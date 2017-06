Eine Pfirsich-Blätterteigtarte ist im Hochsommer schon ein wahrer Klassiker in den französischen Patisserien und Boulangerien. Ich persönlich liebe sie mehr als z.B. eine Aprikosentarte, obwohl die natürlich auch ein Genuss ist. Aber das Aroma, welches die Pfirsiche beim Backen in der crème frangipane entwickeln, ist einfach herrlich.

Was ist genau drin in der Pfirsich-Blätterteigtarte?

Die Tarte feuilletée aux pêches ist sehr fragile und super saftig im Geschmack. Ein dünn ausgerollter Blätterteig, verleiht ihr die typische französische Leichtigkeit, welche an warmen Tagen so sehr willkommen ist. Am besten wird die Pfirsich-Blätterteigtarte mit selbst hergestelltem Blätterteig inversée aus diesem Rezept. Aber auch mit gekauftem Blätterteig funktioniert sie gut. Dann aber beim Einkaufen darauf achten, dass der Blätterteig auch Butter und nicht nur gehärtete Fette enthält. Nach dem Backen bekommt sie noch eine dünne Schicht Extraglanz aus Gelee und als Farbtupfer etwas gehackte grüne Pistazien übergestreut. Dadurch, dass sie fast ausschließlich aus crème frangipane und Pfirsichen besteht, ist sie auch ein kleines sommerliches Dessert, z.B. mit einer Kugel Sahneeis. Ich würde aber auch ein Glas Champagner dazu trinken, während ich unter dem Sonnenschirm in den blauen Himmel blinzle.

Wie wird die Tarte aus Pfirsichen und Blätterteig so schön glänzend?

Dann möchte ich euch heute aber auch noch zu einem kleinen Experiment verleiten und eure Pfirsich-Blätterteigtarte mal nicht mit Aprikosengelee zu überglänzen, sondern einmal ein Quittengelee zu versuchen. Der Glanz ist noch schöner und das leichte Vanille- und Rosenaroma harmoniert einfach toll mit den Pfirsichen, ohne dass ihr Eigengeschmack gestört oder ihr Farbspiel verändert wird. Das Quittengelee ist glasklar und lässt sich wunderbar dünn mit einem Pinsel, auf der Tarte, bis in den letzten Winkel verteilen. Sozusagen ein kleiner Tipp von mir.

Rezept für Tarte feuilletée aux pêches/Pfirsich-Blätterteigtarte



Zutaten für 1 Tarte von 20×20 cm (6 Personen)

200 g Blätterteig, Pâte feuilletée inversée selbst hergestellt oder eine Rolle Blätterteig aus der Kühltheke (mit den Blätterteigresten, macht ihr selbstverständlich schnell noch ein paar Palmiers mit)

Crème frangipane, bestehend aus:

Crème pâtissière

125 g Milch

1 Vanilleschote

2 Eigelbe (40 g)

25 g Zucker

15 g Maisstärke

Crème d’amande:

70 g Butter

70 g Puderzucker

70 g geschälte und gemahlene Mandeln

1 Ei (M)

15 g Mehl

Für den Belag und die Garnitur

ca. 700 g Pfirsiche, reif aber nicht weich und bitte nicht direkt aus dem Kühlschrank

60 g Quittengelee (Aprikosengelee oder Apfelgelee)

10 g gehackte Pistazienkerne

Etwas Puderzucker

Zubereitung

Schritt 1

Zu erst die crème pâtissière herstellen. Eigelbe, Zucker und Maisstärke in einer kleinen Schüssel verrühren. Die Milch mit der ausgekratzten Vanilleschote in einem kleinen Topf aufkochen. Vanillemilch langsam zur Eigelbmischung gießen und dabei ständig rühren. Alles zurück in den Topf geben und bei mittlerer Hitze und ständigem Rühren! aufkochen lassen, bis sie gebunden hat. Das geht blitzartig. Die crème pâtissière in Frischhaltefolie einpacken und abkühlen lassen (Kühlschrank).

Schritt 2

Für die crème d’amande, die sehr weiche aber nicht flüssige Butter (Mikrowelle) mit dem Puderzucker verrühren. Die Mandeln zugeben und weiter rühren. Danach das Ei unter die Mischung rühren und zuletzt das Mehl.

Schritt 3

Für die crème frangipane, die abgekühlte crème pâtissière mit einem kleinen Schneebesen cremig rühren und unter die crème d’amande mischen. Frangipane in einen Dressiersack mit Lochtülle (0,8 cm) füllen und bereit halten. Kann auch einen Tag früher zubereitet werden und im Kühlschrank aufbewahrt werden. Am Backtag, die Crème bitte vor dem Backen erst wieder Raumtemperatur annehmen lassen.

Schritt 4

Backblech mit silikonisiertem Backpapier auslegen. Den Blätterteig ca. 2 mm dünn ausrollen, Tartering auf das Backpapier stellen und mit dem Blätterteig (1) auslegen. Ich verwende hier keine Silikonmatte, da der dünne Blätterteig mit der reichhaltigen Füllung, auch gut Hitze von unten benötigt. Die Silikonmatte würde das etwas abschwächen.

Schritt 5

Ofen auf 180°C vorheizen.

Crème frangipane in Bahnen auf den Blätterteig spritzen (2) und dabei einen Rand von ca. 0,5 cm lassen. Pfirsiche vierteln und in Reihen (3) in die crème frangipane stecken. Am schönsten wird das, wenn das Ende mit dem Strunk in die Crème gesteckt wird.

Auf mittlerer Schiene in den vorgeheizten Backofen schieben und für ca. 35-45 Minuten backen. Kurz aus dem Ofen nehmen und den Tartering entfernen. Für weitere ca. 10-15 Minuten zurück in den Ofen geben.

Achtung: Verwendet ihr keinen Tartering, dann können die Backzeiten variieren bzw. sich etwas verlängern!

Schritt 6

Die Pfirsich-Blätterteigtarte auf Raumtemperatur auskühlen lassen. Das z.B. Quittengelee etwas erwärmen und die Tarte mit einem Pinsel einstreichen, bis sie einen schönen Glanz hat. Danach die Ränder mit Puderzucker bestäuben und (4) die gehackten Pistazienkerne auf der Tarte feuilletée aux pêches verteilen.

