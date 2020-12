Mandarinen-Tarte in Kranzform mit Pekannuss »Tarte Soleil d’hiver« & STÄDTER

Das warme Licht der Wintersonne »Soleil d’hiver« kam mir als erstes in den Sinn, als ich dieses Rezept für eine edle Mandarinen-Tarte in Kranzform mit Pekannusskernen kreiert habe. Die Aromen und das Design erinnern an festliche Tage in den schneebedeckten Alpen oder den kanadischen Rocky Mountains und lassen uns von »Weiße Weihnachten« träumen. Mit ihrer Kranz- oder Ringform ist die Tarte ein besonderer Blickfang und soll die schöne Adventszeit einläuten. Ein Dessert wie gemacht, um grauen und trüben Tagen zu entfliehen. Einmal aus der Kältestarre aufgeweckt, freuen wir uns dann hoffnungsvoll auf „ein kleines, aber feines Weihnachtsfest 2020″ mit unseren Lieblingsmenschen.



Was ist drin in der Mandarinen-Tarte in Kranzform mit Pekannuss »Tarte Soleil d’hiver«?

Nur die besten Zutaten habe ich mir für die Mandarinen-Tarte ausgesucht. Mit Pekannuss und Ahornsirup entführe ich euch in die »Canadian Rockies« und mit den Mandarinen holen wir uns die Sonne Südfrankreichs ins Herz. Viel französische Schokolade in einer Crème Namelaka, zaubert euren Liebsten ein Lächeln ins Gesicht. Natürlich dürfen auch feine Gewürze wie Zimt, Muskat und Ingwer nicht fehlen, denn sie sind unverzichtbarer Bestandteil der Advents- und Weihnachtszeit.

Was ist eine Crème Namelaka?

Namelaka ist ein japanisches Wort und bedeutet „ultra-cremig“ auf Japanisch. Sie ist eine Kreation der École Valrhona und zerschmilzt nur so im Mund. Zubereitet wird sie aus Schokolade, Milch, Sahne, Glukosesirup und Gelatine. Die Namelaka mit einer Mousse zu vergleichen wäre ein großer Fehler, denn es wird keine Luft über die Sahne in die Masse eingebracht. Die Crème Namelaka ist eher eine Ganache und ist dabei doch noch viel zarter und seidiger als diese. Neugierig? Dann musst du das Namelaka Rezept einfach ausprobieren.



Mit dieser sonnigen Mandarinen-Tarte wird auch der größte Weihnachtsstress zum Genuss!



Damit auch wirklich kein Stress aufkommt, habe ich bei diesem Rezept extra darauf geachtet, dass ALLE Komponenten mindestens 2 – 3 Tage im Voraus zubereitet werden können. Bei einer Kühlschrank-Temperatur von 2 – 4°C können alle Crèmes und Fruchtzubereitungen über diesen Zeitraum gelagert werden. Absolute Hygiene natürlich vorausgesetzt.

Tipp fürs Fest:

Für die Mandarinen-Tarte die ungebackene Tarteschale inklusive der Tarterahmen einfrieren. Erst unverpackt anfrieren und dann in Folie verpackt für bis zu 3 Monate im Gefrierschrank lagern. Ein Punkt schon jetzt locker abgehakt für den großen Auftritt 😉

Französische Pâtisserie mit STÄDTER – Die bunte Welt des Backens

Meine Rezept-Patin für die edle Dessert-Tarte „Soleil d’hiver“ ist die Firma STÄDTER – Expertin für Backartikel, Backzubehör und Backwerkzeuge. Ich freue mich ganz besonders, dass La Pâticesse ein Weihnachtsrezept für sie kreieren durfte. Denn schließlich sind die Weihnachtstage und die Adventszeit etwas Besonderes. Wie an allen Festtagen im Leben soll natürlich auch an Weihnachten alles ein wenig besser gelingen und selbstverständlich ganz vorzüglich schmecken – da waren wir uns sofort einig!



Ein kreatives Rezept mit Schritt-für-Schritt Anleitung bringe ich mit und ihr natürlich viel Backbegeisterung und ein klitzekleines bisschen Geduld. Aber für die richtigen Backartikel hat diesmal STÄDTER gesorgt. Das vielfältige und große Sortiment hat es mir sehr einfach gemacht, eine handwerkliche und festliche Tarte in Kranz- oder Ringform zu kreieren.

Perfekte Tartes mit perforierten Tarte-Rahmen

Um »Trend-Tartes“ im Stil der französischen und modernen Pâtisserie perfekt umsetzen zu können hat STÄDTER perforierte Tarte-Rahmen in Profi-Qualität in ihr großes Sortiment aufgenommen. Qualitätsbewusst und innovativ wie immer setzen sie auf moderne gelochte Tarteringe und Tarte-Rahmen aus hochwertigem, stabilem Edelstahl. Gegenüber den traditionellen Tarteringen mit gebördeltem Rand gibt es ein paar Vorteile, welche nicht zu verachten sind.



Durch die enge Perforation des Rings kann die Hitze während des Backprozesses besser zirkulieren. Damit wird eine gleichmäßigere Bräunung der Tarteschalen ermöglicht und sie werden besonders knackig und knusprig. Außerdem lassen sich auch schwierige und sehr dünn ausgerollte Teige nach dem Backen gut entnehmen.



Wie man mit den perforierten Tarte-Rahmen kreativ arbeitet und Tartes in Kranz- oder Ringform backt, zeige ich euch in der Schritt-für-Schritt Anleitung im Rezept. Ihr werdet staunen, wie einfach das letztendlich geht.



Empfehlung:

Tarte-Rahmen bzw. Tarteringe werden immer mit Silikonmatten, Backmatten oder Backpapier kombiniert. Für ein bestmögliches Ergebnis empfehle ich die Kombination mit einem Lochblech und einer ebenfalls perforierten Silikonmatte.

Hinweis zum Tarte-Kranz bzw. der Tarte in Kranzform:

Die Tarteschale für den Kranz ist in der heimischen Küche etwas aufwendiger herzustellen und eine kleine »Bastelei«. Die Herstellung bedarf sorgfältiges, genaues und geplantes Arbeiten. Bei großen Tartes finde ich die „Streifen-Technik“ ohne Teigausrollmaschien und „normalen“ Arbeitsflächen und Kühlgeräten nicht ganz ideal für zu Hause. Durch den inneren Ring und um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, kommt man aber nicht wirklich drumherum. Bitte Rezept und Tipps für die Mandarinen-Tarte in Kranzform genau durchlesen und alles (Arbeitsfläche, Kühlfläche, Bleche usw.) abmessen, um zu prüfen, ob alles von den Maßen passt.



Eine Bitte:

Das Rezept für die Mandarinen-Tarte bitte vorher genau durchlesen und nicht Hals über Kopf loslegen! Es gibt viele Tipps und Tricks im Rezept-Text. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben auf verschiedene Arbeitsweisen und Problemchen einzugehen.

Rezept für eine Mandarinen-Tarte in Kranzform mit Pekannüssen »Tarte Soleil d’hiver«

Zutaten für 8 Portionen

Die Mengen wurden großzügig berechnet, um auch eine Tarte ohne »Loch« backen zu können.



Nützliche Backutensilien

Perforierter Tarte-Rahmen (Ring)* 24,5 x 2,0 cm

Perforierter Tarte-Rahmen(Ring)* 10,5 x 2,0 cm / Ausstecher oder Dessertring

Tülle St. Honoré* 18 mm

Profi-Ausstecher Schneeflocken*

Rollholz

Backlineal

große Spritzbeutel

große und kleine Palette

Lochblech und perforierte Silikonmatte

Eventuell Ausrollstäbe (3 mm)

Pâte sucrée (Mandelmürbeteig)

150 g Weizenmehl Type 550

100 g Weizenmehl Type 405 oder insgesamt 250 g französisches T55

150 g Butter

95 g Puderzucker

1/2 – 1 ausgekratzte Vanilleschoten oder 1 Teel. (4 g) Vanille-Paste

1 g Salz

50 g Vollei (Eigelb mit Eiweiß)

30 g blanchierte (ohne Haut) und sehr fein gemahlene Mandeln

Crème de noix de pécan (Pekanuss-Masse)

50 g Butter

45 g Zucker

30 g geröstete und gemahlene Pekannüsse

20 g blanchierte und gemahlene Mandeln

50 g Vollei, 1 Ei (M)

0,5 – 1,0 g Mischung aus Zimt, Muskat und Ingwer oder z.B. Spekulatiusgewürz

40 g geröstete Pekannüsse

Zum Tränken: 15 g Ahornsirup Grade A Amber, Rich Taste

Compote de mandarine (Mandarinen-Kompott)

250 g Mandarinen-Püree (Ponthier) oder Saft von frisch ausgepressten Mandarinen oder Clementinen

25 g Zucker

1,5 Blatt Gelatine, handelsüblich

Crémeux à la mandarine (Mandarinen-Curd)

185 g Mandarinen-Püree (Ponthier) oder Saft von frisch ausgepressten Mandarinen oder Clementinen

15 g Zitronensaft

2 g Mandarinen-Abrieb (BIO, ungespritzt)

60 g Eigelb

75 g Vollei

60 g Zucker

75 g Butter

1 Blatt Gelatine, handelsüblich

Namelaka chocolat blanc

370 g Valrhona Opalys 33 % (Ich) oder 340 g Ivoire 35 %

200 g Milch 3,5 %

10 g Glukosesirup

3 Blatt Gelatine, handelsüblich

400 g Konditor-Sahne ca. 35 %

Finition & Décor

Speisefarben-Kristall-Pulver* Perlenweiß

Zubereitung

Schritt 1 – Pâte sucrée

Für den Pâte sucrée die weiche, aber nicht flüssige Butter in einer Schüssel cremig rühren. Danach gesiebten Puderzucker (1), Vanille und Salz in die cremige Butter rühren. Das Vollei (2) hinzugeben und zu einer homogenen Masse verrühren. Zuletzt das gesiebte Mehl und die gemahlenen Mandeln (3) hinzugeben und zu einem Teig verkneten.

Den Pâte sucrée zu einer fingerdicken runden Platte formen und in Frischhaltefolie verpackt (4) für mindestens 3 – 4 Stunden (besser über Nacht) in den Kühlschrank legen.

Schritt 2 – Crème de noix de pécan

Im auf 170 °C vorgeheizten Ofen die Pekannusskerne (70 g) für ca. 8 Minuten leicht anrösten und auskühlen lassen. Davon 30 g in einer Nussmühle/Multizerkleinerer fein mahlen und mit den gemahlenen Mandeln mischen.



Achtung:

1. Beim Rösten aufmerksam bleiben. Pekannüsse (Haut) können schnell bitter werden.

2. Die Pekannuss hat einen hohen Fettgehalt und wird beim Mahlen schnell schmierig/cremig. Darum ist es wichtig, sie gut auskühlen zu lassen und schnell, aber nicht zu intensiv/lange zu mahlen (eventuell Pulse-Taste nutzen).

Schritt 3

Die Butter mit dem Zucker, den geröstete und gemahlene Pekannüsse, den gemahlenen Mandeln und den Gewürzen in der Küchenmaschine (Schlagbesen) cremig (5) rühren. Das Vollei nach und nach einrühren, bis die Masse eine stabile Emulsion gebildet hat (6), aber keine Luft eingearbeitet wurde. Abgedeckt in den Kühlschrank stellen.



Wichtig:

Alle Zutaten müssen Raumtemperatur haben (ca. 22 – 24 °C), da sie sich sonst schlecht verbinden.

Erste Hilfe:

Wenn die Masse grisselig ist, sind die Zutaten zu kalt. Die Rührschüssel kurz in warmes Wasser stellen oder die Rührschüssel von außen etwas mit dem heißen Fön anblasen. Mehl zugeben ist Quatsch.



Zweite Hilfe:

Wenn sich im Kühlschrank das Ei wieder von der Butter trennen sollte, ist das kein Problem. Einfach noch mal kräftig mit dem Handmixer durchrühren.

Schritt 4 – Compote de mandarine

Gelatine in reichlich kaltem Wasser für ca. 5 Minuten quellen lassen.

Das Mandarinenfruchtpüree auf 200 g einkochen lassen (7) und in eine hitzebeständige Schüssel umfüllen. Zuerst den Zucker einrühren. Danach die gut eingeweichte und ausgedrückte Gelatine gründlich mit einem Schneebesen einrühren (8), bis die Gelatine sich gelöst hat. Das Compote de mandarine mit Frischhaltefolie abdecken und in den Kühlschrank geben.

Schritt 5 – Crémeux à la mandarine

Gelatine in reichlich kaltem Wasser für ca. 5 Minuten quellen lassen und danach ausdrücken.

Alle Zutaten, außer Butter und Gelatine, in einem kleinen Topf sehr gründlich (homogen) verrühren und auf mittlerer Hitze unter stetigem Rühren (Spiralbesen) erhitzen, bis 84 – 86 °C erreicht sind (9) und erste Blasen aufsteigen. Für 5 Minuten abkühlen lassen und die Gelatine gründlich einrühren. Die Masse auf 35 – 40 °C abkühlen lassen. Danach die in Würfel geschnittene, kalte Butter dazugeben und mit dem (10) Stabmixer emulgieren – ohne Luft unterzuschlagen. Die Crémeux à la mandarine durch ein feines Sieb in eine Schüssel streichen, mit Frischhaltefolie abdecken (in Kontakt) und in den Kühlschrank stellen.

Schritt 6 – Namelaka chocolat blanc

Die Gelatine in reichlich kaltem Wasser für ca. 5 Minuten quellen lassen.

Die weiße Schokolade grob zerkleinert und bei 45 °C über dem Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen. Die Milch mit der Glukose auf 80 °C erhitzen (11) und die ausgedrückte Gelatine darin auflösen.

Nach und nach (in 3 Portionen) die Milch über die geschmolzene Schokolade gießen und verrühren (12/13), sodass eine elastische und glänzende Textur entsteht. Zuletzt die kalte Sahne hinzugeben und die Zubereitung mit einem Stabmixer emulgieren (14) ohne Luft einzuarbeiten. Die Namelaka, mit Frischhaltefolie abgedeckt (in Kontakt) im Kühlschrank (über Nacht) auskristallisieren lassen.

Schritt 7 – Tarterand

Für den Tarteboden ca. 250 – 300 g vom Pâte sucrée abwiegen und bereithalten.

Für die Tarteränder den restlichen Pâte sucrée zu einem 3 mm dünnen und ca. 45-50 cm langen Teigstreifen ausrollen. Von diesem 2 Streifen mit einer Breite von jeweils 2,5 cm und einer Länge von 40 cm schneiden. Der dritte Teigstreifen sollte eine Länge von ca. 30 cm haben. Die Streifen voneinander trennen (16) und locker aufrollen.



Hinweis:

Alternativ kann man den Teigstreifen auch auf eine Länge von ca. 80 cm ausrollen. So hat man jeweils nur einen Übergang und zwei Teigstreifen.



Schritt 8 Tarteboden:

Für den Tarteboden den Teig ebenfalls auf eine Dicke von 3 mm ausrollen. Mit dem „großen Tartering“ den Boden ausstechen (15) und für 20 Minuten in den Tiefkühler geben und steif gefrieren. Danach kann der Boden ganz einfach ringsum 3 mm kleiner geschnitten werden.

Tipps:

Wenn ihr den Teig auf einer Folie oder auf einer Silikonmatte ausrollt, dann fällt das Zwischenkühlen oder Frosten leichter. Eine Schablone anfertigen: Während der Rezept-Vorbereitung eine Schablone mit einem 6 mm geringeren Boden-Durchmesser aus Pappe ausschneiden, um späten den Teig auf die richtige Größe zu bringen.

Schritt 9 Tartränder einpassen

Zwei Teigstreifen an der Innenseite des großen Tarterings entlang abrollen und leicht andrücken. Übergänge passgenau aneinanderlegen. Den dritten Teigstreifen dafür verwenden, um an den inneren Tartering (Außenseite) einen Teigstreifen anzulegen.

Wichtig – für exakte Teigübergänge:

Die Teig-Übergänge (Enden) übereinanderlegen und mit einem scharfen Messer durch die doppelte Teigschicht (17) schneiden. Die dabei entstandenen Teigüberschüsse entfernen und die Teigenden passgenau zusammensetzen (18) und leicht andrücken. Danach die Tarte für 15 Minuten in den Gefrierschrank geben und vor dem Backen leicht mit einer Gabel gleichmäßig einstechen.

Schritt 10

Mit dem „kleinen Tartering“ mittig einen Kreis aus dem Tarteboden ausstechen und mit einem Messer um 3 mm erweitern oder eine Schablone verwenden. Danach den „kleinen Tartering“ außen mit dem letzten Teigstreifen einfassen und in die kreisrunde Aussparung einsetzen.

Tipps:

Damit sich der innere Tartering nach dem Backen gut löst, empfiehlt es sich ihn mit einem Streifen Backpapier zu umlegen. Dafür den Tartering außen ganz leicht einfetten, damit der Backpapierstreifen besser haftet.

Immer wenn nötig den Teig oder die Tarte im Kühlschrank/Tiefkühler zwischenkühlen!

Schritt 11 – Tarte backen

Im auf 170 °C (Ober-/Unterhitze) vorgeheizten Backofen die Tarte (Blindbackmaterial wie gewohnt verwenden) für ca. 15 – 20 Minuten backen, bis sie leicht gebräunt ist. Aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Danach (Blindbackmaterial) und Ringe vorsichtig entfernen. Besonders der innere Ring kann da etwas tückisch sein. Also vorsichtig vorgehen und eventuell länger auskühlen lassen.

Schritt 12 – Crème de noix de pécan (Pekannuss-Masse) backen

Die Pekanuss-Masse in einen Spritzbeutel füllen und gleichmäßig in der Tarteschale verteilen. Danach mit den gerösteten Pekannüssen belegen und für ca. 10 Minuten im auf 170 °C (Ober-/Unterhitze) vorgeheizten Backofen backen.

Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und danach mit dem Ahornsirup (21) bepinseln.

Schritt 13 – Fertigstellung: Crémeux, Compote und Namelaka

Das Compote de mandarine kräftig durchrühren, in einen Spritzbeutel füllen und die Mandarinen-Tarte damit bis zum Rand füllen. Mit einer kleinen Palette glatt streichen (22).

Crémeux in einen Spritzbeutel füllen, mittig einen »dicken Ring« aufdressieren und mit einer kleinen Palette zu den Rändern hin ausstreichen, damit sich «im Anschnitt» der Mandarinen-Tarte ein Erhöhung in der Mitte ergibt.

Die Namelaka einmal gut durchrühren, in einen Spritzbeutel mit St. Honoré-Tülle füllen und dekorativ auf die Mandarinen-Tarte dressieren.

Schritt 14 – Décor

Die Mandarinen-Tarte nach Wunsch weiter dekorieren, z. B. mit Eiskristallen aus Pâte sucrée, weißer Modellierschokolade, Blütenpaste und etwas Kristall-Pulver.

