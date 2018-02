Eine kleine Geschichte über die Kraft & das Lockerlassen mit der #7minuteschallenge von YOGI TEA

Normalerweise versuche ich während mein Lieblingstee zieht allerlei Dinge zu erledigen. Diesmal habe ich mir dabei ganz bewußt 7 Minuten Zeit genommen, um genau über diese Gewohnheit nachzudenken. „Muss ich jede Minute des Tages effektiv gestalten?“ oder „Warum fällt es mir so schwer auch mal ungeplante Pausen zu genießen?“ oder „Darf ich auch mal lockerlassen?“. Sofort kam mir ein Satz in Erinnerung, welcher mich bis heute beschäftigt.

„Sie machen im Leben alles mit Kraft.“ sagte mein Physiotherapeut und lächelte dabei erleuchtet in seinem gelben T-Shirt und der roten Jogginghose, während ich mit schmerzendem Fuß vor ihm hin und her lief. Solche Sätze in Kombination mit buddhistischer Gelassenheit, während ich angetreten bin, um möglichst schnell mein Problem zu lösen, versetzen mich augenblicklich in einen Zustand der inneren Raserei. „Wie auch sonst, wenn der eine verunfallte Fuß auch nach 2 Jahren bei jedem Schritt schmerzt? Weg-ge-omt bekommen wir das Problem bestimmt nicht, du … dem die Sonne aus dem … scheint!“, dachte ich mir, während ich im Kopf schon mal das Rückfahrtticket buchte, um der Hölle der Glückseligkeit zu entkommen und mir einen echten Physiotherapeuten zu suchen. Erwidert habe ich aber nur „Wirklich?“ und versuchte – mit Kraft – meine rechte Augenbraue, welche sich in solchen Momenten verdächtig meinem Haaransatz nähert, wieder auf ein weniger spöttisches Maß abzusenken. Er hingegen lächelte – noch immer! Als ich grade Luft holen wollte, um hier mal eine klitzekleine Kleinigkeit klar zustellen, kniete sich dieser Meister der Gelassenheit hin, hob mein wehes Füßchen an, wackelte am Gelenk rum und sprach mit sanfter Stimme: „Einfach beim Gehen den Fuß nach dem Abrollen lockerlassen“ und „Das war’s für heute erst mal.“ Ich war sprachlos, „Was bitte war denn das?“, dachte ich und verließ wortlos die Sporthalle, in welcher dieses Schauspiel gerade gegeben wurde. „War das sein Ernst, einfach lockerlassen?“ und „Welche Positionsnummern hat denn diese Behandlung auf der Abrechnung mit meiner Krankenkasse?“ Fragen über Fragen. Um die Geschichte nicht zu lang werden zu lassen, kürze ich hier ab. Für mich deutete sich noch am selben Tag in einem Park ein Wunder an. An einer möglichst unbeobachteten Stelle probierte ich meinen neuen „lockeren Gang“ mal aus. Nach dem Abrollen des Fußes, wackelte ich mit ihm in der Luft ein wenig hin und her. Sah bestimmt unglaublich blöd aus, tat aber gut. Meine Technik habe ich mit der Zeit natürlich noch etwas verfeinert und bis heute ist der Fuß schmerzfrei. Auch den Rest des Tages dachte ich noch über den Satz „Sie machen im Leben alles mit Kraft“ nach. Denn da hatte er Recht, der Herr Physiotherapeut. Nicht nur körperlich verlasse ich mich auf meine Kraft, sondern auch geistig. Lieber kraxle ich den Berg rauf und runter, als mit fliegenden Armen mir einen Schein beim Kreistanz-Seminar an der FH* zu ertanzen. Wenn ich an etwas arbeite, bin ich auf das Ziel fokussiert, versuche den Prozess inkl. Timing zu optimieren, vergesse auch mal sämtliche Pausen und lasse nicht locker bis es passt. Zum Glück habe ich auch Humor und bin auch für jede kleine Blödelei unter Kollegen zu haben.

Gelernt habe ich damals, dass Körper und Geist auch mal Pausen brauchen und ich auch mal lockerlassen darf bzw. muss. Leider vergesse ich das zu oft. In Zukunft werde ich mir ganz bewußt 7 Minuten Zeit gönnen, während mein Lieblingstee zieht, um mich an diesen Vorsatz zu erinnern.

*Ja, Sozialpädagogik Lernbereich 5. Habe ich aber nicht zu Ende studiert – wen wundert es 😉

Rezept für Törtchen mit Golden Milk – Petits Gâteaux au Lait d’or



Zutaten für 6 Portionen

Wichtige Backutensilien

6 Dessertringe, 6 cm Durchmesser und 5 cm Höhe

oder

Silikonform Zylinder SF028, 6 cm Durchmesser

Tortenrandfolie, 5 cm Höhe (wird für die Dessertringe und die Silikonform benötigt)

Spritzbeutel

Handrührer oder Küchenmaschine

Ganache montée lait d’or

200 g Sahne 35 % bzw. Konditorsahne

2 Teebeutel YOGI TEA Kurkuma Chai

55 g weiße Schokolade

1 Blatt Gelatine, handelsüblich

Ganache montée chocolat blanc

200 g Sahne 35 % bzw. Konditorsahne

55 g weiße Schokolade

1 Blatt Gelatine, handelsüblich

Compote de mangue

125 g reife Mango, netto

15 g Honig

5 g Limettensaft

25 g Wasser

1/2 Blatt Gelatine, handelsüblich

Croustillant au sarrasin

25 g Vollkorn Buchweizen gepufft und ungesüßt

40 g weiße Kuvertüre

Finition et Décor

20 g fein geriebene grüne Pistazien

Zubereitung

Schritt 1

Für die Ganache montée lait d’or die Sahne einmal aufkochen lassen und 2 Teebeutel YOGI TEA Kurkuma Chai für 7-9 Minuten abgedeckt in der Sahne ziehen lassen. Danach die Teebeutel gut ausdrücken. Währenddessen die Gelatine in kaltem Wasser ca. 6 Minuten einweichen lassen. Gelatine gut ausdrücken und in der Kurkuma-Sahne auflösen. Danach die Kurkuma-Sahne über die weiße Schokolade gießen und mit einem Pürierstab aufemulgieren. Mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Schritt 2

Für die Ganache montée chocolat blanc die Gelatine in kaltem Wasser ca. 6 Minuten einweichen lassen. Währenddessen die Sahne einmal aufkochen und 2 Minuten abkühlen lassen. Die Gelatine gut ausdrücken und in der Sahne auflösen. Danach die Sahne über die weiße Schokolade gießen und mit einem Pürierstab aufemulgieren. Mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Schritt 3

Für das Compote de mangue eine reife Mango schälen, das Fruchtfleisch vom Kern schneiden, Fruchtfleisch abwiegen und fein (0,5 cm) würfeln. Gelatine für 6 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Währenddessen die Mangowürfel mit Honig und Limettensaft in einen kleinen Topf geben und zu einem geschmeidigen Kompott kochen und dabei kräftig durchrühren. Das Kompott für 3 Minuten in einer kleinen Schüssel abkühlen lassen, die Gelatine ausdrücken und in dem warmen Kompott auflösen. Abkühlen lassen und in einen Spritzbeutel füllen.

Schritt 4

Die Formen vorbereiten. In die Dessertringe Tortenrandfolie einlegen, aber auch in die Silikonformen Tortenrandfolie einlegen und so die Formen in der Höhe verlängern.

Schritt 5

Für den Croustillant au sarrasin den gepufften Vollkorn Buchweizen mit temperierter weißer Schokolade vermischen und gleichmäßig auf die Formen verteilen. Mit einem Teelöffel leicht andrücken und für 15 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Schritt 6

Nacheinander die Ganache montée lait d’or und die Ganache montée chocolat blanc mit einem Handrührgerät oder der Küchenmaschine aufschlagen. Die Ganache sollte luftig sein, aber nicht maximal aufgeschlagen sein. Vorsicht, die Ganache montée kann leicht überschlagen werden, also gut beobachten und das Tempo langsam erhöhen. Danach in Spritzbeutel füllen und abwechselnd nach Wunsch mit dem Mangokompott in die Formen füllen. Mit einem Löffelrücken eine unregelmäßige Form in die Ganache ziehen.

Schritt 7

Die Törtchen mit Golden Milk für 2 Stunden oder länger in den Tiefkühler geben. Formen/Dessertringe abnehmen, mit gemahlenen Pistazien bestreuen, Tortenrandfolie entfernen und vor dem Servieren komplett auftauen lassen.

