Um schon mal Lust aufs Wochenende zu machen, teile ich mein liebstes Erdbeertarte Rezept mit euch. Eine frischgebackene Tarte chouquettes aux fraises, ein ganz besonderes Patisserie Träumchen und gefüllt mit einer Crème aus Sahne, Mascarpone, weißer Schokolade und Vanille. Die ersten sonnigen warmen Tage gab es endlich und mit ihnen kommen auch die heimischen Erdbeeren in Hülle und Fülle auf die Märkte und in die Patisserien. Erdbeeren überall und immer, denn ich bin ganz verliebt in diese knallroten Früchtchen. Am liebsten pur oder ganz klassisch mit Sahne. Mehr braucht es für mich nicht.

Manchmal allerdings, gönne ich mir und lieben Freunden auch ein kleines Extra an Erdbeer-Wonne und verpacke meine Lieblingsfrucht, in einer vanilligen Tartschale, gefüllt mit einer reichhaltigen sahnigen Crème wie in diesem Rezept. Und weil die süßen kleinen Chouquettes mit ihrem Hagelzucker so hübsch die Erdbeeren begleiten, dürfen sie auf meiner Erdbeertarte natürlich auch nicht fehlen. Selbstverständlich sind die Chouquettes auch mit der Crème chantilly vanille gefüllt. Für den besonderen Seufz-Moment, reiche ich immer noch eine frische Erdbeersauce zur Tarte, an der sich die Gäste nach Lust und Laune selbst bedienen können.

Was ist das Besondere an dieser Erdbeertarte?

Das Besondere an dieser Erdbeertarte ist, dass sie zwei Desserts vereint. Einmal eine klassische französische Tarte aux fraises mit herrlich vielen Erdbeeren und die kleinen Chouquettes à la crème, die eben die Mini-Ausgabe der Choux à la crème sind. Französischer geht es fast nicht mehr.

Ein wenig Vorbereitung braucht dieses Erdbeertarte Rezept schon. Aber es lohnt sich, diese sommerliche Versuchung einmal auszuprobieren. Unbedingt solltet ihr auch Erdbeeren mit süßem intensivem Aroma bevorzugen, denn die roten Früchtchen können sich auf dieser Tarte nicht verstecken. Der buttrige Tarteboden kann am Vortag gebacken werden, oder sogar noch früher, dann wird sie einfach eingefroren. Die Crème chantilly vanille muss sogar am Vortag gekocht werden, damit sich die Aromen schön verbinden, sie wieder gut runtergekühlt ist und sich so besser aufschlagen läßt. Auch der Biskuit und der Sirup können schon vorbereitet werden. So müssen für den großen Auftritt, nur noch die weltbesten Erdbeeren gekauft und die süßen Chouquettes gebacken werden. Aber das geht dann alles ganz schnell und das Garnieren der Tarte macht richtig Spaß und dabei können auch schon ein paar Erdbeeren genascht werden.

Darf es noch eine kleine Getränke-Empfehlung zur Erdbeertarte mit Chouquettes sein?

Wenn es mal kein Café oder Tee zur Tarte sein darf, probiert doch mal einen Rosé Champagner dazu. Lasst euch gut beraten und wählt einen Champagner mit fruchtigem Bouquet aus Erdbeeren und Himbeeren. Wenn es was ganz Besonderes sein darf, dann gönnt euch einen Ruinart Rosé. Aber pssst, von mir habt ihr den Tipp nicht…..

Rezept für Tarte chouquettes aux fraises Erdbeertarte mit Windbeutelchen



Zutaten für eine Erdbeertarte von 22 cm (2 cm Höhe)

Crème chantilly vanille

250 g Sahne

50 g weiße Schokolade

1/2 Vanilleschote

75 g Mascarpone

Sirop vanille

67 g Zucker

50 g Wasser

Reste einer halben Vanilleschote

Pâte sucreé

60 g Butter

35 g Puderzucker

15 g blanchierte und gemahlenen Mandeln

1 Eigelb (L), 25 g

110 g Mehl Type 405

1/2 Vanilleschote

1 Prise Salz

Biscuit à la cuillère

30 g Eiweiß

20 g Zucker

1 Prise Salz

20 g Eigelb

10 g Maisstärke

15 g Mehl Type 405

Pâte à choux

65 g Milch-Wasser-Gemisch

30 g Butter

¼ Teel. Zucker (ca. 1 g)

¼ Teel. Salz (ca. 1 g)

35 g Mehl

1 Ei (55 g)

1 Eigelb

Hagelzucker

Erdbeersauce

150 g Erdbeeren

15 g Puderzucker

Garnitur

350 g Erdbeeren

Minzblättchen

1 Teel. Puderzucker

Zubereitung

Schritt 1

Für die Créme chantilly vanille, die weiße Schokolade hacken und in eine Schüssel geben. Sahne mit dem Mark der ausgekratzten Vanillieschote in einem Topf aufkochen. Vom Herd nehmen und 2 Minuten abkühlen lassen. Danach die Sahne über die Schokolade gießen. Mascarpone dazugeben (1) und mit einem Pürierstab aufemulgieren.

Die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht (12 Stunden) in den Kühlschrank stellen. Die Sahne sollte auf 4°C abgekühlt werden.

Schritt 2

Für den Vanillesirup, die ausgekratzte Vanilleschote aus Schritt 1 mit 50 g Wasser und dem Zucker einmal aufkochen (2). Sirup mit samt der Vanilleschote in ein Glas umfüllen, abdecken und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Schritt 3

Für den Pâte sucreé, die weiche aber nicht flüssige Butter in einer Schüssel cremig rühren. Gesiebten Puderzucker und Salz in die cremige Butter rühren. Das Eigelb hinzugeben (3) und zu einer homogenen Masse verrühren. Gesiebtes Mehl und gemahlene Mandeln hinzugeben (4) und zu einem Teig verkneten. Den Teig zu einer fingerdicken runden Platte (5) formen und in Frischhaltefolie verpackt, für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank legen.

Schritt 4

Ofen auf 170°C vorheizen. Pâte sucreé aus dem Kühlschrank nehmen und ca. 2-3 mm dünn auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche rund ausrollen. Einen Tartering oder eine Tarteform (6) mit dem Teig auslegen. Eventuell überstehende Ränder abschneiden.

Danach im vorgeheizten Ofen ca. 18 Minuten gold-braun blindbacken. Nach den ersten 10 Minuten, das Blindbackmaterial entfernen un die Tarteschale fertig backen. Tarteschale aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.

Schritt 5

Für den Löffelbiskuit-Teig, den Ofen auf 200°C vorheizen.

Mehl und Maisstärke zusammen durchsieben. Puderzucker durchsieben.

Das Eiweiß mit dem Zucker und der Prise Salz steif schlagen. Danach das Eigelb zugeben und vorsichtig verrühren. Mehl und Maisstärke vorsichtig unter die Eimasse heben.

Teig in einen Spritzbeutel mit runder Tülle füllen und eine ca. 19 cm große (7) Scheibe, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech spritzen und ca. 10 Minuten im vorgeheizten Ofen goldbraun (8) backen. Biskuit kurz abkühlen lassen, vom Backpapier lösen und auf einem Kuchengitter komplett auskühlen lassen. Mit einem Messer ganz knapp den Rand abschneiden.

Schritt 6

Für die Chouquettes, das Mehl sieben. Milch-Wasser-Gemisch, Butter, Zucker und Salz in einem kleinen Topf aufkochen lassen. Topf vom Herd ziehen und gesiebtes Mehl unterrühren. Topf wieder auf den Herd stellen und auf kleiner Flamme den Teig mit einem Holzlöffel rühren, bis ein Kloß entstanden ist und sich am Topfboden eine ganz leichte Mehlschicht (9) gebildet hat (ca. 1 Minute)

In eine Rührschüssel umfüllen und für 5-10 Minuten etwas abkühlen lassen.

Ei verrühren und in 2 Portionen unter den Teig rühren. Immer erst wieder etwas Ei hinzugeben, wenn sich der Teig mit dem Ei schon gut verbunden hat (10).

Schritt 7

Ofen auf 220°C vorheizen

Den pâte à choux in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen (0,8 cm) und ca. 1,5-2 cm große Bällchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech spritzen. Eigelb mit ein paar Tropfen Wasser verrühren und die Brandteig-Bällchen mit der Eistreiche einpinseln. Hagelzucher großzügig (11) über die Bällchen streuen. Danach das Blech auf einer Seite etwas anheben und den übrigen Hagelzucker vom Blech rieseln lassen und mit einem zweiten Backblech auffangen (12).

Backblech auf mittlerer Schiene in den Ofen geben. Temperatur auf 180°C zurück regeln und ca. 18-20 Minuten backen. Blech aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.

Schritt 8

Für die Erdbeersauce, Erdbeeren und Puderzucker mit einem Pürierstab ganz glatt pürieren. Danach im Kühlschrank kühl stellen.

Schritt 9

Die Crème chantilly vanille aus dem Kühlschrank nehmen und in der Küchenmaschine mit dem Schlagbesen steif schlagen (13/14). Achtung, die Crème kann schnell überschlagen werden! Gut beobachten und die Geschwindigkeit langsam nach oben regeln.

Die Crème in einen Spritzbeutel mit runder Lochtülle füllen.

Schritt 10

Etwas von der Crème chantilly vanille auf der Tarteschale verteilen. Danach den Biskuit in die Mitte legen und mit dem Vanille-Sirup (15) tränken. Wenn der Biskuit gut mit dem Sirup getränkt ist, wieder Crème chantilly vanille in der Tartschale verteilen und mit einer kleinen Palette bis zum Rand der Tarteschale glatt streichen (16). Tarte in den Kühlschrank stellen.

Schritt 11

Chouquettes mit der restlichen Crème chantilly vanille füllen. Auf der Unterseite der Chouquettes mit einem Messer oder mit einer feinen Tülle ein Loch vorbohren und die Chouquettes mit der Crème füllen.

Schritt 12

Tarte aus dem Kühlschrank nehmen, mit den Chouquettes und den Erdbeeren ausgarnieren. Um eine elegante und nicht zu sehr gewollte Optik zu erzielen, die Erdbeeren teilweise halbieren und asymmetrisch auf der Tarte chouquettes au fraises anordnen. Mit etwas Puderzucker bestäuben und mit Minzblättchen belegen.

La vie est belle.

Eure

La Pâticesse

