Heute mal kein Rezept, sondern eine Einladung zu meiner Pastry-Session „Was wäre ein Sommer ohne Tartes à la française?“ auf dem chefkoch.de Foodcamp 2018 „The Sweet Edition“. Wer schnell ist, kann mit etwas Glück kostenlos teilnehmen!

Was euch erwartet?

In der Schokoladenmanufaktur Coppeneur wartet auf über 500 Quadratmetern ein volles Programm zum Thema Pâtisserie, Confiserie und süße Leckereien auf euch. Viele Praxis-Sessions zu Tartes, Plated Desserts, Macarons und Seidenkissenbonbons, aber auch Vorträge, Diskussionsrunden und Tastings rund um den süßen Geschmack.

Was wäre ein Sommer ohne Tartes à la française?

Undenkbar und darum auch das Thema für meine Pastry-Session. In meinem Malette habe ich ein paar schöne Rezepte dabei und am Samstagvormittag werde ich mit euch wunderbare französische Tartes im modernen Look backen. Ich erkläre euch die Grundlagen der Zubereitung von klassischen französischen Tartes. Angefangen von der richtigen Verarbeitung des Teiges über den korrekten Umgang mit original französischen Tarteringe* bis zu typisch französischen Garnituren wie verschiedenen Crèmes und Früchten. Ihr werdet fleißig mit anpacken und Teig, Tarteschale, aber auch Garnitur herstellen und dabei viel über die französische Pâtisserie erfahren. Ich lasse dabei ein bisschen den strengen Chef raushängen und plaudere auch – wenn alle fleißig und flott arbeiten – vielleicht ein wenig über Paris. Alles einfach wie immer, nur live!

Wann und wo findet das chefkoch.de Foodcamp 2018 „The Sweet Edition“ statt?

Wann: 16.06.2018 von 10 bis 18 Uhr

Wo: Confiserie Coppeneur, Gewerbepark Dachsberg 1, 53604 Bad Honnef

Wie könnt ihr und eine Begleitung teilnehmen?

BEWERBT euch schnell (bis einschließlich zum 16.05.) für 1 von den begrenzten KOSTENLOSEN TICKETS auf der Chefkoch Foodcamp 2018 Seite. Dort findet ihr das Programm im Überblick und die Links (ganz unten) zum Gruppen-Thread für eure Bewerbung. Nennt einfach drei Gründe, warum ihr beim Foodcamp dabei sein wollt, und wen ihr mitbringen möchtet. Mit etwas Glück sehen wir uns – ich bin soooo gespannt auf euch – dann im Juni zu meiner Pastry-Session.

La vie est belle

Eure

La Pâticesse