerdicken rechteckigen Platte formen und in Frischhaltefolie verpackt, für 2 Stunde in den Kühlschrank legen, oder über Nacht.

Schritt 2

Ofen auf 170°C vorheizen.

Pâte sucrée aus dem Kühlschrank nehmen und ca. 2,5 – 3 mm dünn auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche oder zwischen Silikonmatten bzw. Frischhaltefolie rechteckig ausrollen. Tartelette-Ringe (8 cm) mit dem Teig auslegen. Zwischen den Arbeitsschritten im Kühlschrank oder dem Gefrierschrank kühlen. Eventuell überstehende Ränder abschneiden. Mit einer Gabel den Teigboden leicht einstechen und mit Blindbackmaterial füllen. Danach im vorgeheizten Ofen ca. 10 Minuten blindbacken, Blindbackmaterial entfernen und weitere ca. 8 – 10 Minuten backen, bis die Tartelettes gold-braun sind. Aus dem Ofen nehmen und die Tartelettes auskühlen lassen.

Schritt 3

Für die Crémeux au citron, die Schale von zwei Limetten abreiben und bereit halten. Saft aus den Limetten pressen.

Eier mit Zucker in einem kleinen Topf glatt rühren. Limettensaft und Limettenschale hinzugeben und verrühren.

Auf kleiner Flamme die Masse unter ständigem Rühren, unter Zuhilfenahme eines Thermometers erhitzen, bis 80 – 82 °C erreicht sind. Sofort vom Herd nehmen und durch ein feines Sieb in eine Schüssel gießen. Alle festen Bestandteile von Ei, Limette und Basilikum sollten nun herausgefiltert sein.

Schritt 4

Die Masse auf 35-40°C abkühlen lassen. Mit einem Thermometer kontrollieren.

Kalte Butter in Würfel schneiden und mit einem Pürierstab unter die Eier-Zitronen-Creme montieren, bis keine Butterflöckchen mehr zu sehen sind.

Schritt 4

Die Tarteletteschalen randvoll mit der Crémeux au citron füllen und mit einer kleinen Konditorpalette über den Rand hinaus glatt streichen. Die Tarte au citron mit einer Kuchenhaube abgedeckt, für mindestens ca. 2 – 3 Stunden in den Kühlschrank (5°C) stellen.

Schritt 5

Für die Meringue italienne citron vert, die Eiweiße in der Küchenmaschine mit 10 g Zucker anschlagen. Dann weitere 10 g Zucker zugeben und weiter zu Eischnee schlagen. Währenddessen den Limettensaft und Zucker zu einem Sirup kochen, wenn der Sirup 121°C erreicht hat langsam zu dem geschlagenen Eischnee gießen und weiter schlagen bis die Masse abgekühlt ist.

Schritt 6

Für den Basilikumzucker, Basilikum und Zucker in einen Mörser geben und zerreiben, bis sich alle Basilikumblätter mit dem Zucker verbunden haben.

Schritt 7

Tartelettes au citron vert et basilic aus dem Kühlschrank nehmen und mit der Meringue italienne nach Wunsch ausgarnieren. Danach mit Basilikumzucker bestreuen.

La vie est belle

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da