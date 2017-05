Eigentlich bin ich bei der Tarte aux quetsches eine absolute Puristin. Einen fast neutral schmeckenden Teig, leicht salzig und nur mit einem Hauch Zucker. So viel Zwetschgen wie in die Tarteform passt und nach dem Backen, genügend Zucker über die Zwetschgen streuen, um den süß-säuerlichen Geschmack schön auszubalancieren. Ein Hauch Zimt darf sein und brauner Zucker würde auch keinen Schaden anrichten. Das erste Mal habe ich dieses simple Rezept in Wittisheim im Elsass gegessen und war ein wenig überrascht, wie gut mir diese ganz einfache Zwetschgentarte ohne jeden Chichi geschmeckt hat. Seit dem bin ich ein Fan und Ende August bzw. Anfang September darf die Zwetschgentarte nicht mehr fehlen.

So weit, so gut im Spätsommer! Beginnt aber so langsam der frühe Herbst und zeigt er sich von seiner besten Seite, mit kühler frischer Luft und Sonnenschein. Dann fängt für mich die schönste Jahreszeit an. Weil die Sonne sich eben nicht mehr den ganzen Tag blicken lässt, weiß ich die kurzen Zeiten einfach besonders zu schätzen. Man ahnt, dass das Jahr langsam zu Ende geht und hin und wieder schleicht sich schon ein kleiner Gedanke an Weihnachten ein. Auch Regen kann mir im Herbst nicht die Stimmung vermiesen, dafür liebe ich es einfach zu sehr mit einer heißen Tasse Tee am Fenster zu sitzen, zuzuschauen wie die Tropfen ihre Spuren auf dem Fensterglas ziehen und einfach ein wenig vor mich hin zu träumen.

Außerdem treffen zwei von mir sehr geliebte Backwaren aufeinander. Ende September gibt es gerade noch heimische Zwetschgen in den Läden und gleichzeitig füllen sich die Regale (eigentlich zu früh) mit Spekulatius & Co. Zugegeben, ein kurzes Zeitfenster für meine Tarte aux quetsche et spéculoos, aber nichts stimmt mich schöner auf den Herbst ein, wie dieses Rezept für Zwetschgentarte mit Spekulatius-Streusel.

Wie wird sie gemacht die Zwetschgentarte mit Spekulatius Streusel?

Ein einfacher Pâte brisée bildet die Basis und wird zusätzlich mit gemahlenen Haselnüssen aromatisiert. Reife, makellose und nicht zu weiche Zwetschgen braucht es noch für das Rezept. Hier darf es ein ganzes Kilo Zwetschgen schon sein und natürlich reichlich Gewürz-Spekulatius. Zum einen als Saft-Stopp unter den Zwetschgen und als Spekulatius-Streusel mit braunem Zucker und Zimt. Zugegeben, es könnte einem etwas weihnachtlich zu Mute werden. Wer aber wie ich, von den sogenannten weihnachtlichen Gewürzen das ganze Jahr nicht genug bekommen kann, der wird fast ein wenig traurig sein, dass es nicht das ganze Jahr frische Zwetschgen gibt.

Rezept für Tarte aux quetsches et streusel spéculoos Zwetschgentarte mit Spekulatius-Streusel



Zutaten für eine Tarteform von 28 cm Durchmesser

Pâte brisée à la noisette

90 g Butter

150 g Mehl Type 405

3 g Salz

45 g Zucker

85 g Wasser

40 g Haselnüsse, gemahlen

Streusel spéculoos

50 g Mehl Type 405

75 g Gewürz-Spekulatius

70 g Butter

30 g brauner Zucker

¼ Teel. Zimt

Wer mag, kann dem Streusel-Teig noch ca. 20 g gemahlene Haselnüsse zugeben.

Für den Belag

1 kg Zwetschgen

50 g Gewürz-Spekulatius (zum Austreuen der Form)

Für die Garnitur

1 El. brauner Zucker

Puderzucker, Zimtstange und Sternanis nach Wunsch

Zubereitung

Schritt 1

Für den Pâte brisée à la noisette: Mehl, Haselnüsse, Salz, Zucker und Butter in der Küchenmaschine oder mit den Händen zu sandigen Streuseln (1) verarbeiten. Danach das kalte Wasser zugeben und nur kurz zu einem homogenem Teig (2) verkneten. Den Teig fingerdick auf Frischhaltefolie geben und gleich einen Kreis formen, dann fällt das spätere Ausrollen leichter. Den Teig in Frischhaltefolie verpackt für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank geben und gut durchkühlen lassen. Vor dem Ausrollen kann er zusätzlich auch noch 5 Minuten in die Kühltruhe gelegt werden.

Schritt 2

Die Gewürz-Spekulatius für das Ausstreuen der Form in einem Mixer (Multizerkleinerer) fein mahlen und bereithalten. Die Zwetschgen halbieren, entsteinen (3) und jede Zwetschgenhälfte zu 2/3 einschneiden. Am schönsten wird das, wenn man sie nicht am Stielansatz einschneidet, sondern auf der gegenüberliegenden Seite.

Schritt 3

Für die Streusel spéculoos, die Gewürz-Spekulatius mit dem Mixer (Multizerkleinerer) fein mahlen. Mehl, Zimt und braunen Zucker zugeben und noch einmal ganz kurz durchmixen. Diese Mischung mit der Butter zu Streuseln (4) verkneten. Eventuell, damit sich die Streusel besser formen lassen, für 16 Minuten noch etwas in den Kühlschrank geben. Nach Geschmack zu größeren oder feineren Streuseln formen.

Schritt 4

Ofen auf 190°C vorheizen.

Die Tarteform dünn mit Butter ausstreichen und leicht mehlieren. Pâte brisée à la noisette auf einer bemehlten Arbeitsfläche mit einem bemehlte Rollholz rund ausrollen und die Tarteform mit dem Teig auslegen. Mit einer Gabel den Teig gleichmäßig einstechen und mit den gemahlenen Spekulatius ausstreuen. Danach die Zwetschgen in versetzten Reihen auf dem Teig anordnen und mit den Spekulatius-Streusel gleichmäßig belegen. Die Zwetschgentarte auf der mittleren Schiene, in den vorgeheizten Ofen geben und ca. 45-50 Minuten backen.

Schritt 5

Den braunen Zucker über die noch warme Zwetschgentarte mit Spekulatius-Streusel verteilen. Die Tarte aux quetsches et streusel spéculoos warm oder kalt servieren, da gehen die Geschmäcker auseinander. Kurz vor dem Servieren nach Wunsch mit Puderzucker, Zimtstange und Sternanis ausgarnieren.

Eure

La Pâticesse

