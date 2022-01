Wir alle haben viele Ideen für Weihnachtsrezepte, aber was kommt nach den Feiertagen? Irgendwie ist nach dem Schlemmerfest erst mal die Luft raus und der Speck dran. Also gleich Diät oder doch lieber After-Christmas-Baking mit Resteverwertung und Gugelhupf? Für mich kommt ganz klar erst mal die Resteverwertung und der Gugelhupf mit Plätzchenstrudel dran, denn vor Überdruss Lebensmittel wegwerfen geht für mich überhaupt nicht und einfach alles schnell in sich reinfuttern irgendwie auch nicht. Bevor ich mich in neue Back-Projekte stürze, werfe ich nach den Feiertagen einen Blick in meine Vorräte und sehe nach, was alles vom Fest übrig geblieben ist und nutze die Möglichkeit, die letzten Weihnachtsreste zu verwerten. Persönlich finde ich es sehr befriedigend, wenn ich sehe, wie sich all die kleinen oder größeren Überbleibsel der Festtage in neue Gerichte und Desserts verwandeln. Aber auch wie sich der Kühlschrank und die Küchenschränke für den großen Neujahrsputz leeren und Platz geschaffen wird für das kommende Jahr und viele frische Back-Ideen.

Wie wird mein Gugelhupf mit Plätzchenstrudel gemacht?

Meinen Reste-Gugelhupf mache ich ganz klassisch und einfach. Zwischen den Jahren mag ich nicht so gerne meinen Kühlschrank mit verschiedenen Vorteigen und Ansätzen verstopfen. Beim Entleeren des Kühlschranks gilt: Je mehr, desto besser. Außerdem habe ich mein Gugelhupf mit Plätzchestrudel mit Vollei kalkuliert, damit nicht schon wieder ein Eiweiß übrig bleibt. Ansonsten wird ein einfacher Hefeteig nach Art einer Brioche hergestellt und mit einer Masse aus Weihnachtsplätzchen, Sahne und Ei bestrichen, aufgerollt und in eine gebutterte Gugelhupfform gelegt. So einfach, so lecker!

Übrigens habe ich mich bei diesem Gugelhupf mit Plätzchenstrudel für Vanillekipferl, Zimt und Rumrosinen entschieden. Niemand würde merken, dass restliche Vanillekipferl in ihm stecken. Mit was strudelst du?

Meine Tipps für den Plätzchenstrudel

Wenn ihr nicht genug Plätzchen wie Spekulatius, Vanillekipferl oder Zimtsterne habt, dann gehen auch Lebkuchen, Dominosteine, Magenbrot, Kokosmakronen oder Printen.

Auch Rumrosinen, Marzipanreste, ein paar traurige Schokoladentropfen oder Kokosflocken können im Plätzchen-Strudel verschwinden.

Lebkuchen mit Rumrosinen ist eine tolle Kombination und Vanillekipferl harmonieren gut mit Marzipan, Kokosflocken oder Zitronenabrieb. Printen oder Magenbrot mit Schokolade (Tropfen oder geraspelt) sind ein Gedicht.

Wichtig ist nur, dass ihr es nicht übertreibt und den Hefeteig nicht überladet und ihm das Aufgehen erschwert. Die Masse also nicht mehr als 2 – 3 mm dick auf dem Hefeteig verstreichen.

Die Sahne oder Milch wird je nach verwendetem Rest-Gebäck dosiert. Trockenes Gebäck benötigt etwas mehr und feuchteres Gebäck wie z. B. Lebkuchen und Dominosteine benötigen eventuell etwas weniger.

Auch außen kann der Gugelhupf mit Plätzchenstrudel ein paar Back-Reste vertragen. Die gebutterte Gugelhupf-Form kann mit Mandelblättchen, gehackten Haselnüssen, Pistazien oder Kokosflocken dünn ausgestreut werden.

Rezept für Gugelhupf mit Plätzchen-Strudel

Zutaten für 1 Gugelhupf mit Plätzchenstrudel Ø 21 cm

Wichtige Backutensilien

Städter Gugelhupf-Form* Ø 21 cm antihaftbeschichtet

Küchenmaschine mit Knethaken

Backpinsel

Rollholz

Palette oder Messer

Hefe-Gugelhupf

350 g Weizenmehl Type 405

65 g Zucker

80 g Ei / Vollei

130 g Vollmilch 3,5 %

105 g Süßrahmbutter

16 g frische Hefe

6 g Salz

Plätzchen-Strudel

100 g Weihnachtsplätzchen (Gewürzspekulatius, Vanillekipferl, Lebkuchen usw.)

30 – 60 g flüssige Sahne oder Vollmilch 3,5 %

20 g Ei / Vollei

Gewürze nach Geschmack (Vanille, Zimt, abgeriebene Zitronen- oder Orangenschale usw.)

Zusätzlich nach Wunsch ca. 30 g Schokolade (gehackt oder Schokoladentröpfchen) oder Rumrosinen

Finition & Décor

30 g flüssige Butter

50 g Zucker

10 g Puderzucker

Zubereitung

Schritt 1

2 Eier (100 g) aufschlagen und gut verrühren. Davon 20 g für den Plätzchenstrudel abwiegen und bereithalten. Die restlichen 80 g für den Hefeteig verwenden.

Die Butter in kleine Würfel schneiden und ebenfalls bereithalten.

Schritt 2

In eine Rührschüssel (Küchenmaschine) Milch, Vollei (80 g), Salz, Zucker und Weizenmehl geben. Auf dem Weizenmehl die zerbröselte frische Hefe (1) verteilen.



Die frische Hefe sollte nicht in Kontakt mit dem Salz kommen.

Schritt 3

Die Zutaten für den Gugelhupf mit dem Knethaken auf kleiner Stufe für 5 Minuten vermischen. Die Geschwindigkeit erhöhen und für weitere 5 Minuten kneten, bis ein elastischer Teig entsteht.

Schritt 4

Wenn der Gugelhupfteig sich leicht vom Schüsselrand löst, die Küchenmaschine wieder auf kleine Stufe schalten und die Butter in zwei Portionen zugeben. Für weitere 5 Minuten kneten, bis der Gugelhupfteig die ganze Butter aufgenommen hat.

Zuletzt die Geschwindigkeit wieder erhöhen und für weitere 5 – 8 Minuten kneten, bis der Teig elastisch und glänzend (2) ist.



Der Teig ist relativ weich – keine Sorge.

Schritt 5

Den Gugelhupfteig zu einer weichen Kugel formen, in eine bemehlte Schüssel setzen und mit Frischhaltefolie abdecken. Bei 25 – 28 °C für ca. 1 Stunde gehen lassen. Danach ca. 30 – 45 Minuten in den Kühlschrank stellen, bis der Teig etwas fester ist und sich leichter weiterverarbeiten lässt.



Tipp: Wenn die Räume zu kalt sind, dann einen Ofen leicht anwärmen, ausschalten und darin den Hefeteig gehen lassen.

Schritt 6

In der Zwischenzeit den Plätzchenstrudel vorbereiten (3). Dafür Weihnachtsplätzchen oder Lebkuchen zu feinen Bröseln verarbeiten/reiben. Mit 20 g Vollei, Sahne oder Milch (nach Bedarf) und Gewürzen nach Geschmack zu einer gut streichbaren Paste (4) verarbeiten.

Schritt 7

Danach den Gugelhupfteig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck von 30 cm (Länge) x 20 cm (Breite) ausrollen. Die Plätzchenstrudel-Masse gleichmäßig mit einer Palette oder dem Messerrücken auf dem Gugelhupfteig verstreichen. Dabei einen ca. 5 – 7 cm breiten Rand lassen (5) und von der Längsseite aufrollen. Die Teig-Wurst zu einem Ring verschließen und so in eine gebutterte Gugelhupfform (6) legen.

Schritt 8

Abgedeckt für ca. 1,5 Stunden gehen lassen. Eventuell länger, je nach Raumtemperatur.

Schritt 9

Backofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Den Gugelhupf für ca. 35 – 40 Minuten backen oder bis eine Kerntemperatur von 94 – 95 °C erreicht ist.

Schritt 10

Für ca. 15 Minuten in der Form abkühlen lassen. Danach aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter mit flüssiger Butter einpinseln und mit Zucker bestreuen. Wenn er abgekühlt ist, mit Puderzucker bestäuben und servieren.

