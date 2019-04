Kurz vor Ostern habe ich mit diesem Rezept für eine Apfel-Rhabarber-Tarte „Tarte mille-fleurs“ eine kleine Fleißaufgabe für euch. Mindestens 1.000 Blüten müsst ihr aus hauchfeinen Apfelscheiben ausstechen, um der Tarte ihr frühlingshaftes Design zu geben. Gezählt habe ich die Apfelblüten natürlich nicht, aber gefühlt waren es gaaanz bestimmt 1.000 feine Blümchen, wenn nicht sogar noch mehr!

Osterpläne & Erinnerungen mit Bree Pinot Noir Rosé

Dieses Osterwochenende soll ausgesprochen sonnig werden und ich plane ganz vorsichtig ein paar entspannte Tage mit Familie und Freunden ein. Nichts weltbewegendes habe ich vor und keine großen Vorbereitungen, höchstens ein Einkauf auf dem Markt und beim Fischhändler. Sich einfach inspirieren lassen und ein wenig Fisch, Meeresfrüchte und Gemüse marinieren, Salat, Käse und Obst bereithalten und eine Tarte au citron backen.

Der feinherbe Bree Pinot Noir Rosé steht schon kühl und ich freue mich auch auf Mineralwasser mit selbstgemachtem Rhabarber-Erdbeer-Saft. Eine Quiche mit grünem Spargel und Schinken habe ich auch noch im Hinterkopf, aber mehr nicht! Einfach nur entspannen und genießen!

Fast wie damals an der Côte d’Azur, als ich das erste Mal einen Rosé getrunken hatte. In den letzten Jahren wurde der Rosé-Wein in Deutschland immer beliebter und verglichen mit seinem Image in den 90ern, ist er zu einem richtigen Aufsteiger geworden. Mein erstes Glas Rosé hatte ich damals im Frankreichurlaub getrunken. Es war Ende April und auf einer Terrasse in der Nähe von Sainte-Maxime an der Côte d’Azur. Bei Sonnenuntergang und zu gegrillten Doraden, Gemüse und Salat passte der Côtes de Provence vorzüglich und als mir unsere Vermieterin mit einem Schlückchen Rosé den Obstsalat parfümierte, war klar, Rosé und Frankreich gehören zusammen.

Zurück in Deutschland war ich umso erstaunter, als meine „Geheimtipp“ überhaupt nicht gut ankam. Gleich bei der ersten Einladung winkten besonders die Männer dankend ab und schüttelten die Köpfe. Ein typisches Frauengetränk, der ist doch aus Rot-und Weißwein zusammengeschüttet und überhaupt, man trinkt Rosé doch nicht zum Essen und schon gleich überhaupt nicht zum Grillen. Nur ein paar der Vorurteile und Irrtümer, neben der Tatsache, dass man auf keinen Fall mit einem Getränk in Rosétönung gesehen werden wollte. Es war nichts zu machen, ich hatte Obstsalat und Rosé für mich alleine. Zeiten ändern sich und mittlerweile ist der Rosé auf Festtafeln nicht mehr wegzudenken. Gut so!

Rezept für Apfel-Rhabarber-Tarte „Tarte mille-fleurs“



Zutaten für 8 Tartelettes à 8 cm Durchmesser oder 2 Tartes (ø 22 cm) oder 4 Tartelettes (ø 8 cm} und 1 Tarte (ø 22 cm)

Wichtige Backutensilien

Tarteringe 8 cm und/oder 22 cm Durchmesser

Rollholz

Blümchen-Ausstecher

Pâte sucrée

180 g Butter

120 g Puderzucker

1/2 ausgekratzte Vanilleschoten oder 3 g Vanille-Paste

1 g Salz

75 g Ei

40 g blanchierte und sehr fein gemahlene Mandeln

330 g Type 405

Füllung

650 g Äpfel nette (geschält und entkernt), ca. 6 Äpfel

15 g Zitronensaft

25 g Wasser

200 g Rotes Rhabarber Frambosa Püree oder pürierter Rhabarber

35 g Speisestärke oder Puddingpulver

65 g Zucker

55 g Wasser

Finition & Décor

6 Äpfel

Rote Bete Saft oder Hibiskus-Essence

Zitronensaft

Glaçage neutre oder Apfelgelee

Zubereitung

Schritt 1

Für den Pâte sucrée die weiche aber nicht flüssige Butter in einer Schüssel cremig verrühren. Gesiebten Puderzucker, Vanille und Salz in die cremige Butter rühren. Das Eigelb bzw. das halbe Vollei hinzugeben und zu einer homogenen Masse verrühren. Gesiebtes Mehl und gemahlene Mandeln hinzugeben und zu einem Teig verkneten. Den Teig zu einer fingerdicken runden Platte formen und in Frischhaltefolie verpackt für mindestens 2 Stunde (besser über Nacht) in den Kühlschrank legen.

Schritt 2

Zitronensaft und Wasser in eine große Schüssel geben. Äpfel schälen, entkernen, abwiegen und in Würfel (ca. 1 cm) schneiden. Nach und nach die Apfelwürfel zum Zitronsaftgemisch geben und immer wieder darin wenden.

Schritt 3

Speisestärke oder Puddingpulver mit dem Zucker mischen und mit 55 g Wasser glatt rühren. Das Rhabarberpüree mit der Vanille in einen kleinen Topf geben, aufkochen und danach sofort vom Herd nehmen. Die angerührte Speisestärke mit einem Schneebesen in das Rhabarberpüree einrühren. Danach unter kräftigem Rühren 1 Minute kochen lassen und sofort zu den marinierten Apfelwürfeln geben. Abdecken und bereithalten.

Schritt 4

Ofen auf 170°C vorheizen. Pâte sucrée aus dem Kühlschrank nehmen und ca. 2 – 3 mm dünn auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Tarteringe oder Tarteform mit dem Teig auslegen. Eventuell überstehende Ränder abschneiden. Mit einer Gabel den Teigboden einstechen und danach im vorgeheizten Ofen ca. 12 Minuten blindbacken.

Schritt 5

Blindbackmaterial entfernen und die Tarteschalen mit der Apfelmasse füllen. Die Apfel-Rhabarber-Tarte für weitere ca. 40 Minuten in den Ofen geben, bis die Tarteschalen golden-braun sind und die Apfelmasse durchgebacken ist.

Schritt 6

Für die Apfelblüten die Äpfel schälen, entkernen und mit einer Mandoline in 1 – 2 mm dünne Scheiben hobeln. Einen Teil der Blüten nur mit Zitronensaft beträufeln und den anderen Teil mit Zitronensaft und etwas Rote Bete Saft oder Hibiskusblüten-Essence einfärben. Apfelblüten dekorativ auf der Tarte verteilen und für weitere 5 Minuten in den Ofen geben. Aus dem Ofen nehmen und die Tarte mille-fleurs abkühlen lassen. Zuletzt die Apfel-Rhabarber-Tarte mit etwas heißem Apfelgelee abglänzen.

La vie est belle

Eure

La Pâticesse