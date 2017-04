Crème de caramel au beurre salé ist so schnell und einfach herzustellen, dass es sich lohnt, es einmal selbst zu versuchen.

Diese typisch bretonische Spezialität, kennt in Frankreich wirklich jeder. Crème de Salidou von La Maison d’Amorine, ist wohl neben Nutella, einer der bekanntesten Brotaufstriche pâte à tartiner in Frankreich und fast überall zu bekommen.

Karamell mit Sahne und feiner Salzbutter aus Isigny, wird zu einer streichfähigen Creme gekocht. Sie schmeckt wunderbar aufs Brot oder Croissant. Aber auch als Füllung für Macarons, zum Aromatisieren von Milchkaffee, in cremiges Vanilleeis gerührt, als Backzutat oder Dessertsauce, es gibt unendliche Möglichkeiten. Psst, ich verrate es auch nicht weiter, wenn ihr sie einfach nur mit einem Löffel bewaffnet, direkt aus dem Glas in den Mund befördert.

Denkt also daran, gleich ein wenig mehr von der crème de caramel au beurre salé zu kochen und macht Freunden, Familie und Arbeitskollegen eine kleine Freude, indem ihr ihnen crème de caramel au beurre salè als Geschenk, aus eurer Küche überreicht. Niemand wird euch und dieser Köstlichkeit widerstehen können.

Die einzige kleine Hürde, die ihr nehmen müsst, um immer wieder eine gleichbleibende Konsistenz zu erreichen, ist das Zuckerthermometer (digital bis mind. 200°C). Die Anschaffung ist mit ca. EUR 10,00 für ein Einsteigermodell nicht sehr hoch, aber von unschätzbarem Wert. Denn bei meinen Rezepten, dreht es sich häufig um die richtige Temperatur. Egal ob es um Schokolade, Zuckersirup, Cremes oder Karamell geht, mit einem Zuckerthermometer erreicht ihr immer ein perfektes Ergebnis.

Oh je, ich fang schon wieder an zu predigen. Aber ich höre solange nicht auf, bis Deutschlands Hobbybäcker alle ein Zuckerthermometer zu Hause haben. Für heute ist allerdings Schluss 😉

Crème de caramel au beurre salé

Zutaten für 2 Gläser à 200 ml.

200 g Zucker

100 g Sahne

150 g Butter gesalzen (beurre demi sel) oder zur ungesalzenen Butter 2-3 g Meersalz oder Fleur de Sel geben

Zubereitung

Schritt 1

Den Zucker mit 50 g Wasser in einen kleinen Stieltopf (14-16 cm) geben und 5 Minuten beiseite stellen.

Ofen auf 160°C heizen und eure sauberen Gläser darin 10 Minuten sterilisieren. Die kalte Butter in Würfe schneiden.

Schritt 2

Zucker-Wasser-Mischung auf mittlerer Flamme zum braunen Karamell kochen. Nicht viel im Topf rühren, leichtes Schwenken genügt. Kurz bevor ihr denkt, dass das Karamell die perfekte Farbe hat, löscht ihr es mit der Sahne ab. Wer keine Salzbutter verwendet, gibt jetzt auch das Salz mit hinein. Vorsicht, es schäumt ganz schön. Jetzt darf mit einem hitzebeständigem Spatel oder Holzlöffel alles verrührt werden.

Schritt 3

Dies ist der wichtigste Schritt, um die perfekte Konsistenz zu erhalten. Mit einem Zuckerthermometer kontrolliert ihr die Temperatur. Hat sie 108°C erreicht, nehmt ihr den Topf vom Herd und gebt die gewürfelte Butter hinzu. Mit einem Pürierstab die Creme aufemulgieren, bis alles gut verbunden ist. Die crème de caramel au beurre salé in die vorbereiteten Gläser füllen und im Kühlschrank abkühlen lassen.

Wer es gerne mag, kann anstatt dem Salz oder der Salzbutter, auch fleur de sel in die crème de caramel au beurre salé geben. Dann aber erst nach dem Aufemulgieren unterrühren. Damit die kleinen Salzkristalle möglichst lange erhalten bleiben.

Eure

La Pâticesse

Essen ist zum Teilen da