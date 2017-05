Mein Rezept für Choux pistache au cœur framboise/Pistazien-Windbeutel mit Himbeer-Herz ist immer auch eine kleine Liebeserklärung und obendrein noch très chic – wie ich finde. Zartes Pistaziengrün und Himbeerrot machen diese Choux à la crème zu einem fröhlichen, romantischen und charmanten Dessert für eine Sommerhochzeit, den Valentinstag oder einfach nur mal so, um „Danke“ oder „Ich liebe dich“ zu sagen. Diese süßen und knusprigen Windbeutel sehen einfach zum Anbeißen aus und werden gefüllt mit einer Pistaziensahne, in der sich ein Herz aus Himbeer-Confit verbirgt. Wer also Pistazien und Himbeeren liebt, darf diese Windbeutel ruhig auch ohne speziellen Anlass zubereiten.

Für wahre Pistazien-Liebhaber gebe ich hier aber noch eine kleine Warnung raus. Die Crème chantilly pistache ist sooo unglaublich lecker, dass es schwer fällt, nicht andauernd zu naschen. Wenn ihr also am Ende nicht nur mit 3 Pistazien-Windbeutel dasitzen wollt, einfach etwas mehr Crème kalkulieren. Sicher ist sicher. Hier geht es schließlich um Pistazien – da ist man besser vorbereitet!

Alle Komponenten, bis auf den Pâte à choux/Brandteig, könnt ihr am Vortag zubereiten. Brandteig muss immer frisch hergestellt werden und so kurz, wie euch die Zeit zulässt, vor dem Servieren gefüllt werden. Für längere Aufenthalte im Kühlschrank sind die gefüllten Windbeutel nicht geeignet, da sie dort zu sehr aufweichen würden. Die Pistaziensahne sollte sogar schon 12 Stunden früher zubereitet werden, da sie im Kühlschrank gut durchkühlen muss, damit sie sich später steif schlagen lässt. Ich empfehle auch die Pistazienpaste selbst herzustellen. Sie hält sich wunderbar ein paar Monate im Kühlschrank und ein Rezept, wie ihr sie selbst herstellen könnt, findet ihr natürlich auch bei mir hier im Blog.

Rezept für Choux pistache au cœur framboise/Pistazien-Windbeutel mit Himbeer-Herz



Zutaten für 4 Stück

Crème chantilly pistache

250 g Sahne

90 g weiße Schokolade

40 g Pistazienpaste nach diesem Rezept oder gekaufte.

1 Prise Salz

Eventuell grüne Lebensmittelfarbe

Confit framboise

150 g Himbeeren

20 g Zucker

Pâte à choux

65 g Milch-Wasser-Gemisch

30 g Butter

½ Teel. Zucker

1 Prise Salz

35 g Mehl Type 405

1 Ei L (55-60 g)

1 Eigelb

Craquelin

25 g Butter

30 g Cassonade/Roh-Rohrzucker

30 g Mehl Type 405

Für die Garnitur

Himbeeren

Puderzucker

Pistazien

Blattgold

Zubereitung

Schritt 1

Am Vortag für die Crème chantilly pistache, die weiße Schokolade hacken und mit der Pistazienpaste in eine Schüssel geben. Sahne in einem Topf aufkochen. Danach die Sahne über die Schokolade und Pistazienpaste gießen. Mit einem Pürierstab aufemulgieren und mit dem Salz abschmecken. Eventuell mit etwas grüner Lebensmittelfarbe einfärben.

Die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht (mindestens. aber 12 Stunden) in den Kühlschrank stellen. Die Sahne sollte auf 4°C abgekühlt werden.

Schritt 2

Für das Himbeer-Confit, die Himbeeren pürieren und durch ein Sieb streichen. Das Fruchtmark (ca. 100 g) mit dem Zucker in einen kleinen Topf geben und um ca. die Hälfte einkochen. Dauert ca. 5 Minuten, die Konsistenz sollte ähnlich einer Konfitüre sein. Auskühlen lassen und in den Kühlschrank stellen.

Schritt 3

Für die Craquelin/Streuselteig das Mehl, Roh-Rohrzucker und Butter verkneten. Zwischen Backpapier 1-2 mm dünn ausrollen (1) und vor der Verwendung leicht im Tiefkühler anfrosten lassen.

Schritt 4

Für die Choux, das Mehl sieben. Milch-Wasser-Gemisch, Butter, Zucker und Salz in einem kleinen Topf aufkochen lassen. Topf vom Herd ziehen und gesiebtes Mehl unterrühren. Topf wieder auf den Herd stellen und auf kleiner Flamme den Teig mit einem Holzlöffel rühren, bis ein Kloß entstanden ist und sich am Topfboden eine ganz leichte Mehlschicht gebildet hat (ca. 1 Minute).

Teig in eine Rührschüssel umfüllen und für 5-10 Minuten etwas abkühlen lassen.

Das Ei verrühren und in 2-3 Portionen unter den Teig rühren (Handrührer). Immer erst wieder etwas Ei hinzugeben, wenn sich der Teig mit dem Ei schon gut verbunden hat.

Schritt 5

Ofen auf 220°C vorheizen

Aus dem gekühlten Streuselteig mit einem Plätzchenausstecher 5 cm große Kreise ausstechen. Den pâte à choux in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen (1 cm) und je 4 Bällchen mit 5 cm und 2 cm Durchmesser auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech spritzen. Eigelb mit ein paar Tropfen Wasser verrühren und die Brandteig-Bällchen mit der Eistreiche einpinseln und danach die Streuselteigplätzchen mittig auf die großen Brandteig-Bällchen (Pâte à choux) (2) legen.

Backblech auf mittlerer Schiene in den Ofen geben (mit den kleinen Brandteig-Bällchen in Richtung Ofentür). Temperatur auf 180°C zurück regeln und ca. 27-30 Minuten backen. Die kleinen Windbeutel schon nach 12-15 Minuten aus dem Ofen nehmen. Windbeutelchen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Schritt 6

Himbeer-Confit in einen kleinen Spritzbeutel mit Krapfentülle füllen und die kleinen Windbeutel mit dem Confit füllen.

Schritt 7

Die Crème chantilly pistache aus dem Kühlschrank nehmen und in der Küchenmaschine mit dem Schlagbesen steif schlagen (3). Achtung, die Crème kann schnell überschlagen werden! Gut beobachten und die Geschwindigkeit langsam nach oben regeln.

Die Crème in einen Spritzbeutel mit Tülle nach Wahl füllen.

Schritt 8

Mit einem feinen Sägemesser (Tomatenmesser) oder einer Schere einen Deckel von den großen Windbeutel abschneiden (auf ca. der ¾ Höhe). Die Deckel mit Puderzucker bestäuben, etwas fein gehackte Pistazien darauf verteilen und mit einer Scheibe Himbeeren belegen. Etwas Himbeer-Confit in die Mitte der Himbeerscheibe geben und mit einer kleinen Ecke Blattgold belegen.

Die Windbeutel mit etwas Crème chantilly pistache (4) füllen und das Himbeer-Herz in der Crème platzieren und mit weiterer Crème auffüllen. Zum Abschluss ca. 2 Runden Crème chantilly pistache aufdressieren und den Deckel immer leicht schräg auf die Pistazien-Windbeutel aufsetzen.

Eure

La Pâticesse

