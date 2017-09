Süße Feigen-Tarte mit Himbeeren und einer Füllung aus gerösteten Haselnüssen. Im späten Sommer oder frühen Herbst muss ich einfach mit frischen Feigen arbeiten. Ich liebe sie in allen Varianten und verarbeite sie zu Konfitüren, Chutneys und lege sie in Alkohol ein. Natürlich wird auch mit den Feigen gebacken und weil die Kombination aus Feigen und Himbeeren so unwiderstehlich ist und in Frankreich überaus beliebt, habe ich mir für die Garnitur noch ein paar frische Himbeeren eingekauft.

Woraus besteht die Feigen-Tarte mit Himbeeren genau?

Die Basis ist ein Pâte sucrée. Im Grundrezept für den Pâte sucrée habe ich die Zubereitung ganz genau beschrieben. Dort findet ihr auch einige Tipps und Tricks. Der Pâte sucrée wird vorgebacken und danach bis zur Hälfte mit einer Crème de noisette gefüllt und gold-braun zu Ende gebacken. Auf der Crème de noisette wird eine köstliche Marmelade de figues et framboises verstrichen. Kleiner Tipp: Etwas mehr kochen und mit Joghurt oder auf Baguette genießen. Zuletzt werden Figues rôties, also kurz gegrillte Feigen, auf der Tarte verteilt und mit frischen Himbeeren ausgarniert. Ein Gedicht sag ich euch!

Was gibt es beim Rezept für die Feigen-Tarte zu beachten?

Da wäre einmal der Einkauf der Feigen und Himbeeren. Sie sollten reif sein, aber nicht zu weich und von innen schönen rot-blau. Da hatte ich leider kein Glück und habe die schönsten Feigen zur Marmelade verarbeitet und musste dann mit dem Leben, was die Natur (oder mein Obst- und Gemüsehändler) für mich bestimmt hatte. Da es recht spät für frische Himbeeren ist, habe ich für die Marmelade auf Tiefkühlware zurückgegriffen und nur ein paar frische Himbeeren für die Garnitur eingekauft. Für das intensive Aroma der Crème de noisettes ist es wichtig, dass die Haselnüsse wirklich frisch geröstet werden, das macht einen riesen Unterschied im Geschmack und Duft. Ansonsten ist alles ganz einfach, wie die gesamte Tarte finde ich und wie immer, ist auch alles im Rezept erklärt.

Rezept für Feigen-Tarte mit Himbeeren / Tarte aux figues et framboises



Zutaten für 6 – 8 Personen / Tartering von 22 cm Durchmesser

Wichtige Backutensilien

Küchenmaschine oder Handrührer

Tartering 22 cm*

Langes Rollholz 50 cm*

Pâte sucrée

65 g Butter

45 g Puderzucker

15 g blanchierte und sehr fein gemahlenen Mandeln

25 g Vollei (1/2 Ei) oder 1 Eigelb (L) von 25 g

125 g Mehl Type 405

1 Prise Salz

1/4 ausgekratzte Vanilleschote oder 1/2 Teel. selbstgemachte Vanille-Paste

Crème de noisettes

50 g Butter

50 g Zucker

50 g gemahlenen Haselnüsse oder 60 g ganze Haselnüsse

50 g Ei, 1 Ei (M)

Marmelade de figues et framboises

275 g reife Feigen

125 g Himbeeren, tiefgekühlt

30 g Rohrohrzucker

1 Blatt Gelatine, handelsüblich

Figues rôties

12 reife aber feste Feigen

5 g Puderzucker

Garnitur

Eventuell zum Überglänzen ein Trauben- oder Apfelgelee

Frische Himbeeren

Zubereitung

Schritt 1

Für den Pâte sucrée, die weiche aber nicht flüssige Butter in einer Schüssel cremig verrühren. Gesiebten Puderzucker, Vanille und Salz in die cremige Butter rühren. Das Eigelb bzw. das halbe Vollei hinzugeben und zu einer homogenen Masse verrühren. Gesiebtes Mehl und gemahlene Mandeln hinzugeben und zu einem Teig verkneten. Den Teig zu einer fingerdicken runden Platte formen und in Frischhaltefolie verpackt, für mindestens 2 Stunde, in den Kühlschrank legen.

Schritt 2

Für die Marmelade de figues et framboises zuerst die Himbeeren auftauen und durch ein feines Sieb passieren/streichen. Davon ca. 80 g abwiegen und in einen kleinen Topf geben. Von den Feigen die Stielansätze abschneiden und die Feigen in kleine (0,5 cm) Würfel schneiden und mit dem Rohrohrzucker zu dem Himbeermus geben. Für 15 Minuten köcheln lassen und auf 250 g „Marmelade“ einkochen lassen. Dabei das Umrühren nicht vergessen!.

Tipp: Soll die Tarte etwas im Voraus zubereitet werden, dann bitte 1 Blatt Gelatine für 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen und gründlich unter die warme Marmelade de figues rühren. Für Tartelettes braucht dies nicht gemacht werden.

Schritt 3

Ofen auf 170°C vorheizen. Pâte sucrée aus dem Kühlschrank nehmen und ca. 2,5 – 3,0 mm dünn auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche rund (ca. 26 – 27 cm) ausrollen. Einen Tartering oder eine Tarteform mit dem Teig auslegen. Eventuell überstehende Ränder abschneiden. Dann mit einer Gabel den Teigboden einstechen. Danach im vorgeheizten Ofen ca. 15 Minuten blindbacken.

Schritt 3

Währenddessen für die Crème de noisettes zuerst die Haselnüsse im auf 180 °C vorgeheizten Ofen für ca. 8 Minuten rösten. Danach etwas die Haut entfernen und die abgekühlten Haselnüsse fein mahlen und 50 g abwiegen. Oder gemahlenen Haselnüsse 3-4 Minuten im Ofen anrösten. Die Butter mit dem Zucker in der Küchenmaschine/Handrührer cremig verrühren. Dann das Ei zugeben und kräftig verrühren bis eine Emulsion entstanden ist. Zuletzt die gemahlenen Haselnüsse einrühren. Danach die Masse in die vorbereitete Tarte füllen, glatt streichen und bei 175 °C für 15 Minuten weiter backen.

Schritt 5

Für die Figues rôties den Ofen auf 200 °C heizen. Die Feigen sechsteln und auf eine Silikonmatte legen. Dünn mit Puderzucker bestäuben und für 3 Minuten in den vorgeheizten Ofen geben.

Schritt 6

Die abgekühlte Tarte mit der Marmelade de figues et framboises bestreichen und die Feigen nach Wunsch auf die Tarte legen. Eventuell die Feigen-Tarte etwas leicht erwärmtem Gelee dünn einpinseln und mit Himbeer-Scheiben belegen.

La vie est belle

Eure

La Pâticesse

