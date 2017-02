Bevor sich alle auf die viel zu früh angebotenen Erdbeeren stürzen, bremse ich euch mit einer Apfelrosen-Tarte aus. Welche den romantischen Namen „Bouquet de roses“ trägt. Sie passt besser in den Winter und ist mindestens eine so schöne Augenweide, wie es die saftigste rote Erdbeertarte nur sein könnte. Zugegeben, mir fällt es auch schwer noch etwas standzuhalten und auch meine Augen werden magisch zu den in der Auslage einiger Supermärkte angebotenen Beeren gelenkt. Deshalb habe ich überlegt, was eine gute Alternative sein könnte, um gleichzeitig Frühlingsgefühle zu wecken und noch ein bisschen die Standhaftigkeit zu unterstützen, um diesem Angebot zu widerstehen. Eingefallen ist mir sofort diese wunderhübsche Apfelrosen-Tarte aus roten knackigen Äpfeln, die als Lageräpfel, auch jetzt noch in guter Qualität zu haben sind. Bevor ich aber hier weiter so oberlehrerhaft daherkomme, zurück zur Apfelrosen-Tarte.

Was ist drin in der Apfelrosen-Tart?

Noch ist Winter, aber alles schreit schon nach saftig, süß und lecker in uns. Kein Problem, das kann ich! Süß, buttriger und knackiger Pâte sablée gefolgt von einer saftigen Crème d’amande mit Vanille-Paste, darauf süß-säuerliches Apfelkompott und in Zitronen-Sirup blanchierte und zu Rosen geformte rote Apfelscheiben, welche im Ofen mitgebacken und direkt vor dem Servieren mit einem Hauch Puderzucker bestäubt werden.

Reingepackt in das Bouquet de roses Rezept habe ich euch auch eine Menge Grundrezepte im Blog und so seht ihr auch in diesem Rezept wieder, wie mit im Gehirn fest verankerten Grundrezepten, in Kühlschrank oder Kühltruhe bevorrateten Basis-Zutaten und ein wenig Kreativität, immer wieder neue Kombinationen an herrlichen Leckereien entstehen können. Apfelkompott für die Pâtisserie und Vanille-Paste solltet ihr unbedingt in euer Vorrats-Sortiment aufnehmen. Schnell, einfach und günstig könnt ihr damit viele Rezepte verwirklichen und einfache Lebensmittel wie Quark und Joghurt verfeinern oder schnell ein paar Crêpes mit Vanille und Apfelkompott zubereiten oder die famosen Apfeltaschen im Blog backen.

Wer hat sie erfunden die Tarte bouquet de roses?

Kein geringerer als Alain Passard, Chef des vegetarischen drei Sterne Restaurants L’Arpège in Paris und unermüdlich auf der Suche nach alten Obst- und Gemüsesorten. Wer sich für diesen Ausnahme-Chef interessiert, auf Netflix gibt es eine Dokumentation „Chef’s Table France“ und Alain Passard wird darin eine Folge gewidmet.

Allerdings habe ich mich im heutigen Rezept nicht an das Original gehalten. Im Rezept von Alain Passard, wird sie mit Blätterteig gebacken und auch die Mandelcreme ist nicht Bestandteil seiner Rezeptur.

Rezept für Tarte aux pommes „Bouquet de roses“ / Apfelrosen-Tarte



Zutaten für 8 Personen / Tartering von 22 cm Durchmesser (siehe Bezugsquellen)

Pâte sablée Zubereitung siehe Grundrezept für Pâte sablée

125 g Mehl Type 405

50 g Zucker

2 g Salz

65 g Butter

25 g Vollei

Compote de pommes

125 g trockenes Apfelkompott für die Pâtisserie, siehe Grundrezept Compote de pommes

Crème d’amande siehe Grundrezept Crème d’amande

50 g Butter

50 g Zucker

50 g blanchierte, gemahlene Mandeln

50 g Ei, 1 Ei (M)

Nach Wunsch 1 Teel. Vanille-Paste zugeben

Apfelrosen

ca. 900 g rote Äpfel, ca. 5 Stück

2 Zitronen (ca. 60 ml Saft)

300 g Zucker

240 g Wasser

Garnitur

Puderzucker

Zubereitung

Schritt 1

Den gekühlten Pâte sablée rund und ca. 3 mm dick ausrollen. Einen Tartering von 22 cm Durchmesser mit dem Teig auslegen und überstehende Ränder abschneiden. Danach für 30 Minuten im Kühlschrank kühlen.

Schritt 2

Währenddessen die Crème d’amande zubereiten und bereithalten. Für den Zitronensirup, die Zitronen auspressen und den Saft zusammen mit dem Zucker und dem Wasser in einen Topf geben. Ebenfalls bereithalten.

Schritt 3

Den Ofen auf 170 °C vorheizen und den Pâte sablée für ca. 12 Minuten blindbacken. Danach das Blindbackmaterial entfernen und die Crème d’amande gleichmäßig auf dem Teig verteilen und die Tarte für weitere ca. 12 Minuten im Ofen backen, bis die Mandelcreme leicht gebräunt ist.

Schritt 4

Währenddessen den Sirup aufkochen, die Äpfel entkernen, halbieren und auf einem Gemüsehobel in 1 mm dünne Scheiben hobeln. Die Apfelscheiben in eine hitzebeständige Schüssel geben und mit dem heißen Zitronensirup übergießen. Nach ca. 5 Minuten, wenn die Apfelscheiben leicht biegsam sind, den Sirup durch ein Sieb abseihen und beginnen die Apfelrosen zu formen.

Dafür 5 – 6 Apfelscheiben der Länge nach versetzt übereinander legen und zu Rosen aufrollen.

Schritt 5

Das abgewogene Apfelkompott mit einer kleinen Winkelpalette auf der Tarte/Crème d’amande dünn verteilen und die Apfelrosen darauf platzieren. Dabei die Apfelrosen leicht in die Füllung drücken und die „Rosenblätter“ etwas auffächern/auseinander biegen.

Die Tarte für weitere ca. 15 Minuten in den Ofen geben.

Warm oder kalt servieren und vor dem Servieren mit etwas Puderzucker bestäuben.

La vie est belle

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da