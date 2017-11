Für mich ist der Herbst die schönste Jahreszeit, aber auch gleichzeitig Quitten- und Weinzeit. Deshalb war es schon lange an der Zeit, beides in einem Rezept zu verbinden. Herausgekommen sind moderne und leichte Quitten-Tartelettes mit goldenen Riesling-Würfeln aus BREE Wein. Passend zur Jahreszeit und als süßer Abschluss eines herbstlichen Menüs. Mit viel Vorfreude auf meine Gäste, gehe ich besonders gerne auf Märkten einkaufen. Zwischen September und November finden viele Bauernmärkte und Weinfeste statt und für mich ist es immer wieder ein Highlight, dort die verschiedenen herbstlichen Genüsse wie z.B. Quitten, Hagebutten, Kürbisse und Birnen einzukaufen, um mir neue Rezepte mit ihnen einfallen zu lassen. Gemütlich am Fenster sitzend und mit den letzten wärmenden Sonnenstrahlen im Gesicht und mit dem Blick auf die leuchtenden Farben des Herbstlaubes, kommen mir dann bei einem Glas Wein auch schnell Ideen, wie ich diese besondere und entspannte Stimmung in einem Rezept einfangen kann.

Woraus besteht das Rezept für die Quitten-Tartelettes mit Riesling?

Das Rezept habe ich diesmal ganz einfach gehalten. Nicht zu viele Komponenten und Zutaten, aber spektakulär lecker und perfekt, um den goldenen Herbst zu feiern und das Wochenende zu genießen. Den Boden bildet eine Scheibe Pâte sucrée. Schön buttrig-süß und mit einem Hauch Mandeln und Vanille. Ein leichter Biscuit mascarpone citron umschließt den knackigen Boden und dient als Basis für die goldenen Quitten mit Honig „Coings confits au miel“. Daneben noch etwas Mascarpone-Sahne mit weißer Schokolade und Vanille „Chantilly chocolat blanc vanille“. Als Highlight noch ein paar Riesling-Würfel mit einem Hauch Gold und schon habt ihr ein herbstliches Dessert.

Warum Riesling von BREE Wein für die Quitten-Tartelettes?

Der feine und fruchtige BREE Riesling der Weinkellerei Peter Mertes harmoniert einfach perfekt zu den Quitten-Tartelettes finde ich. Denn so unkompliziert und modern wie das Dessert, ist auch der Riesling von BREE. Mit seinen mineralischen Noten und den fruchtigen Pfirsich- und Quitten-Aromen, gibt er diesem französisch-deutschen Dessert einfach noch einen spritzigen Kick. Das Motto des längst verstorbenen Firmengründer Peter Mertes lautete „Wein soll in erster Linie schmecken und zur Lebensfreude beitragen“, aber bestimmt hätte er auch nichts gegen ein schickes Design gehabt. Alle Weine der Marke BREE sind in edle und moderne Flaschen abgefüllt, welche im Jahr 2009 mit dem red-dot Design Award ausgezeichnet wurden. Wie wäre es, habt ihr Lust bekommen auf ein herbstliches Dessert mit BREE Riesling oder vielleicht auf ein ganzes Riesling-Menü? Dann schaut doch mal im Bree Amazon Shop vorbei.

Was gibt es zu beachten im Rezept für die Quitten-Tartelettes mit Riesling?

Nur wenig. Ihr könnt wirklich alles am Vortag zubereiten. Je nachdem, wann ihr die Basis-Tartelettes zubereitet, müsst ihr beim Sirup aufpassen. Heiße Tartelettes mit kaltem Sirup tränken, kalte Tartelettes mit heißem Sirup tränken. Außerdem ist es wirklich wichtig, die Chantilly chocolat blanc vanille ca. 12 Stunden im Voraus zuzubereiten, da sie sich nur nach dieser Kühlzeit optimal aufschlagen lässt. Das war es auch schon. Nichts ist wirklich kompliziert oder gar aufwendig, so dass euch genügend Zeit bleibt, um köstliche Zutaten einzukaufen und die Anwesenheit eurer Gäste und Lieben zu genießen. Vor dem Servieren nur schnell alle fertigen Komponenten auf dem Biskuit verteilen und schon habt ihr einen krönenden Abschluss für euer goldenes Herbst-Menü.

Rezept für Quitten-Tartelettes mit Riesling

Tartelettes aux coings



Zutaten für 5 Tartelettes von 8 cm Durchmesser

Wichtige Backutensilien s. Bezugsquellen

Handrührer oder Küchenmaschine mit Schlagbesen

5 Tarteletteringe von 8 cm Durchmesser und 2 cm Höhe

Runder Ausstecher von 7 cm Durchmesser

Dôme Silikonform, 3 cm Durchmesser

Rollholz

Spritztülle und Spritzbeutel

Pâte sucrée

65 g Butter

45 g Puderzucker

1/2 ausgekratzte Vanilleschoten, oder 1/2 Teel. (2 – 3 g) Vanille-Paste

1 g Salz

25 g Vollei, 1/2 Ei (M)

15 g blanchierte und sehr fein gemahlene Mandeln

125 g Type 405

Chantilly chocolat blanc vanille

200 g Sahne

50 g Mascarpone

1/2 – 1 Vanilleschote, ausgeschabt

50 g weiße Schokolade

1 Blatt Gelatine, handelsüblich

Coings confits au miel

225 g Quitte (netto), 1 Quitte von ca. 350 g

15 g Honig

5 g Zitronensaft

60 g Wasser

1 Blatt Gelatine, handelsüblich

Gelée au Riesling

125 ml. Riesling

5 g Zucker

1,5 Blatt Gelatine, handelsüblich

Nach Wunsch etwas Blattgold

Sirop d’imbibage au citron

40 g Wasser

20 g Zitronensaft

30 g Zucker

Biscuit mascarpone citron

50 g Ei, ca. 1 (M) Ei

80 g Zucker

Zitronenabrieb einer kleinen Zitrone

60 g Mascarpone

60 g Mehl

1 g Backpulver

Etwas Butter und Mehl für die Tarteletteringe

Zubereitung

Schritt 1

Aus den Pâte sucrée Zutaten, wie im Grundrezept für Pâte sucrée beschrieben, einen Teig zubereiten und für 2 Stunden im Kühlschrank kühlen.

Danach zwischen Frischhaltefolie oder Silikonmatten 3 mm dünn ausrollen und mit einem Ausstecher Kreise von 7 cm Durchmesser (1) ausstechen und im auf 170 °C vorgeheizten Ofen für 7 – 8 Minuten hell (2) vorbacken. Etwas auskühlen lassen.

Schritt 2

Für die Chantilly chocolat blanc vanille die Gelatine in kaltem Wasser ca. 5 Minuten einweichen (3) lassen. Währenddessen die Sahne mit der ausgekratzten Vanilleschote einmal aufkochen und bei geschlossenem Deckel 5 Minuten ziehen lassen. Gelatine gut ausdrücken und in der Vanillesahne auflösen. Danach die Vanillesahne durch ein Sieb über die weiße Schokolade gießen, Mascarpone zugeben und mit einem Pürierstab (4) aufemulgieren. Mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Schritt 3

Für das Coings confits au miel die Quitte schälen und in 0,5 cm kleine Würfel schneiden. Die Quittenwürfel zusammen mit dem Wasser, Honig und Zitronensaft in einen Topf geben und ca. 15 – 20 Minuten bei geschlossenem Deckel einkochen. Danach ca. 5 Minuten abkühlen lassen. Währenddessen Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Gelatine ausdrücken und in das Confit gründlich einrühren. Das Confit in 15 Mulden der Dôme-Silikonform füllen. Dabei gut verteilen, andrücken und mit einer kleinen Palette glatt streichen. Etwas abkühlen lassen und für ca. 2 Std. in den Gefrierschrank geben.

Schritt 4

Für das Gelée au Riesling die Gelatine für ca. 5 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Den Riesling mit dem Zucker (8) köcheln lassen, bis er auf 75 g einreduziert ist. Kurz etwas abkühlen lassen. Die Gelatine gut ausdrücken und im Riesling auflösen. Das Blattgold zugeben und mit einem kleinen Schneebesen verrühren, bis sich kleine Flöckchen bilden. Danach in eine mit Frischhaltefolie ausgelegte Schale (8) gießen und abgedeckt für mindestens 3 Stunden (oder über Nacht) in den Kühlschrank stellen.

Schritt 5

Für den Sirop d’imbibage au citron das Wasser mit Zucker und Zitronensaft einmal aufkochen lassen.

Wichtig: Heiße Tartelettes mit kaltem Sirup tränken, kalte Tartelettes mit heißem Sirup tränken.

Schritt 6

Ofen auf 170 °C vorheizen.

Für den „Biscuit mascarpone et citron“ das Mehl mit dem Backpulver (9) durchsieben. Die Mascarpone glatt rühren und beides bereithalten. Danach das Ei mit dem Zucker und dem Zitronenabrieb in der Küchenmaschine oder mit dem Handrührer weiß schlagen, bzw. bis sich das Volumen (10) verdoppelt hat. Die glatt gerührte Mascarpone zugeben, verrühren und danach das Mehl (11) einarbeiten. Biskuit-Masse in einen Spritzbeutel füllen.

Schritt 7

Tarteletteringe (8 cm) mit etwas Butter einpinseln, leicht mehlieren und auf ein mit einer Silikonmatte ausgelegtes Backblech setzen. Die vorgebackenen Pâte sucrée Scheiben mittig in die Tarteletteringe (12) setzen und gleichmäßig mit Biskuit-Masse bedecken. Das Blech leicht auf den Tisch klopfen, damit die Biskuit-Masse in die Ränder läuft. Für ca. 14 – 16 Minuten in den vorgeheizten Ofen geben und gold-braun backen. Kurz abkühlen lassen und aus den Tarteletteringen lösen.

Tipp: Sollte sich in der Mitte eine Beule gebildet haben, Tartelettes auf der Silikonmatte umdrehen und ein Backblech für 5 Minuten auf die Tartelettes legen.

Schritt 8

Tartelettes mit dem Zitronensirup tränken. Je nachdem, ob ihr die Tartelettes am Servier-Tag oder schon vorher zubereitet, werden die heißen Tartelettes mit kalten Sirup getränkt oder die kalten Tartelettes mit heißem Sirup getränkt. Dafür die Tartelettes mit dem Sirup bestreichen (Pinsel), bis sie den Sirup aufgenommen haben.

Schritt 9

Für die Garnitur der Quitten-Tartelettes jeweils 3 Halbkugeln Coings confits au miel auf den Tartelettes verteilen. Danach die Chantilly chocolat blanc vanille mit einem Handrührgerät oder der Küchenmaschine aufschlagen. Vorsicht, die Chantilly kann leicht überschlagen werden, also gut beobachten und das Tempo langsam erhöhen. Die Chantilly in einen Spritzbeutel mit Tülle füllen und die Quitten-Tartelettes nach Wunsch ausgarnieren. Das Riesling-Gelee in Würfel schneiden und auf die fertigen Tartelettes verteilen.

La vie est belle

Eure

La Pâticesse

