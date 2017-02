Pâte feuilletée inversée oder Blätterteig inversée (vertauscht bzw. verkehrt herum), ist der absolute König unter den Blätterteigen und aus Rezepten für die französische Patisserie nicht wegzudenken. Zart knuspriger und feiner geht es nicht mehr. Danach kommt nichts mehr!

Vor einigen Jahren habe ich in Paris gelernt, Blätterteig in all seinen Varianten herzustellen und habe seit dem keinen Fertigteig mehr gekauft. Bei einem Blick auf die Zutatenlisten schüttelt es mich ein wenig. Palmfett und wenn es ganz gut läuft, ist sogar ein Fitzelchen Butter drin. Leider zu wenig, als dass der Blätterteig auch nach Butter schmecken könnte.

Es gibt zwei Arten Blätterteig herzustellen. Die Hau-Ruck Methoden lasse ich hier mal außen vor, da ihr Ergebnis nicht zu vergleichen wäre. Die klassische Methode, bei der der Teig/Détrempe die Butter einschließt und die Methode Inversée (manchmal auch französischer Blätterteig genannt), bei der die Butter (eine Beurre manié) den Teig/Détrempe einschließt. Die Butter liegt also beim Ausrollen außen. Da sich aber Butter alleine nur schwer ausrollen lassen würde, wird hier eine Beurre manié (Mehlbutter) hergestellt, um das Ausrollen zu erleichtern. Auch der Détrempe ist für die Methode inversée etwas unterschiedlch, er beinhaltet ebenfalls Butter und ist somit kein reiner Mehl-Wasserteig. Durch das Ausrollen und Falten der zwei Schichten, erhält der Blätterteig seine feinen Lagen. Der Blätterteig wird also aus mehreren Schichten von Teig und Butter geformt. Während dem Backprozess entwickelt sich dann Dampf zwischen den einzelnen Teiglagen, der sie auseinander treibt.

Es gab hier schon ein paar Mal Rezepte mit Blätterteig im Blog, die sich natürlich auch mit gekauftem Blätterteig aus dem Kühlregal realisieren lassen. Ich bin kein Freundin von gekauftem Blätterteig, da aber in Deutschland kaum vernünftiger Blätterteig zu bekommen ist und schon gar nicht aus 100% Butter, greifen wohl die meisten zu diesen Rollen aus dem Kühlregal. Da ich aber immer wieder in den Zutatenlisten auf die Verwendung von selbst hergestelltem Blätterteig verwiesen habe, ist es nur natürlich, dass hier jetzt auch mal ein Rezept bzw. Grundrezept mit Schritt für Schritt Anleitung folgen soll. Besonders weil ein paar Anfragen per Mail kamen und es mir natürlich auch Freude macht, wenn ihr so mit dabei seid. Deshalb noch gleich ein Rezept zur Verwendung von Pâte feuilletée inversée / Blätterteig inversée am Ende des Blätterteig Rezepts. Wunderbar knusprige, blättrige und karamellige Palmiers. Mancher kennt sie auch als Schweinsöhrchen oder Cœur de France. Ihr werdet sehen, es ist gar nicht schwer einen wunderbaren französischen Blätterteig herzustellen.

Ein bisschen hin und her überlegt habe ich schon, welche Methode ich hier zeigen soll. Abgenommen wurde mir die Entscheidung, durch die Kursteilnehmer eines kleinen Backkurses vor ein paar Wochen und durch die Tatsache, dass ich den klassischen Blätterteig eigentlich eh nie herstelle.

Zum Backkurs war es irgendwie unmöglich in Deutschland die passende Folie aufzutreiben, mit der ich den Teig zu Rechtecken ausrolle, um möglichst gute Voraussetzungen für die nachfolgende Tourage zu schaffen. Da Gefrierbeutel aus der gleichen Folie bestehen und ich mir vor Jahren schon einmal mit ihnen beholfen habe, wurden einfach wieder ein paar Beutel eingepackt. Dass allerdings die Begeisterung so groß sein würde, hatte ich mir nicht vorgestellt. Alle haben den perfekten Pâte feuilletée inversée hinbekommen und stolz einen Teil des Blätterteigs eingepackt, um etwas einzufrieren und zu Hause ihr Können zu zeigen. Also, warum nicht die Tiefkühlbeutel-Methode für Pâte feuilletée inversée / Blätterteig inversée lancieren und in meinem Blog veröffentlichen.

Gewarnt seid ihr hier auch noch gleich, die Blätterteigherstellung ist nichts für Raumtemperaturen jenseits der 20°C. Da ich vor ein paar Tagen selbst bei 23°C eine zweite Portion zum Einfrieren hergestellt habe, kann ich euch sagen, ihr müsst blitzschnell arbeiten. Wie man sich denken kann, erwärmt sich eine dünne Lage Butter sehr schnell und alles fängt an zu kleben und zu matschen. Das tut dem Blätterteig nicht gut, aber vor allem, macht das Arbeiten so überhaupt keine Freude. Deshalb – der frühe Vogel knuspert Blätterteig – legt ihr das Tourieren des Teigs am Besten auf die frühen Morgenstunden, oder verschiebt die Herstellung auf die etwas kältere Jahreszeit.

Für das gleichmäßige Ausrollen ist es wichtig, dass die beiden Teige eine ähnliche Konsistenz bzw. Temperatur haben. Die Butter darf aber einen Tick fester sein. Das prüft man, indem man mit der Fingerspitze leicht in die beiden Teige drückt und die Nachgiebigkeit der Teige vergleicht.

Ihr könnt den fertigen Blätterteig auch in Platten einfrieren, dafür den Blätterteig ca. 0,5 cm dick ausrollen, so seid ihr später flexibel und könnt ihn auch noch dünner ausrollen nach dem Auftauen. Gut in Frischhaltefolie bzw. Tiefkühlbeuteln verpackt in den Gefrierschrank legen, dort kann er ein paar Monate eingefroren auf seinen nächsten Einsatz warten. Jetzt fange ich schon mit dem Rezept an, dann kann ich auch gleich richtig loslegen!

Halt, eine Info noch. Seid ihr Blätterteig-Liebhaber und ist euch kein Weg zu weit, dann habe ich noch einen Einkaufs-Tipp für euch. In meinem Puits d’amour Rezept (natürlich mit Blätterteig inversée), habe ich schon einmal das Geschäft G. Detou in der 58 Rue Tiquetonne in Paris als Einkaufstipp erwähnt. Dort bekommt ihr den besten frischen Blätterteig (100% Butter) in der 3 kg Packung (Kühltasche mitnehmen). Der Hersteller ist SARL François und stellt auch für die besten Patisserien in Frankreich den Blätterteig her. Der Blätterteig inversée läßt sich ohne Probleme einfrieren und hält sich in der Kühltruhe bis zu 18 Monate, aber auch gekühlt schon ca. 1 Monat.

Rezept für Pâte feuilletée inversée Blätterteig inversée



Zutaten für 2-3 Portionen Blätterteig inversée, je nach Rezept

2 Stück 3-Liter Gefrierbeutel mit Zipper, aber ohne Standboden

Teig 1 Détrempe

250 g Mehl (Mischung aus Type 405 und 550)

105 g Wasser

75 g Butter (mind. 82% Fett, besser 84% Fett also Beurre sec)

10 g Salz

2,5 g Essig (ca. ½ Teel.)

Teig 2 Beurre manié

275 g Butter (mind. 82% Fett, besser 84% Fett also Beurre sec)

110 g Mehl (Mischung aus Type 405 und 550)

Für die Palmiers

Zucker

Zubereitung

Schritt 1

Für den Teig 1 (Détrempe), die Butter schmelzen. Sie sollte flüssig, aber nicht heiß sein. Wasser, Salz und Essig in eine Rührschüssel geben, danach die flüssige Butter zugeben. Durchgesiebtes Mehl zu Wasser-Buttermischung schütten und 1 Minute auf Stufe 1 und 1-2 Minuten auf Stufe 2 verkneten (2). Der Teig darf auf keinen Fall zu lange geknetet werde. Gerade so, dass sich die Zutaten gut vermischt haben, aber nicht mehr.

Schritt 2

Für den Teig 2 (Beurre manié), Butter entweder in der Küchenmaschine mit dem Mehl verkneten (3) oder auf dem Tisch mit einer Teigkarte die Butter etwas auseinanderstreichen. Danach das Mehl dazugeben und mit der Teigkarte streichend und schabend das Mehl in die Butter arbeiten.

Schritt 3

Beide Teige (4) jeweils in einen 3 Liter Tiefkühlbeutel (ohne Standboden) füllen. Mit einer Teigkarte oder eurer Karatehand den Teig bis zum Ende des Beutels schieben. Den Beutel halbieren (die leere Hälfte unter die mit Teig gefüllte Hälfte klappen) und mit einem Rollholz den Teig im Tiefkühlbeutel (5/6) + (7/8) ausrollen. Luft könnt ihr entweichen lassen, indem ihr einen Millimeter der Ecken mit einer Schere abschneidet. Gerade so viel, dass Luft entweichen kann, aber kein Teig raus quillt. Die beiden Teigplatten nebeneinander für 2 Stunden in den Kühlschrank legen. Über Nacht geht auch, wenn ihr die kühleren Morgenstunden für das Tourieren nutzen wollt.

Schritt 4

Beide Teige aus dem Kühlschrank nehmen und aus den Tiefkühlbeuteln schneiden. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche zuerst den Mehl-Wasserteig legen, darauf kommt der (9) Butter-Mehlteig.

Mit einem Rollholz etwas auf den Teig drücken, bis die Platten miteinander verbunden sind. Dann beginnt ihr mit dem Ausrollen. Zügig aber mit gleichmäßigem Druck, rollt ihr den Teig (10) auf eine Dicke von ca. 6-8 mm aus. Währenddessen immer mal mit den Händen unter den Teig gehen um zu fühlen, ob nichts anklebt. Ansonsten etwas Mehl unter den Teig streuen, bzw. den Teig hin und her schieben um etwas von dem umliegenden Mehl unter den Teig zu bringen. Wenn der Teig gleichmäßig und gerade ausgerollt ist, kommt ein sehr wichtiger Handgriff. Der Teig wird jetzt gewende (11), d.h. der Butter-Mehlteig ist nun unter dem Mehl-Wasserteig.

Schritt 5

Es ist so weit, der Teig bekommt seine erste Tour, eine Tour simple. Der Teig wird zweimal gefaltet. Das obere Drittel über das mittlere Drittel und das untere Drittel (12) über die beiden schon zusammengefalteten Teigdrittel. Leicht andrücken und den Teig um 90 Grad drehen (13), so dass er wie ein Buch vor euch liegt. Also links ist die geschlossenen Seite (Buchrücken) und rechts die offenen Seite (14). Jetzt in Frischhaltefolie verpackt für 30 Minuten in den Kühlschrank legen. Ist es so richtig schön kalt in eurer Küche und/oder wenn ihr genug Übung habt, könnt ihr auch gleich mit dem nächsten Schritt weiter machen.

Schritt 6

Teig aus dem Kühlschrank nehmen, wie ein Buch vor euch auf die bemehlte Arbeitsfläche legen und mit dem Rollholz etwas die Enden des Teigs andrücken, so werden sie leicht fixiert (15) Danach den Teig wieder auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 6-8 mm ausrollen. Mit den Fingern prüfen, ob er nicht anklebt und eventuell etwas mehr Mehl unter den Teig streuen.

Der Teig bekommt jetzt noch zwei doppelte Touren (Tour double oder auch Tour portefeuille). Diese werden wieder von einer Kühlphase unterbrochen.

Der Teig wird dreimal gefaltet. Das obere Viertel bis zur Mittellinie (Fußballplatz, d.h. das Tor wird zur Mittellinie geklappt) und das untere Viertel (16) ebenfalls bis zur Mittellinie. Danach werden die beiden entstandenen Hälften auch wieder zusammengeklappt (17). Leicht andrücken (18) und den Teig um 90 Grad (19) drehen, so dass er wie ein Buch (20) vor euch liegt. Also links ist die geschlossenen Seite mit dem Buchrücken und rechts die offenen Seite. Danach in Frischhaltefolie verpackt für 30 Minuten in den Kühlschrank legen.

Schritt 7

Den Vorgang noch einmal wiederholen!

Jetzt habt ihr einen Blätterteig mit 5 Touren, zwei doppelte und eine einfache Tour. Nach einer weiteren Kühlung von 30 Minuten, kann der Blätterteig auf die gewünschte Dicke ausgerollt werden, meist so zwischen 2-3 Millimeter. Oder ihr gebt ihm vor dem Ausrollen noch eine weitere einfache Tour, das ist aber optional! Der Blätterteig hält sich gut ca. 2 Tage im Kühlschrank und kann aber euch portionsweise eingefroren werden.

Tipp: Sollte der „Buchrücken“ (die schmale geschlossenen Seite) des Teigs, bei größeren Mengen Blätterteig, mal etwas zu dick werden, könnt ihr ihn der Länge nach mit einem scharfen Messer ein paar Millimeter einschneiden. So lässt sich die zweite Tour double gleichmäßiger ausrollen.

Tipp für die Verarbeitung von Blätterteig: Es ist sehr wichtig, Blätterteig für die weitere Verwendung in einem Rezept (nach der Tourage) gleichmäßig auszurollen. D.h. er sollte mit dem Rollholz in alle Richtungen ausgerollt werden. Also nach vorne und hinten, aber auch nach rechts und links. So geht er gleichmäßiger auf beim Backen.

Rezept für Palmiers Schweinsöhrchen

Zutaten

Blätterteig (Menge nach Wunsch)

Zucker

Zubereitung

Schritt 1

Ofen auf 210°C vorheizen.

Die Palmiers werden nicht auf Mehl, sondern auf Zucker (a) ausgerollt. Die Arbeitsfläche reichlich mit Zucker bestreuen. Blätterteig darauf legen und ebenfalls mit etwas Zucker bestreuen. Blätterteig auf dem Zucker zu einem 2 Millimeter dickem Rechteck ausrollen (b). Den Teig dabei 2-3-mal wenden.

Schritt 2

Teig wie bei der (c) doppelten Tour falten, bevor ihr aber die zwei entstandenen Hälften übereinander faltet, die Enden ein weiteres Mal (d) zur Mittellinie falten und erst dann (e) zusammenklappen. Mit einem scharfen Messer ca. 0,8 cm dicke Scheiben von der Rolle schneiden (f).

Schritt 3

Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.

Die Öhrchen im oberen Drittel etwas auseinander biegen. Danach in den vorgeheizten Ofen schieben, die Temperatur auf 200°C reduzieren und ca. 8 Minuten backen. Damit die Palmiers von beiden Seiten schön karamellisieren, einmal wenden und weiter ca. 8 Minuten backen. Blätterteig ist perfekt, wenn alle Lagen bis ins Innere gebräunt sind.

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da