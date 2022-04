Osterlamm – saftiger Osterkuchen Â»Agneau de PÃ¢quesÂ«

Was wäre der Ostersonntag und Ostermontag an einem frühlingshaft geschmückten Tisch ohne ein selbst gebackenes Osterlamm? Diese typisch europäische Tradition, die niedlicher nicht sein könnte, darf einfach nicht fehlen. In Frankreich wird das »Agneau de Pâques« oder oft aus Biskuitteig gebacken, aber Rührteig geht natürlich auch. Für mich ist das perfekte Osterlammkuchen-Rezept selbstverständlich das von meiner Mutter. Ein fein aromatisierter, saftiger Rührteig mit Mandeln, Orangensaft, Bourbon-Vanille und Zitrusfrüchteabrieb in einer Osterlamm-Kuchenform* gebacken. Dieses köstlich duftende Lämmchen ist auch nach all den Jahren immer noch etwas ganz besonders und wurde mir schon quer durch halb Europa nachgeschickt.

Traditionell werden bei uns schon eine Woche vor Karfreitag einige Lämmer gebacken und gut verpackt, damit sie ihre Reise zu Freunden und Familie antreten können, um dort eine Kaffeetafel oder das Buffet eines Osterbrunches zu schmücken. Da es weit weg von zu Hause und ohne die Liebsten nicht immer nur schön ist und manchmal auch ein wenig einsam sein kann, erinnert das süße Osterlamm an die Kindheit und vertreibt ein paar Sorgen und auch kleines Heimweh.

Am Samstag nach Karfreitag werden dann die Lämmer für das Oster-Wochenende gebacken und entweder zum eigenen Oster-Frühstück oder zum ausgedehnten Osterbrunch serviert. Falls man selbst eingeladen ist, hat man das perfekte Gastgeschenk dabei. Ein selbst gebackenes Mitbringsel – deliziös und dekorativ in einem.

Einfach mal was ausprobieren und eine neue Tradition erschaffen

Die Osterlämmer meiner Mutter werden in sehr traditionellen und alten Backformen gebacken und bekommen noch ein kleines goldenes Glöckchen an einem schmalen weißen oder roten Satinband um den Hals gehängt. Da die niedlichen Osterlamm-Backformen von Städter etwas anders ausgeformt sind und keinen schlanken Hals haben, habe ich spontan eine andere Deko-Idee ausprobiert. Kleine Blumenkränze, welche die Köpfe der Osterlämmchen schmücken. Ich bin ganz verliebt in diese Idee und freue mich, dass ich dem Rezept einen modernen Twist geben konnte.

Wie gefällt euch die Idee mit dem Blütenkranz?

Von Back- und Rezept-Marotten

Ein bisschen habe ich überlegt, ob ich das Rezept hier posten soll. Denn erstens ist es ein Rezept meiner Mutter, zweitens verbinde ich besondere Erinnerungen damit, und drittens habe ich es noch nie selbst gebacken – schließlich ist man immer noch Kind 😉

In dieser bedeutenden Rezept-Angelegenheit verhält es sich ähnlich wie mit den Vanillekipferln an Weihnachten. Hauptsächlich backe ich sie nicht, weil ich befürchte, dass sie nicht so schmecken werden wie von ihr.



Das Zitronenkuchen-Rezept im Blog war auch so eine schwere Geburt. Bis ich ihn auch außerhalb von Paris gebacken habe, vergingen einige Jahre, weil ich der festen Überzeugung war, dass meine Erinnerungen und die Düfte der Stadt, welche sich mit dem Kuchenduft vermischen, einen Teil des Zaubers ausmachen und dieser einfach verpuffen könnte. Schon überhaupt nicht wollte ich das Rezept hier teilen. Himmel, nein! Ohne das Ganze »oh là là« ist er vielleicht nur ein ordinärer Zitronenkuchen, jemand merkt es, Freude und Genuss sind verdorben und ich bin zukünftig aufgeschmissen – so ganz ohne Lieblingszitronenkuchen.



Letztendlich ist nichts davon eingetreten. Ihr liebt den Zitronenkuchen auch, das macht mir wiederum sehr viel Freude und damit potenzieren sich die schönen Erinnerungen und Glücksgefühle für mich.

Welche Osterlamm-Backform sollte man wählen?

Am schönsten sind 3D-Formen*, welche das Osterlamm von beiden Seiten abbilden. Dann sehen die Osterlämmer von allen Seiten hübsch aus. Außerdem sollten die Details genug ausgearbeitet sein, damit sie nach dem Bestäuben mit Puderzucker, nach einem leckeren Zucker- oder Schokoladenguss oder dem Bestreuen mit Kokosflocken auch noch schön zu sehen sind.



Idealerweise habt ihr eine stabile und gut wärmeleitende Metallform mit guter Antihaftbeschichtung gekauft. Damit backen die Osterlämmchen gleichmäßig durch und lassen sich besonders leicht aus der Form herauslösen. Außerdem lassen sich diese Formen unkomplizierter reinigen. Mit etwas Spülmittel, warmem Wasser und einem weichen Spültuch lassen sich alle Backrückstände schnell und einfach entfernen.



Die Backexperten von STÄDTER* haben mit der »We love baking« Osterlamm – 3D-Backform einen echt guten Job gemacht. Die Antihaftbeschichtung ist super und hält was sie verspricht. Die Details sind schön herausgearbeitet, besonders beim kleinen Osterlamm und die Form hat keine Schwachstellen, wie einen schmalen und langen Hals. Das garantiert schöne Ergebnisse und sieht niedlich und modern aus.



Schaut euch auch mal die 3D-Häschen aus der »We love baking« Serie an – sehr süß! Probiere ich bestimmt nächstes Jahr mal aus.

Los geht’s – ich präsentiere das Osterlamm-Rezept meiner Mutter.

Rezept für ein Osterlamm – Saftiger Osterkuchen

Zutaten für eine kleine und/oder große Osterlamm-Backform

Wichtige Backutensilien

STÄDTER Osterlamm – 3D-Backform* klein und/oder groß

Handrührer mit Schlagbesen oder Küchenmaschine

Schüsseln

Teigschaber

feines Küchensieb

Backpinsel oder Backtrennspray von Städter

kleines Teesieb

Osterlamm KLEIN

75 g Weizenmehl Type 405

35 g Speisestärke (Maisstärke)

35 g gemahlene und blanchierte Mandeln (ohne Mandelhaut)

80 g Zucker

60 g Butter

15 g Rapsöl (oder nach Geschmack)

80 g Ei / Vollei

2 g Backpulver

1,5 g Salz

30 g Orangensaft

4 g Bourbon-Vanillezucker (1/2 handelsübliches Tütchen)

etwas abgeriebene Zitronen- und Orangenschale (Bio)

Osterlamm GROSS

300 g Weizenmehl Type 405

140 g Speisestärke (Maisstärke)

140 g gemahlene und blanchierte Mandeln (ohne Mandelhaut)

320 g Zucker

240 g Butter

60 g Rapsöl

320 g Ei / Vollei

8 g Backpulver

6 g Salz

120 g Orangensaft

16 g Bourbon-Vanillezucker (2 handelsübliche Tütchen)

etwas abgeriebene Zitronen- und Orangenschale (Bio)

Finition & Décor

etwas Puderzucker oder süßer Schnee von Städter

Zubereitung

Schritt 1

Zuerst die Osterlamm-Backform mit Butter einfetten, mehlieren, zusammensetzen (1 + 2) und bereit halten.

Ebenfalls die Mehl-Mischung vorbereiten. Dafür Weizenmehl, Stärke, Backpulver und Mandeln mischen, durchsieben und bereit halten.

Schritt 2

Backofen auf 180° C vorheizen.

Währenddessen Butter Öl in der Küchenmaschine oder mit dem Handrührgerät (Schlagbesen) in einer Rührschüssel cremig (3) rühren. Danach Zucker, Salz und Bourbon-Vanillezucker einrieseln lassen und für ca. 4 – 5 Min. weiterrühren.

Anschließend die Eier gut unterrühren. Wenn sich alles gut vermischt hat den Orangensaft, dazugeben und unterrühren.

Schritt 3

Die vorbereitete Mehl-Mischung mit einem Teigschaber (nicht mit dem Handrührgerät oder Schlagbesen) mit der Eimasse zu einem glatten Teig (4) verrühren.

Schritt 4

Danach die Rührkuchen-Masse In die vorbereitete Lammform einfüllen. Die Lammform sollte nur zu ca. 3/4 gefüllt sein. Danach auf ein Backblech oder einen sehr engen Rost im mittleren bis unteren Einschub stellen und im vorgeheizten Backofen bei 180° C (Ober-/Unterhitze) backen.



Info: Ich habe die Backformen mit der exakt in diesem Rezept angegebenen Mengen befüllt. Wenn man ein anderes Rezept verwendet, kann eine Einfüllhöhe von 2/3 ausreichend sein.



Backzeiten:

Kleines Osterlamm: 15 – 20 Minuten, eventuell nach ca. 10 Minuten mit Alufolie abdecken.

Großes Osterlamm: 40 – 45 Minuten, eventuell nach ca. 30 Minuten mit Alufolie abdecken.

Schritt 5

Am Ende der Backzeit die Stäbchenprobe machen (Holzspieß in den Kuchen stechen, kein Teig darf mehr daran kleben bleiben) oder die Kerntemperatur mit einem Stabthermometer messen (94 – 95 °C).



Schritt 6

Anschließend den Kuchen in der Backform etwas (ca. 30 Minuten) abkühlen lassen. Danach erst die Verschlüsse entfernen und das Osterlamm vorsichtig aus der Form lösen. Eventuell mit einem feinen Sägemeser das Osterlamm am Boden begradigen und auf einem Kuchengitter aufrecht stehend auskühlen lassen.



Zuletzt mit Puderzucker bestäuben und nach Wunsch weiter dekorieren.

Info zu den Blumenkränzen:

Die kleinen Blumenkränze habe ich sehr spontan aus Royal Icing mit einer runden 1 mm Lochtülle (kleine Kränze) und einer 3 mm Lochtülle (große Kränze) gespritzt.

Frohe Ostern

Eure

Claudia